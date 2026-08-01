Snoopy presenteert: oost west, thuis best

Next

Oost west, thuis best, is een hartverwarmende korte animatiefilm uit de geliefde Peanuts-reeks die exclusief te zien is op Apple TV. Wanneer Snoopy’s iconische hondenhok per ongeluk wordt verkocht tijdens een rommelmarkt, stort zijn wereld in.

Charlie Brown en zijn vrienden zetten alles op alles om het terug te vinden. Tijdens hun bijzondere zoektocht ontdekken ze dat een thuis niet alleen een plek is, maar vooral draait om de mensen en vrienden met wie je het deelt. Met de kenmerkende charme, humor en warmte van Peanuts is deze familiefilm een ontroerend avontuur voor jong en oud.