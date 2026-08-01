In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Snoopy presenteert: oost west, thuis best
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Oost west, thuis best, is een hartverwarmende korte animatiefilm uit de geliefde Peanuts-reeks die exclusief te zien is op Apple TV. Wanneer Snoopy’s iconische hondenhok per ongeluk wordt verkocht tijdens een rommelmarkt, stort zijn wereld in.
Charlie Brown en zijn vrienden zetten alles op alles om het terug te vinden. Tijdens hun bijzondere zoektocht ontdekken ze dat een thuis niet alleen een plek is, maar vooral draait om de mensen en vrienden met wie je het deelt. Met de kenmerkende charme, humor en warmte van Peanuts is deze familiefilm een ontroerend avontuur voor jong en oud.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
The Devil Wears Prada 2
Miranda’s carrière gaat achteruit, waardoor ze gedwongen wordt oog in oog te staan met Emily, nu een belangrijke leidinggevende bij een luxegroep, wiens reclamegeld Miranda hard nodig heeft.
Bijna twintig jaar na hun iconische rollen als Miranda, Andy, Emily en Nigel stappen Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt en Stanley Tucci opnieuw de stijlvolle straten van New York binnen. Ze keren terug naar het legendarische kantoor van Runway Magazine voor het langverwachte vervolg op de filmklassieker uit 2006 die een hele generatie wist te vormen.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Fúria
Een gewonde man met geheugenverlies vindt onderdak bij een MMA-coach en stapt de ring in, verscheurd tussen de hoop op een nieuwe toekomst en een verleden dat hem achtervolgt.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
The Devil’s Mouth
Een avontuur in Thailand voor een groep studievrienden loopt fataal af wanneer ze vast komen te zitten in onderwatergrotten met een gevaarlijk roofdier. Terwijl de zuurstof opraakt, komen oude conflicten weer boven in hun wanhopige strijd om te overleven.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Fired Up!
Chou Lu-yung gaat op zoek naar de waarheid achter de dood van zijn vader, terwijl hij tegelijkertijd het familierestaurant “Chin Lai Hao” runt. Samen met zijn goede vrienden gaat hij de uitdagingen van het leven aan en zweert hij gerechtigheid te zoeken voor zijn vader.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
The Midwich Cuckoos
Een slaperig stadje worden getroffen door een bovennatuurlijke kracht, waardoor het leven nooit meer hetzelfde zal zijn.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Danni Lowinski
Danni, een kapster van begin 30, heeft pas een opleiding tot advocaat succesvol afgerond. Als advocate komt ze niet aan de bak bij de grote advocatenkantoren en ze besluit een eigen ‘praktijk’ te beginnen in een winkelcentrum, waar ze de gewone man juridische bijstand verleent voor maar 1 euro per minuut.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Crime 101
Davis is een geraffineerde dief die met zijn gewaagde roofovervallen de politie voor een raadsel stelt. Tijdens de voorbereidingen op zijn grootste en hopelijk laatste klapper, kruist hij het pad van Sharon, een gedesillusioneerde topvrouw van een verzekeringmaatschappij. Hij wordt gedwongen om met haar samen te werken en met Orman, een rivaliserende dief die veel dubieuzere methoden hanteert dan Davis. Naarmate het moment van de miljoenenroof nadert, komt de onverzettelijke rechercheur Lubesnik het trio steeds dichter op de hielen te zitten, waardoor de spanning nog meer oploopt en het onderscheid tussen jager en prooi steeds meer begint te vervagen. Al gauw worden ze ieder voor zich geconfronteerd met de gevolgen van hun keuzes en met het besef dat er geen weg terug is.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl