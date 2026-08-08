In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Ted Lasso
In het vierde deel begint voor Ted en AFC Richmond een nieuw hoofdstuk. Bekende gezichten keren terug, terwijl nieuwe uitdagingen en kansen de toekomst van de club bepalen. De serie blijft trouw aan de bekende mix van humor, warmte en inspirerende verhalen, waarbij persoonlijke ontwikkeling, teamwork en optimisme opnieuw centraal staan.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
The Shards
Het verhaal speelt zich af in Los Angeles in 1981 en volgt een 17-jarige versie van Bret Easton Ellis tijdens zijn laatste jaar op de prestigieuze Buckley-kostschool. Zijn wereld wordt op zijn kop gezet door de komst van een mysterieuze nieuwe leerling, Robert Mallory, wiens onheilspellende aanwezigheid samenvalt met de activiteiten van een seriemoordenaar die bekendstaat als The Trawler.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Luizenmoeder – De Film
Directeur Anton heeft zijn functie op basisschool de Klimop naast zich neergelegd. Aangezien er niet gelijk vervanging is, probeert Juf Ank de boel zelf weer op de rit te krijgen. Zoals gewoonlijk gaat dat niet zonder slag of stoot. De coronacrisis heeft alles op scherp gezet, waardoor de ouders nog veeleisender zijn dan voorheen. Er staat een groot themafeest op de planning en een nieuw interim-directeur geeft wat lucht. Al is het de vraag of deze directeur wel het beste met de leerlingen voor heeft.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Sterling Point
Annie en haar tweelingbroer werden in New York opgevoed door hun alleenstaande vader, totdat ze ontdekten dat hun vervreemde grootvader hen in zijn testament een eiland in een meer had nagelaten.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Monsters of God
Het verhaal volgt Eric Goode – gedreven door zijn eerste liefde, reptielen – in de duistere onderwereld van de handel in exotische dieren. Het begint bij de legendarische pioniers van de sector, Hank Molt en Tommy Crutchfield, die enkele van ’s werelds zeldzaamste reptielen aan de grootste Amerikaanse dierentuinen verkochten.
Nadat een groots opgezette smokkeloperatie mislukt, belandt Hank in de gevangenis, waardoor Tommy vrij spel krijgt om de markt te monopoliseren. Maar wanneer Hank weer vrijkomt, leidt zijn wrok over Tommy’s succes tot een gruwelijke wraakactie die de reptielenwereld voorgoed zal veranderen.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Surviving Earth
Deze indrukwekkende documentaireserie neemt kijkers mee op een spectaculaire reis door de geschiedenis van onze planeet. Met adembenemende beelden worden verdwenen werelden opnieuw tot leven gebracht, compleet met uitgestrekte landschappen en bijzondere prehistorische dieren die ooit de aarde bewoonden.
Van gigantische zeeschorpioenen die 450 miljoen jaar geleden door de oceanen trokken tot mammoeten en sabeltandtijgers uit een veel recenter verleden: de serie laat zien hoe het leven zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Met meeslepende verhalen over overleven, evolutie en verandering wordt duidelijk hoe de aarde is gevormd en hoe onze planeet uiteindelijk de wereld werd die we vandaag kennen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
The Beauty Queen and the Catfish
Wanneer een schoonheidskoningin uit een klein stadje vermoedt dat de dokter met wie ze berichten uitwisselt niet is wie hij zegt te zijn, besluit ze zelf op onderzoek uit te gaan om een van de meest notoire oplichters van het Verenigd Koninkrijk te ontmaskeren.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
The Tasters
Najaar 1943. Wanneer Rosa het oorlogsgeweld van Berlijn verruilt voor het platteland waar haar schoonouders wonen, ontdekt ze dat de oorlog nog steeds dichtbij is. Het dorp waar ze verblijft blijkt namelijk de plek van Hitlers hoofdkwartier, de Wolfsschanze.
Samen met een groep andere jonge vrouwen wordt ze gedwongen een levensgevaarlijke taak te volbrengen: ze moeten elke dag alle maaltijden van de Führer voorproeven, om er zeker van te zijn dat deze niet vergiftigd zijn.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl