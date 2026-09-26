In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Knife Edge: Chasing Michelin Stars
In seizoen 2 keert Jesse Burgess terug en worden zestien restaurants gevolgd tijdens beslissende momenten in hun jacht op erkenning van Michelin. Zo proberen chefs een verloren ster terug te winnen, zetten anderen alles op het spel om hun regio voor het eerst op de Michelin-kaart te krijgen en proberen nieuwe restaurants zich in korte tijd te bewijzen. Van gevestigde culinaire families tot jonge chefs met grote ambities: opnieuw draait alles om de vraag of hun harde werk voldoende is om de anonieme Michelin-inspecteurs te overtuigen.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Toy Story 5
Het speelgoed is terug in Disney en Pixars Toy Story 5, en dit keer is het: speelgoed versus technologie.
Woody, Buzz Lightyear, Jessie en de rest van de groep zien hun rol op losse schroeven staan wanneer ze oog in oog komen te staan met Lilypad, een gloednieuw tabletapparaat met eigen ontwrichtende ideeën over wat het beste is voor hun kind, Bonnie.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Blood Legacy
Na jaren van vervreemding keert Khanyi Adesina terug naar huis om te vechten voor het zakenimperium van haar familie dat dreigt te bezwijken onder corruptie.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
The Love Hypothesis
Olive (Lili Reinhart) is een ambitieuze en briljante promovendus die haar toekomst volledig in het teken heeft gezet van een carrière in de academische wereld. Wanneer ze ontdekt dat haar beste vriendin Ahn (Rachel Marsh) gevoelens heeft voor Jeremy (Nicholas Duvernay), besluit Olive te bewijzen dat ze zelf niet langer in hem geïnteresseerd is. In een impuls kust ze de intimiderende professor Adam Carlsen (Tom Bateman).
Wat begint als een spontane actie om haar vriendin te helpen, groeit al snel uit tot een neprelatie tussen Olive en Adam. De twee spreken duidelijke regels en grenzen af en ontdekken dat de situatie voor hen allebei voordelen heeft. Naarmate ze meer tijd met elkaar doorbrengen, wordt het echter steeds lastiger om te bepalen welke gevoelens gespeeld zijn en welke echt.
Wanneer de grens tussen hun afspraak en de werkelijkheid langzaam vervaagt, staat Olive voor misschien wel de lastigste hypothese uit haar carrière: is echte liefde het risico waard?
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Backrooms
Het verhaal draait om Clark (Chiwetel Ejiofor), de eigenaar van een meubelwinkel die in de kelder van zijn zaak een vreemde verborgen doorgang ontdekt. Wanneer hij erdoorheen gaat, belandt hij in de Backrooms: een schijnbaar eindeloos labyrint van verlaten kantoorruimtes, gele muren, tl-verlichting en gangen die voortdurend lijken te veranderen. Zijn therapeut Dr. Mary Kline (Renate Reinsve) gaat naar hem op zoek en waagt zich eveneens in deze mysterieuze wereld.
Al snel ontdekt ze dat de normale regels van tijd en ruimte hier niet gelden. Achter iedere hoek kan een nieuwe ruimte verschijnen en terwijl een uitweg steeds verder weg lijkt, groeit het vermoeden dat Clark en Mary niet alleen zijn in het labyrint. Iets onmenselijks houdt zich verscholen in de eindeloze gangen. Naast Chiwetel Ejiofor en Renate Reinsve zijn onder anderen Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell en Avan Jogia in de film te zien.
Backrooms combineert sciencefiction en psychologische horror en speelt vooral met de beklemmende sfeer van zogenaamde ‘liminal spaces’: herkenbare plekken die door hun leegte en vervreemding plotseling bijzonder ongemakkelijk aanvoelen.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Mobland
Het criminele imperium van de Harrigan-familie staat zwaarder onder druk dan ooit. Oude vijanden en nieuwe bedreigingen proberen hun kans te grijpen, terwijl ook binnen de familie de onderlinge spanningen en machtsconflicten toenemen.
Harry Da Souza (Tom Hardy) raakt opnieuw verwikkeld in een gevaarlijk web van rivaliteit, verraad en geweld. Terwijl Conrad en Maeve Harrigan (Pierce Brosnan en Helen Mirren) hun invloed proberen vast te houden, wordt de grens tussen bondgenoten en vijanden steeds onduidelijker.
De strijd om de controle over de onderwereld bereikt een nieuw hoogtepunt, waarbij loyaliteit schaars is en niemand zeker weet wie er uiteindelijk overeind blijft.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Turned On: Dirty Sexy Money
Deze documentaire onderzoekt het leven van enorm ambitieuze vrouwen die tot de top 1% van OnlyFans-creators wereldwijd behoren en jaarlijks meer dan $1 miljoen verdienen met minimale inspanning. Ze hebben het systeem gehackt en bepalen zelf hun seksualiteit en succes.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Schwesterherz
Hoe goed ken je degene die het dichtst bij je staat? Rose heeft een hechte band met haar oudere broer Sam, haar rots in de branding, die haar zelfs op zijn bank laat slapen wanneer haar relatie met haar vriendin uitgaat. Maar wanneer Sam wordt beschuldigd van een ernstig zedenmisdrijf en Rose wordt gevraagd om tegen hem te getuigen, stort haar wereldbeeld in.
Terwijl ze balanceert tussen loyaliteit aan haar broer en haar eigen geweten, begint alles wat ze over Sam dacht te weten te wankelen.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl