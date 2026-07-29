WhatsApp wordt veelvuldig gebruikt om mee te (video)bellen, maar in WhatsApp Web ontbrak deze functie. Daar brengt WhatsApp nu verandering in.

WhatsApp maakt het mogelijk om rechtstreeks vanuit WhatsApp Web audio- en videogesprekken te voeren. Hierdoor hoef je straks niet meer over te schakelen naar de desktopapp om te bellen. Daarnaast introduceert de chatdienst meerdere verbeteringen voor de belfunctie.

Bellen via WhatsApp Web

Waar je in de apps van WhatsApp al jaren belt, ontbrak die mogelijkheid nog in WhatsApp Web. De functie werd eerder al getest in een bètaversie, maar wordt nu geleidelijk beschikbaar voor alle gebruikers.

Met WhatsApp Web voer je straks audio- en videogesprekken, zowel één-op-één als in groepsverband. Daardoor heb je op je computer geen aparte desktopapp meer nodig om te bellen. Ook vertrouwde functies zoals scherm delen en end-to-endencryptie zijn beschikbaar.

Meer verbeteringen voor WhatsApp-gesprekken

Naast webbellen voegt WhatsApp nog meer verbeteringen toe. Zo is het mogelijk om een lopend gesprek over te zetten naar een ander apparaat, zodat je bijvoorbeeld eenvoudig wisselt tussen je iPhone, Mac en de webversie zonder opnieuw te hoeven bellen.

Ook krijgt WhatsApp Web een wachtruimte voor groepsgesprekken. Daarin zie je wie wil deelnemen aan het gesprek en kun je deelnemers toelaten of weigeren. Je moet deze functie wel vooraf inschakelen; anders kan iedereen direct deelnemen.

Daarnaast kun je tijdens videogesprekken reageren met emoji, zodat je snel kunt reageren zonder iemand te onderbreken. Ook zijn functies als ruisonderdrukking en Quick HD beschikbaar, waardoor de geluids- en beeldkwaliteit tijdens gesprekken verbetert.

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Beschikbaarheid videobellen in WhatsApp Web

Videobellen in WhatsApp Web wordt op het moment van schrijven geleidelijk uitgerold naar alle gebruikers. WhatsApp staat er om bekend dat dit enorm gefaseerd gebeurt, dus het kan een tijd duren voordat deze opties voor iedereen beschikbaar zijn.