WhatsApp kan je toegang straks weigeren, ook met een ondersteunde iOS-versie

WhatsApp introduceert een nieuwe veiligheidscheck: is je iPhone niet up-to-date, dan kom je niet meer in je account. Dit moet je weten.

De populaire berichtendienst voert een nieuwe veiligheidscheck in die verouderde iOS-versies kan blokkeren. Krijg je de melding te zien, dan kom je pas weer in WhatsApp nadat je je iPhone hebt bijgewerkt. Opvallend is dat WhatsApp niet zegt hoe oud je iOS-versie precies mag zijn, maar blijkbaar duikt de melding ook op telefoons op met een iOS-versie die eigenlijk nog officieel ondersteund wordt.

WhatsApp blokkeert inloggen bij verouderde iOS-versie

WhatsApp is begonnen met de uitrol van een nieuwe beveiligingsmaatregel voor iPhone- en Android-gebruikers. Heb je volgens WhatsApp een verouderde versie van het besturingssysteem, dan kan de app je bij het inloggen verplichten om eerst je toestel bij te werken. De melding kan niet worden overgeslagen. Pas nadat de software-update is geïnstalleerd, kun je verder met het inloggen bij WhatsApp.

Dat meldt WABetaInfo, dat de nieuwe melding bij de eerste gebruikers heeft ontdekt. De maatregel wordt aan de kant van WhatsApp zelf geactiveerd. Je hoeft dus niet eerst een nieuwe versie van WhatsApp uit de App Store te installeren. Daardoor kan de melding in principe van het ene op het andere moment verschijnen, ook als je de meest recente versie van de WhatsApp-app al gebruikt.

Bekijk ook WhatsApp schroeft vereiste iOS-versie op: dit heb je straks minimaal nodig WhatsApp gaat later dit jaar de minimale vereiste iOS-versie omhoog bijstellen. iOS 15.1 of nieuwer, de huidige vereiste, is dan niet meer voldoende. Maar de kans dat jij hier last van gaat krijgen, lijkt minimaal.

Welke iOS-versie heb je dan nodig?

Daar zit vooralsnog het grootste vraagteken. WhatsApp ondersteunt officieel momenteel nog iPhones met iOS 15.1 of nieuwer. Vanaf 30 november 2026 wordt dat verhoogd naar minimaal iOS 15.5. De nieuwe beveiligingscontrole lijkt daar echter los van te staan. WhatsApp zegt bij de nieuwe melding namelijk dat je de nieuwste beschikbare iOS-versie moet installeren om de app weer te kunnen gebruiken.

Welke iOS-versies WhatsApp daadwerkelijk als te oud beschouwt, is niet bekendgemaakt. Het is daardoor mogelijk dat er twee verschillende eisen naast elkaar bestaan: een minimale iOS-versie waarop WhatsApp technisch nog wordt ondersteund en een strengere beveiligingscontrole voor toestellen die al langere tijd geen software-update hebben geïnstalleerd. Of dat inderdaad zo werkt, zal duidelijk moeten worden nu de functie bij meer gebruikers verschijnt.

Dat is vooral interessant voor gebruikers van oudere iPhones. De iPhone 6s, iPhone 7 en eerste generatie iPhone SE kunnen bijvoorbeeld niet bijgewerkt worden naar de nieuwste grote iOS-versies, maar draaien wel op iOS 15 en worden volgens de huidige systeemeisen na 30 november nog steeds door WhatsApp ondersteund. Heb je zo’n toestel, dan is het dus vooral belangrijk om de nieuwste beschikbare versie van iOS 15 te installeren. Er is op dit moment geen aanwijzing dat WhatsApp deze iPhones door de nieuwe maatregel meteen helemaal afschrijft.

Bron: WABetaInfo

Waarom WhatsApp je dwingt om iOS bij te werken

De reden voor de strengere aanpak is beveiliging. Een app kan zelf nog zo goed beveiligd zijn, maar blijft voor een deel afhankelijk van het besturingssysteem waarop hij draait. Oudere iOS-versies kunnen bekende beveiligingslekken bevatten die inmiddels door Apple zijn opgelost. Kwaadwillenden kunnen dergelijke kwetsbaarheden gebruiken om bijvoorbeeld malware op een toestel te krijgen.

Ook de end-to-end-encryptie van WhatsApp kan daar niet alles tegen doen. Die versleuteling beschermt een bericht tijdens het versturen tussen jou en de ontvanger. Als malware al toegang heeft tot je iPhone en informatie kan onderscheppen voordat die wordt versleuteld of nadat het bericht is ontsleuteld, helpt de beveiliging van WhatsApp zelf daar niet tegen. Meta waarschuwt daarom dat een verouderde iOS-versie niet alleen je toestel, maar ook apps en accounts kwetsbaarder kan maken.

Bekijk ook Apple waarschuwt: werk zo snel mogelijk je iPhone bij naar de nieuwste update (ook je oudere toestel) Apple heeft in een supportdocument een waarschuwing afgegeven voor iPhone-gebruikers. Iedereen wordt opgeroepen zijn of haar iPhone bij te werken naar de nieuwste beschikbare iOS-versie en dit is waarom.

Dit kun je nu het beste doen

Je hoeft niet te wachten tot WhatsApp met de melding komt. Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update en controleer of er een update klaarstaat. Ook op oudere iPhones brengt Apple nog regelmatig afzonderlijke beveiligingsupdates uit, dus het loont om dit ook te controleren als jouw toestel niet meer naar de allernieuwste grote iOS-versie kan.

Voorlopig verschijnt de nieuwe WhatsApp-blokkade slechts bij een deel van de gebruikers. Omdat de functie server-side wordt uitgerold, is niet te voorspellen wanneer je ermee te maken krijgt. Heb je automatische iOS-updates ingeschakeld en draait je iPhone op de nieuwste software die voor jouw model beschikbaar is, dan hoef je in principe niets te doen.