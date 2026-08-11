Op woensdagavond 12 augustus 2026 is vanuit Nederland een grote gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Met deze tips leg je het bijzondere moment veilig en zo mooi mogelijk vast met je iPhone.

Tijdens het hoogtepunt verdwijnt ongeveer 88 procent van de zon achter de maan. Dat levert een smalle zonnesikkel en een bijzondere lichtval op. Je iPhone erbij pakken ligt voor de hand, maar zonder de juiste bescherming kan het felle zonlicht je camera beschadigen. Met een zonnefilter en de juiste instellingen kun je de verduistering wél veilig fotograferen. Wij leggen je uit hoe je dat het beste aanpakt.

Wanneer is de zonsverduistering te zien?

De gedeeltelijke zonsverduistering begint in Nederland op woensdag 12 augustus 2026 rond 19:16 uur. Rond 20:11 uur bereikt de verduistering haar hoogtepunt en is ongeveer 88 procent van de zon bedekt. Iets na 21:00 uur is het weer voorbij. De exacte tijden verschillen enkele minuten per locatie. Bovendien staat de zon tijdens de verduistering lager aan de westelijke horizon. Zoek daarom vooraf een open plek zonder hoge gebouwen, bomen of andere obstakels. Vooral aan de kust of op een hoger gelegen plek heb je vrij zicht.

#1 Bescherm je iPhone-camera

Richt je iPhone niet zomaar rechtstreeks op de zon. Net als bij je ogen kan het felle zonlicht de camerasensor beschadigen, zeker wanneer je een telelens gebruikt of de camera langere tijd op de zon gericht houdt.

Plaats daarom een speciaal zonnefilter voor smartphones vóór de cameralens. Controleer of het filter geschikt is om de zon mee te fotograferen en bevestig het stevig, zodat het tijdens het maken van de foto niet verschuift. Een gewone zonnebril, polarisatiefilter of standaard ND-filter houdt niet genoeg schadelijk licht tegen.

Ook je eigen ogen moeten beschermd blijven. Kijk niet rechtstreeks naar de zon terwijl je de opname maakt, maar draag een gecertificeerde eclipsbril met het keurmerk ISO 12312-2. Een normale zonnebril biedt hiervoor onvoldoende bescherming. Omdat de zonsverduistering in Nederland niet totaal wordt, blijft altijd een deel van de zon zichtbaar. Laat het zonnefilter daarom gedurende de volledige verduistering voor de iPhone-camera zitten.

#2 Gebruik optische zoom

Met de standaard groothoeklens blijft de zon erg klein in beeld. Heeft je iPhone een telelens, gebruik dan de knop voor tot wel 8x zoom. Daarmee haal je de zon met optische kwaliteit dichterbij en blijft er meer detail behouden. Zoom bij voorkeur niet veel verder digitaal in. De iPhone vergroot het beeld dan vooral softwarematig, waardoor de foto sneller korrelig of onscherp wordt. Een opname met minder zoom kun je achteraf altijd nog bijsnijden in de Foto’s-app. Controleer goed of het zonnefilter alle mogelijke cameralenzen goed bedekt.

#3 Verlaag de belichting

De automatische belichting van de iPhone raakt door het grote verschil tussen de felle zon en de donkere omgeving gemakkelijk in de war. Tik in het camerabeeld op de zon en veeg vervolgens over het zonnetje naast het gele scherpstelvak naar beneden. Hierdoor wordt het beeld donkerder en blijft de vorm van de zon beter zichtbaar.

Je kunt de instellingen ook vastzetten. Houd je vinger enkele seconden op de zon totdat boven in beeld AE/AF-vergrendeling verschijnt. Daarmee voorkom je dat de iPhone de belichting en scherpstelling tijdens het fotograferen steeds opnieuw aanpast.

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#4 Gebruik een statief of Apple Watch

Zet je iPhone op een vaste plek om de zonsverduistering zo stabiel mogelijk vast te leggen. Heb je het toestel bijvoorbeeld met het scherm ergens tegenaan gezet, dan kun je de Camera-app op je Apple Watch als afstandsbediening gebruiken. Zo bedien je de camera zonder de iPhone aan te raken en voorkom je dat het beeld beweegt.

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Een statief is een nog stevigere oplossing. Je zet je iPhone in de houder en bepaalt vooraf de juiste uitsnede. Daarna heb je tijdens de zonsverduistering je handen vrij en blijft het beeld stabiel. Bekijk daarvoor ook ons overzicht met de beste statieven voor je iPhone.

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#5 Maak een timelapse

Tijdens een zonsverduistering schuift de maan langzaam voor de zon langs. Daardoor is dit hét moment voor een timelapse. Zet je iPhone stevig neer (op een statief), open de Camera-app en veeg naar de stand ‘Timelapse’. Start de opname en laat de iPhone vervolgens staan.

Controleer vooraf of de batterij voldoende is opgeladen en of er genoeg opslagruimte beschikbaar is. Houd ook in de gaten of het zonnefilter nog stevig voor alle gebruikte cameralenzen zit. Zet de schermhelderheid eventueel lager om energie te besparen. Een complete timelapse duurt bijna twee uur. Je kunt er ook voor kiezen om alleen de periode rond het hoogtepunt vast te leggen.

De fases van een volledige zonsverduistering

#6 Fotografeer de omgeving

Een iPhone kan doorgaans niet hetzelfde detail vastleggen als een professionele camera met een lange telelens. Probeer daarom niet alleen een close-up van de zon te maken, maar leg ook de omgeving vast.

Omdat de verduistering vlak voor zonsondergang plaatsvindt, kun je de smalle zonnesikkel combineren met gebouwen, bomen, water of de horizon. Ook de veranderende lichtval, langere schaduwen en mensen die naar de verduistering kijken kunnen interessante beelden opleveren. Zo wordt de zonsverduistering onderdeel van de foto, in plaats van slechts een klein lichtpuntje tegen een zwarte achtergrond.

#7 Zet vooraf de instellingen goed

Op het moment suprème wil jij niets missen van wat er gebeurt, dus het is belangrijk dat je vooraf al zorgt dat je instellingen goed staan. Zo is het aan te raden om vooraf al te kijken welke lens voor jou het gewenste resultaat oplevert, hoeveel zoom je wil gebruiken en hoever je de belichting wil verlagen. Doe dit alleen terwijl het geschikte zonnefilter voor de camera zit.

Daarnaast is het ook belangrijk om vooraf te kijken of je genoeg opslagruimte vrij hebt, je iPhone goed opgeladen is en neem eventueel een powerbank mee. Zo hoef je tijdens de zonsverduistering alleen nog maar de compositie te bepalen en op het juiste moment foto’s of video’s te maken.

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