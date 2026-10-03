The Last First: Winter K2

The Last First: Winter K2 is een aangrijpende documentaire over een van de gevaarlijkste uitdagingen binnen het bergbeklimmen: de K2 in de winter bedwingen.

De documentaire van regisseur Amir Bar-Lev volgt de gebeurtenissen rond de historische expedities van 2021, toen verschillende teams probeerden als eerste de top van de op één na hoogste berg ter wereld tijdens de winter te bereiken. Centraal staan de IJslandse bergbeklimmer John Snorri Sigurjónsson en het Pakistaanse vader-en-zoonteam Ali en Sajid Sadpara. Terwijl zij zich voorbereiden op de levensgevaarlijke tocht, verschijnen steeds meer klimmers op de berg.

Onder hen bevinden zich commerciële expeditieleden, influencers met filmploegen en de beroemde Nepalese bergbeklimmer Nims Purja met zijn team. Hierdoor verandert de beklimming steeds meer in een race om geschiedenis te schrijven. De extreme kou, harde wind en onvoorspelbare weersomstandigheden maken iedere beslissing op K2 levensgevaarlijk. Wat begint als een poging om een van de laatste grote records in het alpinisme te verbreken, loopt uiteindelijk uit op een tragedie.

Tegelijkertijd kijkt The Last First: Winter K2 verder dan alleen de spectaculaire beklimming. De documentaire onderzoekt hoe commercie, sociale media, status en de jacht op erkenning de wereld van het extreme bergbeklimmen hebben veranderd. Ook thema’s als geld, macht, klasse en de positie van lokale klimmers spelen een belangrijke rol. The Last First: Winter K2 laat daarmee niet alleen zien hoe gevaarlijk K2 kan zijn, maar stelt ook de vraag waarom mensen bereid zijn hun leven te riskeren om als eerste de top te bereiken