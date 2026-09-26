The Love Hypothesis

Olive (Lili Reinhart) is een ambitieuze en briljante promovendus die haar toekomst volledig in het teken heeft gezet van een carrière in de academische wereld. Wanneer ze ontdekt dat haar beste vriendin Ahn (Rachel Marsh) gevoelens heeft voor Jeremy (Nicholas Duvernay), besluit Olive te bewijzen dat ze zelf niet langer in hem geïnteresseerd is. In een impuls kust ze de intimiderende professor Adam Carlsen (Tom Bateman).

Wat begint als een spontane actie om haar vriendin te helpen, groeit al snel uit tot een neprelatie tussen Olive en Adam. De twee spreken duidelijke regels en grenzen af en ontdekken dat de situatie voor hen allebei voordelen heeft. Naarmate ze meer tijd met elkaar doorbrengen, wordt het echter steeds lastiger om te bepalen welke gevoelens gespeeld zijn en welke echt.

Wanneer de grens tussen hun afspraak en de werkelijkheid langzaam vervaagt, staat Olive voor misschien wel de lastigste hypothese uit haar carrière: is echte liefde het risico waard?