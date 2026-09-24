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watchOS 27 update

watchOS 27.0.1 nu beschikbaar voor Apple Watch Ultra 4 en Series 12: dit probleem is nu opgelost

Nieuws iDevices
Apple heeft watchOS 27.0.1 uitgebracht, de eerste update voor de nieuwe Apple Watch-modellen. In de nieuwe versie worden problemen opgelost.
Sasha Koevoets -

De nieuwste Apple Watches liggen nog maar net in de winkels, maar Apple heeft de eerste software-update alweer klaarstaan. watchOS 27.0.1 draait om het oplossen van een vervelende kinderziekte. Hieronder lees je wat er is aangepakt en hoe je de update installeert.

Inhoudsopgave

watchOS 27.0.1 beschikbaar

Volgens Apple verhelpt deze update een probleem waardoor sommige exemplaren onverwacht opnieuw opstarten. watchOS 27.0.1 is uitsluitend beschikbaar voor deze twee modellen: voor andere Apple Watches verschijnt de update niet.

Het gebeurt na de komst van nieuwe toestellen vaker dat Apple een snelle nieuwe software-update uitbrengt voor alleen die modellen. Dat komt doorgaans doordat na verkoop ineens veel meer mensen de nieuwste modellen kunnen testen, waardoor bepaalde bugs ineens opduiken die tijdens de interne tests nog niet naar voren kwamen. Soms brengt Apple al op de eerste dag van de verkoopstart dergelijke snelle updates uit, maar deze keer zat er dus een paar dagen tussen.

Releasenotes watchOS 27.0.1

Dit zijn de officiële releasenotes van watchOS 27.0.1:

This update provides bug fixes for your Apple Watch including fixing an issue where Apple Watch may restart unexpectedly.

watchOS 27.0.1 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone

  1. Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen.

  2. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload.

  3. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kunt ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

  1. Open de Instellingen-app op de Apple Watch.
  2. Ga naar Algemeen > Software-update.
  3. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update.
  4. Tik op Downloaden.
  5. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

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Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.

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watchOS 27 is de nieuwe 2026-update voor de Apple Watch. Deze versie introduceert een vernieuwd appscherm, waarbij op dynamische manier zes apps voorgesteld worden op basis van gebruik en activiteit. Ook bevat de update wat vernieuwingen voor sport- en gezondheid, is er een nieuw tikgebaar voor het openen van widgets in de slimme stapel, is er een nieuwe Zoek mijn-app en zijn ook de prestaties verbeterd. De update verschijnt voor de Apple Watch Series 9 en nieuwer, Apple Watch Ultra 2 en nieuwer en Apple Watch SE 3. Lees meer over watchOS 27 op onze pagina.

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