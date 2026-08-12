‘Apple vernieuwt populaire Apple Watch-wijzerplaat in watchOS 27’ – maar dat zie je nu nog niet
Apple geeft bestaande Apple Watch-wijzerplaten regelmatig een opfrisbeurt met nieuwe mogelijkheden. Ook dit jaar lijkt een bekende wijzerplaat aan de beurt, waarbij je straks uit meer opties kunt kiezen om hem naar eigen smaak aan te passen, wat ook een aanwijzing kan zijn voor de aanstaande Apple Watch-modellen. Wij leggen je uit wat je kunt verwachten.
Modulair-wijzerplaat krijgt meer kleuren
Apple lijkt in watchOS 27 meer kleuropties toe te voegen aan de Modulair Ultra-wijzerplaat. Deze wijzerplaat biedt veel ruimte voor personalisatie, onder meer dankzij de vele verschillende complicaties en kleuren waaruit je kunt kiezen.
In de vijfde beta van iOS 27 zijn verwijzingen naar negen nieuwe kleuren gevonden. Het gaat onder meer om verschillende tinten blauw, groen, roze, crème en taupe. De kleuren zelf zijn nog niet zichtbaar in de Apple Watch-app: alleen de namen ervan zijn aangetroffen in de code van de beta.
De nieuwe kleuren sluiten zeer waarschijnlijk aan bij de Apple Watch-bandjes die Apple later dit jaar uitbrengt. In september worden de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 verwacht en bij nieuwe modellen brengt Apple doorgaans ook bandjes in nieuwe kleuren uit. Om je wijzerplaat te matchen met de nieuwe bandjes, voegen watchOS-updates de bijpassende kleur toe aan diverse wijzerplaten. Naast deze Modulair-wijzerplaat verwachten we de kleuren ook voor alle andere wijzerplaten.
Ook nieuwe wijzerplaat op komst
De extra kleuren voor Modulair zijn waarschijnlijk niet de enige vernieuwing voor de wijzerplaten in watchOS 27. Volgens Mark Gurman werkt Apple ook aan een nieuwe wijzerplaat die is gebaseerd op Modulair.
Deze nieuwe variant zou een stuk eenvoudiger worden dan de huidige Modulair-wijzerplaat. Zo ontbreken onder meer de grote complicatie in het midden, de drie kleinere complicaties boven de klok en de informatie langs de rand. Wat overblijft is een grote digitale klok met daaronder drie complicaties. In tegenstelling tot Modulair Ultra zou deze nieuwe wijzerplaat beschikbaar komen op alle geschikte Apple Watch-modellen.
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Meer over watchOS 27
watchOS 27 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2026. Deze update brengt Apple Intelligence en Siri AI naar de Apple Watch, maar dit zal niet in de EU beschikbaar komen. watchOS 27 biedt verder een vernieuwd startscherm voor apps, een enkel tapgebaar met twee vingers voor de slimme stapel, een vernieuwde Zoek mijn-app en enkele systeemoptimalisaties voor een snellere werking. Met deze update verdwijnt ook de Walkie Talkie-functie. De geschikte toestellen van watchOS 27 zijn de Apple Watch Series 9 en nieuwer. De release van watchOS 27 staat gepland voor september 2026.
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watchOS 27
watchOS 27 is de nieuwe 2026-update voor de Apple Watch. Deze versie introduceert een vernieuwd appscherm, waarbij op dynamische manier zes apps voorgesteld worden op basis van gebruik en activiteit. Ook bevat de update wat vernieuwingen voor sport- en gezondheid, is er een nieuw tikgebaar voor het openen van widgets in de slimme stapel, is er een nieuwe Zoek mijn-app en zijn ook de prestaties verbeterd. De update verschijnt voor de Apple Watch Series 9 en nieuwer, Apple Watch Ultra 2 en nieuwer en Apple Watch SE 3. Lees meer over watchOS 27 op onze pagina.