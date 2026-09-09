De definitieve versie van watchOS 27 verschijnt binnenkort. Zo bereid je je Apple Watch voor en installeer je de update zodra deze beschikbaar is.

Binnenkort is het zover: watchOS 27 komt voor een grote groep Apple Watch-gebruikers beschikbaar. Iedereen met een geschikte Apple Watch kan deze update downloaden. Hoewel updaten aardig automatisch gaat, kan je alsnog tegen problemen aanlopen. Wij leggen uit hoe je het beste kunt voorbereiden voordat de update komt, zodat je meteen kunt installeren.

Wanneer komt watchOS 27?

Op dit moment is alleen de bèta van watchOS 27 beschikbaar. Naar verwachting brengt Apple op woensdagavond 9 september rond 22:00 uur de Release Candidate uit. Dit is de laatste testversie en doorgaans dezelfde build die later voor iedereen beschikbaar komt.

De definitieve releasedatum is nog niet bekend. Waarschijnlijk maakt Apple deze tijdens het iPhone-event op 9 september bekend. Wij verwachten dat watchOS 27 vanaf maandag 14 september 2026 te downloaden is. Tegelijkertijd verschijnen dan ook iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, tvOS 27 en visionOS 27.

Bekijk ook Wanneer komt iOS 27 echt uit? De datum lijkt bijna zeker Dit jaar brengt Apple iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Maar wanneer kun je deze update verwachten? Daar hebben wij wel een idee bij.

Stap 1: Controleer of je Apple Watch geschikt is

Met watchOS 27 stopt de ondersteuning voor een flink aantal Apple Watch-modellen. De volgende modellen kunnen straks worden bijgewerkt:

De Apple Watch Series 6, Series 7 en Series 8, de eerste generatie Apple Watch Ultra en de Apple Watch SE 2 blijven daardoor steken op watchOS 26. De verwachte Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 worden standaard met watchOS 27 geleverd.

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Belangrijk om te weten is dat je eerst je iPhone moet updaten naar iOS 27 voordat je watchOS 27 überhaupt kunt installeren. watchOS 27 is alleen geschikt in combinatie met een iPhone met iOS 27, vanwege de nieuwe functies die in beide versies zitten. Je moet dus ook een iPhone hebben die geschikt is voor iOS 27.

Bij de update naar iOS 27 vallen er dit jaar geen toestellen af, waardoor je ook met je al wat oudere iPhone kunt updaten naar watchOS 27. Hoe je je iPhone updatet naar iOS 27 lees je in ons aparte artikel.

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Staat er nog een update klaar voor je Apple Watch? Installeer deze dan eerst. De meest recente update is watchOS 26.6. Mogelijk heeft je Apple Watch deze al gedownload, waardoor dit ruimte inneemt op je Apple Watch. Je kunt de nieuwste update daarom het beste alvast installeren, zeker als je al wat ruimtegebrek hebt. Je weet dan ook meteen dat je de meest recente versie hebt, waardoor je Apple Watch sneller de nieuwste watchOS 27 update vindt zodra deze beschikbaar is.

Het is overigens niet verplicht om eerst te updaten naar watchOS 26.6. Je kunt ook vanaf een eerdere versie meteen updaten naar watchOS 27.

Stap 4: Maak een backup

Voor het installeren van een update is het altijd belangrijk om een backup te maken. Dat geldt ook voor je Apple Watch. Dit doe je door een back-up te maken van je iPhone. Bij elke iPhone-backup wordt automatisch een aparte back-up van je Apple Watch gemaakt. Wil je weten wat de meest recente Apple Watch-backup is, ga dan op je iPhone naar Instellingen > je naam > iCloud > Back-up en check wanneer de laatste iPhone-backup gemaakt is. Daar zit ook je Apple Watch-backup bij.

Bekijk ook Stappenplan: zo maak je een back-up van je iPhone of iPad Een iPhone back-up (reservekopie) maken is altijd verstandig. En natuurlijk geldt dat net zo goed voor de iPad. In deze gids leggen we je alles uit over het maken van back-ups van je iPhone en iPad, zowel op iCloud als lokaal op de Mac of Windows.

Stap 5: Opslagruimte vrijmaken

Om watchOS 27 te kunnen installeren, moet je voldoende ruimte vrij hebben op je Apple Watch. We weten nog niet precies hoeveel vrije opslag je nodig hebt, maar met zo’n 4GB zit je zeker goed. Meestal wordt opslagruimte op je Apple Watch ingenomen door muziek, podcasts en audioboeken die automatisch gesynchroniseerd zijn. De apps zelf nemen meestal niet zoveel ruimte in. In onze tip lees je hoe je Apple Watch opslagruimte vrij kunt maken.

Bekijk ook Apple Watch opslagruimte vol? Zo controleer je hoeveel er vrij is De Apple Watch heeft opslagruimte om bijvoorbeeld muziek, podcasts, apps en foto’s in op te slaan. Hoe weet je hoeveel geheugen er nog vrij is op je Apple Watch? Hoe kun je de opslagruimte uitbreiden? En wat kun je doen als de Apple Watch-opslag vol is? Dat leggen we uit in deze tip.

