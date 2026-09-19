In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Slow Horses (seizoen 6)
In het zesde seizoen van Slow Horses belanden Jackson Lamb (Gary Oldman) en zijn team opnieuw in een levensgevaarlijke situatie. De medewerkers van Slough House moeten ditmaal zelf op de vlucht wanneer Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) hen meesleept in een dodelijk spel vol vergelding en wraak.
Terwijl de spanningen binnen MI5 verder oplopen, moeten de afgeschreven spionnen alles uit de kast halen om hun tegenstanders een stap voor te blijven. Gary Oldman keert terug als de briljante maar onuitstaanbare Jackson Lamb, terwijl ook Jack Lowden opnieuw te zien is als River Cartwright.
Een opvallende terugkeer is die van Olivia Cooke als Sidonie ‘Sid’ Baker. Daarnaast bestaat de cast onder meer uit Saskia Reeves, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Rosalind Eleazar, Jonathan Pryce en Hugo Weaving. Lenny Rush voegt zich als nieuw gezicht bij de serie.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Max vs 100
In Max vs 100 keert Max Verstappen terug naar zijn roots in de kartsport voor een bijzondere uitdaging. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen neemt het op het iconische circuit van Silverstone op tegen maar liefst 100 andere karters. Verstappen begint helemaal achteraan en krijgt de opdracht om zich langs alle deelnemers naar voren te werken.
Op de startgrid staan niet alleen ervaren sporters, maar ook streamers, content creators, bekende persoonlijkheden en fans van over de hele wereld. Onder anderen Red Bull-atleten Arda Saatçi en Matt Jones en streamers als TheGrefg en Caedrel doen mee. In totaal staan er 101 karts tegelijkertijd op het circuit, waarmee Max vs 100 een van de grootste kartraces ooit wordt.
De race combineert topsport met entertainment. Tijdens de wedstrijd kan Verstappen zelfs rechtstreeks communiceren met zijn tegenstanders. De uitzending wordt gepresenteerd door de Britse comedian Mo Gilligan en maakt gebruik van live racedata, game-achtige graphics en dronebeelden om de actie te volgen.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Stranger Things: Tales from ’85 (seizoen 2)
Welkom terug in Hawkins in de gure winter van 1985, waar de originele personages nieuwe monsters moeten bestrijden en een paranormaal mysterie moeten ontrafelen dat hun stad teistert.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
In the Grey
Wanneer een meedogenloze despoot een fortuin van een miljard dollar steelt, wordt een geheim team van elite-agenten, die in de schaduw van de wereld opereren en zich net zo thuis voelen in macht en invloed als in het gebruik van automatische wapens en explosieven, eropuit gestuurd om het terug te stelen. Voor ieder ander zou dit een zelfmoordmissie zijn. Wat begint als een onmogelijke roofoverval, loopt volledig uit de hand en mondt uit in een regelrechte oorlog vol strategie, bedrog en overleven.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Dead of Winter
Een vissersvrouw die alleen door het besneeuwde noorden van Minnesota reist onderbreekt de ontvoering van een tienermeisje. Uren van de dichtstbijzijnde stad verwijderd en zonder telefoonbereik, realiseert ze zich dat zij de enige hoop van het jonge meisje is.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
EPiC: Elvis Presley in Concert
Een revolutionaire filmervaring van visionair regisseur Baz Luhrmann. Beleef de King of Rock ’n’ Roll als nooit tevoren, met exclusieve, nooit eerder vertoonde beelden die Elvis Presley’s legendarische concerten met ongekende energie en intimiteit tot leven brengen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Race Across the World (seizoen 2)
Zes BN’ers reizen samen met een familielid of goede vriend dwars door Azië. Zonder vliegtuig, bankpas of mobiele telefoon en met een beperkt budget leggen de koppels een onvergetelijke reis van ruim 14.000 kilometer af. Wie weet als eerste Singapore te bereiken, het zuidelijkste punt dat over land bereikbaar is?
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Star Wars: The Mandalorian and Grogu
De Mandalorian, een eenzame premiejager, krijgt de taak Grogu te vangen, een mysterieus en schattig wezen. In plaats daarvan ontwikkelt hij een sterke band met Grogu en probeert hem te beschermen tegen verschillende bedreigingen, terwijl hij zijn evoluerende doel in een post-Empire sterrenstelsel onderzoekt.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl