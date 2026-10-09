Stond je al te popelen om volgende week een livestream van Apple's 'Welcome Home'-event te kijken? Dan moeten we je teleurstellen: er komt waarschijnlijk geen livestream. Lees hier wat de alternatieven zijn.

Je bent misschien gewend dat Apple een livestream organiseert voor nieuwe aankondigingen. Vaak is dat ook zo, maar niet altijd. Soms worden producten bijna uit het niets aangekondigd via een persbericht en heel soms is er wel een echt evenement, maar blijft dat beperkt tot genodigden. Dat laatste lijkt ook volgende week dinsdag te gebeuren tijdens de ‘Welcome Home Experience’, zoals Apple het noemt.

Geen livestream voor Welcome Home, wel sociale media

Waarom wij denken dat er geen livestream komt, heeft meerdere redenen. Ten eerste zou dit dan groots op Apple’s website worden aangekondigd. Op de website zou dan namelijk ook een downloadlink voor in je agenda staan om niets te missen. Van zo’n pagina is momenteel geen spoor te bekennen.

Daarnaast is er een reden die te maken heeft met wat Apple zal aankondigen. Er worden smart home-apparaten verwacht waarvoor Apple met LG samenwerkt. Eén van die apparaten is een slim deurslot dat met Amerikaanse deadboltsloten werkt. Het zou kunnen zijn dat Apple deze accessoires (voorlopig) alleen in de Verenigde Staten zal verkopen en dan heeft een livestream voor de hele wereld misschien minder zin.

Bekijk ook Apple werkt aan meer voor je slimme huis: deze apparaten komen eraan Apple heeft grote plannen voor je slimme huis. Zo zijn ze druk met de ontwikkeling van onder meer een deurbel, deurslot en thermostaat.

‘Welcome Home Experience’ volgen

Er zijn twee manieren waarop wij verwachten dat Apple je meeneemt met de aankondigingen: persberichten en sociale media. Apple is sinds een tijdje actief op Instagram onder de naam @helloapple. Hier deelt het bedrijf interessante beelden over hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Onze verwachting is dat je hier content over de nieuwe producten te zien krijgt in de vorm van foto’s en video’s. Er worden hier alleen niet altijd alle technische specificaties gedeeld. Wie daar interesse in heeft, kan het beste bij iCulture.nl terecht. Wij verzamelen uit alle betrouwbare hoeken de juiste informatie om jou het speurwerk te besparen. Wil je niets missen? Abonneer je dan op de iCulture nieuwsbrief via het aanmeldformulier hieronder. Op 13 oktober vanaf 15:00 worden de aankondigingen verwacht, dus houd onze website goed in de gaten.