Lukt het niet om voldoende ruimte vrij te maken? Dan zijn er drastischere maatregelen nodig. Je moet dan de Apple Watch loskoppelen, opnieuw koppelen en als nieuw instellen. Vervolgens update je de Apple Watch naar watchOS 27 en koppel je hem weer los. Daarna kun je weer koppelen en kies je voor het terugzetten van een backup (die dus bij het eerste loskoppelen onder watchOS 26 gemaakt is).

Stap 6: Werk je apps alvast bij en check de App Store

Sommige apps maken gebruik van nieuwe functies op de Apple Watch. Om hier gebruik van te kunnen maken, moeten de apps in veel gevallen bijgewerkt worden. Dat kan op twee manieren, afhankelijk van hoe de app is gebouwd. Is het een losstaande app, open dan de App Store op je Apple Watch en scroll naar onderen, tik op Account en dan op Updates. Is de app gekoppeld aan de gelijknamige iPhone-app (en dat is meestal het geval), open dan op je iPhone de App Store en check daar de updates voor de meest recente versies.

Bekijk ook Zo kun je apps updaten op iPhone en iPad Hoe kun je apps updaten? De apps op je iPhone of iPad moeten regelmatig worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. In deze tip leggen we uit hoe je het updaten van iOS-apps werkt via de App Store op je toestel.

Stap 7: Hou je toegangscode, Apple Account-gegevens en vertrouwde apparaten bij de hand

Voor het installeren van een watchOS-update heb je in ieder geval je toegangscode nodig. Dit is de code die je in moet voeren bij het ontgrendelen van je toestel. Ook heb je de toegangscode van de gekoppelde iPhone nodig. Als je altijd Touch ID of Face ID gebruikt, kan het zomaar zijn dat je je toegangscode niet meer weet. Ben je je toegangscode vergeten, lees dan ons artikel om deze te achterhalen.

Als je je Apple Watch altijd automatisch laat ontgrendelen via de iPhone, ben je de toegangscode van je Apple Watch misschien vergeten. Er zijn manieren om deze terug te halen. Het is ook nog mogelijk dat je wellicht je Apple Account-wachtwoord (voorheen Apple ID) nodig hebt. Als je je Apple Account-wachtwoord vergeten bent, kun je gelukkig heel makkelijk je wachtwoord achterhalen.

Stap 8: Installeer watchOS 27

Zodra je iOS 27 op je iPhone hebt geïnstalleerd (wanneer dit mogelijk is), check je in de Watch-app op je iPhone of je de Apple Watch kunt updaten. Meestal is het direct na 19:00 uur op de dag van de release erg druk op de servers van Apple, dus we raden aan om het iets later op de avond te proberen of de update de volgende dag te installeren. Meestal gaat het downloaden dan een stuk sneller.

Hou allereerst rekening met deze zaken:

Zorg ervoor dat je iPhone bijgewerkt is naar iOS 27, dus doe dit eerst!

Zorg dat je een wifi-verbinding hebt om de update te kunnen installeren.

Je hebt een Apple Watch-oplader nodig. Om een nieuwe versie van watchOS op je Apple Watch te installeren, moet deze minimaal 50% opgeladen zijn en aangesloten worden op de oplader.

watchOS 27 installeren doe je dan als volgt: Doe je Apple Watch af en plaats deze op een aangesloten oplader. Ontgrendel de iPhone en open de Apple Watch-app. Ga naar het tabblad Mijn Watch. Tik op Algemeen. Kies voor Software-update. Download de update. Voer eventueel de nodige toegangscodes van de iPhone of Apple Watch in. Wacht na het downloaden geduldig af tot de update klaar is met installeren. Op de Apple Watch verschijnt vanzelf de voortgangscirkel in beeld. Hou de Apple Watch-app op de iPhone open en hou deze binnen bereik van je Apple Watch. Haal de Apple Watch niet van de oplader af. Een update kan tot ruim een uur duren, dus neem er de tijd voor. Na de installatie start de Apple Watch vanzelf opnieuw op. Zodra de wijzerplaat in beeld verschijnt, is hij weer klaar om te gebruiken.

Bekijk ook Apple Watch updaten: zo installeer je een watchOS update Hoe installeer je watchOS updates op de Apple Watch? En waar moet je met de Apple Watch-updates rekening mee houden? iCulture legt het je uit.

Stap 9: lees je in in de nieuwe functies

Terwijl je Apple Watch rustig aan het updaten is, heb je ruim de tijd om nog eens door onze artikelen over de update te bladeren. Er zijn allerlei nieuwe functies in watchOS 27, zoals de nieuwe Zoek Mijn-app, de App Grid, maar ook veel verbeteringen aan allerlei apps en ook een verder verfijnd Liquid Glass-design. Wij hebben onze favoriete functies van watchOS 27 voor je op een rijtje gezet.