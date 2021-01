De Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free is de eerste slimme deurbel met camera met een ongeëvenaarde kijkhoek in alle richtingen, waarmee je je voordeur in de gaten houdt. Er zit ook een ingebouwde sirene in om ongewenste gasten weg te jagen. Vanaf 4 januari in pre-order te bestellen via BCC

Als iemand aanbelt, wordt er direct een videogesprek met jouw telefoon gestart. Je ontvangt dus niet alleen een notificatie, maar kunt meteen in gesprek gaan. Wat deze deurbel uniek maakt is de ingebouwde sirene om ongenode gasten af te schrikken. Ook uniek is de grote kijkhoek van 180 graden in alle richtingen, zodat je de bezoeker van hoofd tot voeten kunt zien. Staat er een pakket buiten op de deurmat, dan heb je dat goed in beeld. Het oog wil ook wat: deze deurbel heeft dan ook een prachtig design, zodat je ‘m graag aan je voordeur bevestigt. Uiteraard is de deurbel weerbestendig. De Arlo Essential Video Doorbell werkt met Google Home, Alexa én IFTTT.

Je ontvangt notificaties wanneer de deurbel beweging detecteert in de activiteitszones die jij hebt ingesteld. De Arlo Essential Video Doorbell is zoals gezegd draadloos, dus je kunt de deurbel overal bevestigen. Omdat de slimme deurbel met een oplaadbare accu werkt, is de installatie eenvoudiger dan met een bedraad model. Deze draadloze deurbel biedt zelfs detectie van personen en pakketten als je kiest voor het SMART-abonnement. Het abonnement is de eerste drie maanden gratis. Zo kun je zelf testen of je de extra functies nodig hebt, zoals het 30 dagen kunnen terugkijken van de videobeelden. HomeKit Secure Video is niet beschikbaar op deze camera.

De Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free is vanaf 4 januari in pre-order te bestellen bij BCC en wordt vanaf 1 februari geleverd.

Op zoek naar een slimme deurbel? Dit zijn de belangrijkste onderscheidende eigenschappen van de Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free:

Uniek gezichtsveld van 1:1. Dit stelt je in staat om een completer beeld (hoog en laag) te hebben van persoon of object. Veel van de huidige deurbellen op de markt bieden een 16:9 beeld, dat horizontaal breder is dan verticaal.

Een vervangbare batterij (niet vast ingebouwd) en dus makkelijk te vervangen.

Direct een oproep op je telefoon wanneer er wordt aangebeld. Veel van de huidige deurbellen op de markt versturen alleen een push notificatie.

Ingebouwde sirene om alarm te slaan.

Compatibel met Alexa, Google Assistent én IFTTT.

Bestellen bij BCC.nl doe je hier!