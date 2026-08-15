In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
The Dink
Om een countryclub van de ondergang te redden en zijn vaders respect te winnen moet een uitgerangeerde proftennisser overstag: hij gaat pickleball spelen.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Travis Barker: Louder Than Fear
Na een verwoestende vliegtuigcrash die hem bijna het leven kostte, begint de legendarische en energieke drummer Travis Barker aan een rauwe en verlossende reis in dit intieme portret van de man achter de tatoeages die pijn omzette in kracht.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
The Meg
Een onderzeeër wordt aangevallen door een enorm wezen dat voorheen als uitgestorven werd beschouwd. De duikboot ligt nu uitgeschakeld op de bodem van de diepste geul in de Stille Oceaan… met de bemanning nog aan boord.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Instante
Twee verhalen raken met elkaar verweven op het moment dat levens voorgoed veranderen. Te midden van diagnoses, afscheid, therapiesessies en nieuwe kansen ontdekken vier mensen dat liefde niet altijd komt wanneer we het verwachten… maar wel altijd wanneer we het nodig hebben.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
The Housemaid
The Housemaid is een meeslepende en psychologische thriller met Sydney Sweeney en Amanda Seyfried in de hoofdrollen, gebaseerd op het bestsellerboek De Hulp van Freida McFadden. Onder regie van Paul Feig dompelt de film je onder in een duistere wereld waar perfectie slechts een illusie is en niets is wat het lijkt… Wanneer Millie haar verleden achter zich probeert te laten, grijpt ze de kans om als inwonende huishoudster te gaan werken bij het rijke koppel Nina en Andrew Winchester. Al snel verandert haar droombaan in een dodelijk, gevaarlijk spel van macht, verleiding en intriges. Achter de gesloten deuren van de Winchesters schuilt een wereld vol onverwachte wendingen en schokkende geheimen die je tot de laatste seconde in spanning houdt. Je streamt deze hitfilm vanaf vrijdag 14 augustus bij HBO Max in Nederland.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Primate
In de horrorfilm Primate keert Lucy terug naar haar ouderlijk huis op Hawaï voor een vakantie met vrienden. De ontspannen trip verandert echter in een nachtmerrie wanneer Ben, de geliefde chimpansee van de familie, besmet raakt met hondsdolheid en plotseling extreem agressief wordt.
Wat volgt is een bloedstollende strijd om te overleven, waarbij Lucy en haar vrienden proberen te ontsnappen aan een tegenstander die sterker, slimmer en gevaarlijker is dan ze ooit hadden verwacht. Primate is geregisseerd door Johannes Roberts (47 Meters Down) en heeft hoofdrollen voor Johnny Sequoyah, Jessica Alexander en Troy Kotsur.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Alpha
Na de dood van zijn moeder vertrekt Rein naar een klein dorp in de Alpen waar hij aan de slag gaat als snowboardleraar. Zijn rustige leven wordt verstoord als zijn vader Gijs op bezoek komt en een dominante schaduw over zijn leven werpt.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Deep Water
Een vliegtuig onderweg van Los Angeles naar Shanghai, met aan boord een groep internationale passagiers, wordt gedwongen een noodlanding te maken midden op de uitgestrekte oceaan. Het toestel breekt in drie stukken en het wrak wordt al snel omsingeld door een bloeddorstige groep haaien. De resterende passagiers en bemanning zijn gedwongen hun onderlinge frustraties opzij te zetten, want om te overleven is samenwerking essentieel.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruikgemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl