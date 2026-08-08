Monsters of God

Het verhaal volgt Eric Goode – gedreven door zijn eerste liefde, reptielen – in de duistere onderwereld van de handel in exotische dieren. Het begint bij de legendarische pioniers van de sector, Hank Molt en Tommy Crutchfield, die enkele van ’s werelds zeldzaamste reptielen aan de grootste Amerikaanse dierentuinen verkochten.

Nadat een groots opgezette smokkeloperatie mislukt, belandt Hank in de gevangenis, waardoor Tommy vrij spel krijgt om de markt te monopoliseren. Maar wanneer Hank weer vrijkomt, leidt zijn wrok over Tommy’s succes tot een gruwelijke wraakactie die de reptielenwereld voorgoed zal veranderen.