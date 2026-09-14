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Apple brengt watchOS 27 uit voor Apple Watch: dit is er nieuw (maar je gaat ook wat missen)

Nieuws iDevices 1 reactie
watchOS 27, de grote Apple Watch-update van dit jaar, is nu voor iedereen beschikbaar. De update brengt een aantal handige nieuwe functies, maar er zijn ook dingen die je gaat missen.
Benjamin Kuijten -

Dit jaar zorgde Apple voor een grote verrassing na de aankondiging van watchOS 27: er vallen behoorlijk veel toestellen af. Maar mocht je toch de gelukkige eigenaar zijn van een Apple Watch Series 9 of nieuwer, Apple Watch Ultra 2 of nieuwer of een Apple Watch SE 3, dan kun je hem vanaf nu updaten naar watchOS 27. De update is zojuist voor iedereen uitgebracht. Maar let wel op: er verandert meer dan het lijkt.

watchOS 27 beschikbaar

De nieuwe update brengt een vernieuwd appscherm, waarbij je direct zes voorgestelde apps ziet die je (volgens je Apple Watch) nu wil gaan gebruiken. Na de druk op de Digital Crown zie je dus niet meteen al je nieuwe apps, maar krijg je eerst een selectie van apps die op dit moment relevant zijn. Ook brengt de update een nieuw tikgebaar, zodat je handsfree een widget uit je slimme stapel kan openen om meer te lezen. Qua apps heeft de Zoek mijn-app een nieuwe indeling gekregen, waarbij de drie losse apps gecombineerd zijn in een overkoepelende app.

Qua gezondheidsfuncties zijn er verbeteringen voor hardlopers en wandelaars en kun je de (peri)menopauze vastleggen in de Cylcus. Er is ook een nieuwe wijzerplaat genaamd Siri modulair, waarin een widget uit je slimme stapel centraal staat en gedurende de dag wijzigt.

Lees meer in ons overzicht van de nieuwe functies in watchOS 27.

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Wat wordt er allemaal nieuw in watchOS 27? De beste functies en handige ontdekkingen van watchOS 27 op de Apple Watch vind je hier overzichtelijk op een rij.

Maar: er verdwijnen ook dingen

Met ingang van watchOS 27 is de Walkie-Talkie-app verdwenen. Na het installeren van de update, vind je deze niet meer op de Apple Watch. Als alternatief kun je een FaceTime-audio gesprek beginnen of een spraakberichtje sturen via WhatsApp of iMessage.

Wat ook verdwijnt, is de handige appkiezer om snel tussen apps te wisselen. Twee keer achter elkaar op de Digital Crown drukken, werkt nu niet meer. In de VS heeft Apple daar een andere functie achter gestopt op de nieuwste Apple Watch-modellen, namelijk de Live Rewind. Daarmee kun je teruglezen wat iemand om je heen in de afgelopen vijftien seconden gezegd heeft. Echter is deze functie niet in de EU beschikbaar, omdat het onderdeel is van Siri AI.

watchOS 27 downloaden

Om de update te installeren, doe je het volgende:

  1. Installeer eerst iOS 27 op je iPhone. Dat is een vereiste voordat je watchOS 27 kan installeren.

  2. Open daarna de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen.

  3. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload.

  4. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook updaten via de Apple Watch zelf:

  1. Open de Instellingen-app op de Apple Watch.
  2. Ga naar Algemeen > Software-update.
  3. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update.
  4. Tik op Downloaden.
  5. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch

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Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.

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watchOS 27

watchOS 27 is de nieuwe 2026-update voor de Apple Watch. Deze versie introduceert een vernieuwd appscherm, waarbij op dynamische manier zes apps voorgesteld worden op basis van gebruik en activiteit. Ook bevat de update wat vernieuwingen voor sport- en gezondheid, is er een nieuw tikgebaar voor het openen van widgets in de slimme stapel, is er een nieuwe Zoek mijn-app en zijn ook de prestaties verbeterd. De update verschijnt voor de Apple Watch Series 9 en nieuwer, Apple Watch Ultra 2 en nieuwer en Apple Watch SE 3. Lees meer over watchOS 27 op onze pagina.

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Ik installeer zeker geen Watchs OS27 net om die reden met het verdwijnen van de Walkie Talkie app. Hoop dat ze bij Apple deze app zullen terug brengen zo niet blijft het Watch OS 26. Dat is een bijzondere tegenvaller.

Reageer op Christof Christof citeren

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