Primate

In de horrorfilm Primate keert Lucy terug naar haar ouderlijk huis op Hawaï voor een vakantie met vrienden. De ontspannen trip verandert echter in een nachtmerrie wanneer Ben, de geliefde chimpansee van de familie, besmet raakt met hondsdolheid en plotseling extreem agressief wordt.

Wat volgt is een bloedstollende strijd om te overleven, waarbij Lucy en haar vrienden proberen te ontsnappen aan een tegenstander die sterker, slimmer en gevaarlijker is dan ze ooit hadden verwacht. Primate is geregisseerd door Johannes Roberts (47 Meters Down) en heeft hoofdrollen voor Johnny Sequoyah, Jessica Alexander en Troy Kotsur.