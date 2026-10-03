In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
The Last First: Winter K2
The Last First: Winter K2 is een aangrijpende documentaire over een van de gevaarlijkste uitdagingen binnen het bergbeklimmen: de K2 in de winter bedwingen.
De documentaire van regisseur Amir Bar-Lev volgt de gebeurtenissen rond de historische expedities van 2021, toen verschillende teams probeerden als eerste de top van de op één na hoogste berg ter wereld tijdens de winter te bereiken. Centraal staan de IJslandse bergbeklimmer John Snorri Sigurjónsson en het Pakistaanse vader-en-zoonteam Ali en Sajid Sadpara. Terwijl zij zich voorbereiden op de levensgevaarlijke tocht, verschijnen steeds meer klimmers op de berg.
Onder hen bevinden zich commerciële expeditieleden, influencers met filmploegen en de beroemde Nepalese bergbeklimmer Nims Purja met zijn team. Hierdoor verandert de beklimming steeds meer in een race om geschiedenis te schrijven. De extreme kou, harde wind en onvoorspelbare weersomstandigheden maken iedere beslissing op K2 levensgevaarlijk. Wat begint als een poging om een van de laatste grote records in het alpinisme te verbreken, loopt uiteindelijk uit op een tragedie.
Tegelijkertijd kijkt The Last First: Winter K2 verder dan alleen de spectaculaire beklimming. De documentaire onderzoekt hoe commercie, sociale media, status en de jacht op erkenning de wereld van het extreme bergbeklimmen hebben veranderd. Ook thema’s als geld, macht, klasse en de positie van lokale klimmers spelen een belangrijke rol. The Last First: Winter K2 laat daarmee niet alleen zien hoe gevaarlijk K2 kan zijn, maar stelt ook de vraag waarom mensen bereid zijn hun leven te riskeren om als eerste de top te bereiken
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Coven Academy (seizoen 1)
In Coven Academy volgen we drie jonge heksen en hun gevaarlijk charmante tovenaarsvrienden op een prestigieuze magische kostschool in het mysterieuze New Orleans.
Op deze school draait alles om macht, kunnen geheimen dodelijke gevolgen hebben en maakt aantrekkingskracht het leven alleen maar ingewikkelder. Terwijl eeuwenoude bovennatuurlijke conflicten opnieuw oplaaien en verboden liefdes voor spanningen zorgen, moet de heksenkring bepalen hoe ver ze wil gaan om de stad én zichzelf te beschermen.
Tegelijkertijd zorgen de mysteries rond Briars verleden en de gevaarlijke verlangens van Jake voor steeds meer onrust binnen de groep.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
East of Eden (seizoen 1)
Op de landerijen van de Salinas-vallei in Californië zijn opeenvolgende generaties van twee families, de Trasks en de Hamiltons, voorbestemd om het noodlottige verhaal van Kaïn en Abel na te spelen.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
I Would Rather Die (seizoen 1)
In het rustige stadje Mendoza woont het buitenbeentje Archie. Op een koude nacht wordt hij gebeten door een zombie en na kort te hebben overwogen zijn leven te beëindigen, besluit hij uit te zoeken wat er met zijn lichaam aan de hand is. Met de hulp van zijn enige vriend en zijn levenslange jeugdliefde gaat Archie op zoek naar een remedie voordat hij verandert in een monster en iedereen doodt.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
4 Blocks Zero
4 Blocks Zero neemt kijkers mee terug naar het begin van de familie Hamady. De serie is een prequel op het succesvolle Duitse misdaaddrama 4 Blocks en speelt zich af in het Berlijn van de jaren negentig.
De familie Hamady is vanuit Libanon naar Duitsland gevlucht en probeert in Berlijn een nieuw bestaan op te bouwen. Vader Malik werkt als ongeschoolde kok en probeert samen met zijn kinderen Ali, Abbas, Marwan en Amara het hoofd boven water te houden. Dat wordt bemoeilijkt door bureaucratie, vooroordelen en de onzekerheid van een leven zonder vaste verblijfsstatus.
Centraal staat de jonge Ali Hamady, die later bekend zal worden als Toni Hamady. 4 Blocks Zero laat zien hoe zijn familie langzaam terechtkomt in de Berlijnse onderwereld en welke gebeurtenissen uiteindelijk aan de basis staan van de machtige Hamady-clan uit de oorspronkelijke serie.
Tareq Nassery speelt de jonge Ali, terwijl onder anderen Tariq Al-Saies als Ibrahim, Rami Fadel Khalaf als Malik en Soufiane El Mesaudi als Abbas te zien zijn. Daarmee vertelt 4 Blocks Zero niet alleen het ontstaan van een criminele familie, maar ook het verhaal van een gezin dat probeert een toekomst op te bouwen in een stad en samenleving waarin het maar moeilijk voet aan de grond krijgt.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
The Lazarus Project (seizoen 2)
Als George op een dag wakker wordt en merkt dat hij een dag van maanden geleden opnieuw beleeft, denkt hij dat hij gek is geworden. Al zijn recente mijlpalen zijn ongedaan gemaakt, inclusief zijn succes op het werk en zijn huwelijk met de liefde van zijn leven Sarah. Het ergste van alles is dat hij de enige lijkt te zijn die heeft opgemerkt wat er is gebeurd. Dat wil zeggen, totdat hij Archie ontmoet, die George rekruteert voor het Lazarus Project – een geheime organisatie die het vermogen heeft aangewend om de tijd terug te draaien elke keer dat de wereld met uitsterven wordt bedreigd.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
The Strangers: Chapter 3
De gemaskerde moordenaars lieten een spoor van dood en verderf na waarbij de overlevende en getraumatiseerde slachtoffers de draad van het leven pogen op te nemen. Zo ook Maya, die wraak zweert en voor eens en altijd met de daders wil afrekenen. Intussen worden verontrustende geheimen blootgelegd.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
La Vénus électrique
Kunstenaar Antoine is alle inspiratie kwijtgeraakt en in de alcohol verzeild geraakt sinds de dood van zijn vrouw Irène, een verlies waarvoor hij zichzelf de schuld geeft. Suzanne is een straatarme kermisartieste die zich voordoet als helderziende, en Antoine raadpleegt haar in een poging om contact te leggen met Irène.
Antoines galeriehouder Armand, wanhopig om te voorkomen dat Antoine volledig instort, spoort Suzanne aan om de list vol te houden. Ze organiseert een reeks geïmproviseerde hypnose sessies, waarbij ze beweert dat ze Irène kan oproepen in ruil voor het aflossen van haar schulden door Armand.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl