watchOS 27 biedt een aantal mooie nieuwe functies en handige toevoegingen, maar er is ook een groot nadeel. Apple verwijdert met de functie namelijk twee veelgebruikte functies, terwijl er ook eentje net even anders werkt.

Er is bij grote nieuwe software-updates van Apple altijd ruimschoots aandacht voor alle nieuwe functies die de updates te bieden hebben, ook op iCulture. Maar er zijn soms ook dingen die minder gunstig uitpakken. watchOS 27 is daar het beste voorbeeld van. Met de update verdwijnen er namelijk twee geliefde functies, waarvan er eentje zelfs essentieel is voor het soepele gebruik van de Apple Watch.

#1 Geen appkiezer meer met recente apps

De grootste aderlating wat ons betreft is het verdwijnen van de appkiezer. De appkiezer op de Apple Watch liet je snel wisselen tussen de recente apps, door simpelweg twee keer achter elkaar op de Digital Crown te drukken. Dit is vergelijkbaar met de appkiezer op je iPhone, waar je ook je recente apps terugvindt. Zeker op de Apple Watch was dit een handige functie, omdat je daar door het kleine scherm minder makkelijk via het gewone appraster een app kan opstarten.

Apple heeft geen alternatief om snel je recent gebruikte apps te vinden, maar het nieuwe dynamische appscherm dat je ziet als je eenmaal op de Digital Crown drukt, toont wel een aantal van je recent gebruikte of op de achtergrond actieve app. Maar omdat dit scherm ook apps toont die je mogelijk wil gebruiken (op basis van je gebruikspatroon), is de kans groot dat je daar niet de app ziet die je zoekt.

Bekijk ook Opvallende wijziging in watchOS 27: waar is de appkiezer gebleven? In watchOS 27 lijkt de appkiezer op de Apple Watch, waarmee je snel tussen je recente apps kan wisselen, te zijn verdwenen. Gebruikers melden dat een dubbele druk op de Digital Crown nu niks meer doet, al is nog onduidelijk of dit een bewuste wijziging of een bug in de beta is.

De appkiezer was bovendien een handige manier om vastgelopen Apple Watch-apps geforceerd te stoppen. Wil je met watchOS 27 een vastgelopen Apple Watch-app geforceerd afsluiten, dan doe je dat door (terwijl de app open is) de zijknop ingedrukt te houden. Het scherm om de Apple Watch uit te zetten verschijnt. Daarna hou je de Digital Crown ingedrukt, waarna je terugkeert naar het totaaloverzicht met alle apps. De app die je als laatste open had, is nu geforceerd afgesloten.

#2 Walkie-Talkie verwijderd

De handige Walkie-Talkie-functie, waarmee je op een toegankelijke manier een spraakberichtje kan sturen naar een andere Apple Watch-gebruiker in je contactenlijst, is met ingang van watchOS 27 verdwenen. De app is automatisch van je Apple Watch verwijderd en ook de knop in het Bedieningspaneel is weg. Apple introduceerde deze functie pas met watchOS 5, maar werd al bij de aankondiging van de Apple Watch getoond als handige functie. Het werkt via de servers van FaceTime-audio. Je kunt als alternatief dus een FaceTime-audio gesprek starten, al voelt dat misschien wat opdringeriger dan een kort Walkie-Talkie-berichtje. Daarnaast kun je een spraakbericht versturen via iMessage of WhatsApp.

Bekijk ook Over en uit: Walkie Talkie-app verdwijnt uit watchOS 27 De Walkie Talkie-app lijkt vanaf watchOS 27 niet meer te bestaan. Uit de watchOS 27 beta blijkt dat de functie niet meer te gebruiken is, zo ontdekte we op onze eigen toestellen.

#3 Appraster of -lijst vereist extra handeling

Het appraster of de alfabetische lijst met al je apps is nu minder makkelijk toegankelijk. Druk je vanaf de wijzerplaat een keer op de Digital Crown, dan zie je eerst het nieuwe appscherm met een dynamische selectie van apps. Deze selectie bestaat uit een aantal apps:

Voorgestelde apps die je mogelijk wil gebruiken, afhankelijk van het moment van de dag of je gebruikspatroon

Recent gebruikte app

Apps die op de achtergrond actief zijn (zoals de Workout-app of een navigatie-app)

Echter bestaat dit scherm maar uit een selectie van in totaal zes apps. In landen waar Siri AI beschikbaar is (dus niet in de EU), staat de nieuwe Siri-app altijd centraal in het midden. Je kunt dit scherm niet aanpassen met je eigen favorieten.

Wil je vervolgens naar het totaaloverzicht met al je apps? Dan moet je op de onderste knop op het scherm tikken. Je kunt ook een stukje aan de Digital Crown draaien om in een vloeiendere beweging naar het appraster of de alfabetische lijst te gaan.

Het is nog altijd mogelijk dat Apple een van deze veranderingen terugdraait of aanpast in een opvolgende watchOS-update. Toen Apple een aantal jaar geleden het snel wisselen tussen wijzerplaten verwijderde, kwam dit in de eerstvolgende update weer terug. Zodra daar iets over bekend is, lees je dat uiteraard op iCulture.

Bekijk ook Apple brengt watchOS 27 uit voor Apple Watch: dit is er nieuw (maar je gaat ook wat missen) watchOS 27, de grote Apple Watch-update van dit jaar, is nu voor iedereen beschikbaar. De update brengt een aantal handige nieuwe functies, maar er zijn ook dingen die je gaat missen.