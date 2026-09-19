Slow Horses (seizoen 6)

In het zesde seizoen van Slow Horses belanden Jackson Lamb (Gary Oldman) en zijn team opnieuw in een levensgevaarlijke situatie. De medewerkers van Slough House moeten ditmaal zelf op de vlucht wanneer Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) hen meesleept in een dodelijk spel vol vergelding en wraak.

Terwijl de spanningen binnen MI5 verder oplopen, moeten de afgeschreven spionnen alles uit de kast halen om hun tegenstanders een stap voor te blijven. Gary Oldman keert terug als de briljante maar onuitstaanbare Jackson Lamb, terwijl ook Jack Lowden opnieuw te zien is als River Cartwright.

Een opvallende terugkeer is die van Olivia Cooke als Sidonie ‘Sid’ Baker. Daarnaast bestaat de cast onder meer uit Saskia Reeves, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Rosalind Eleazar, Jonathan Pryce en Hugo Weaving. Lenny Rush voegt zich als nieuw gezicht bij de serie.