De Wallet-app is veelzijdiger dan je misschien denkt. Je gebruikt het misschien al om je klantenkaarten en andere kaarten en pasjes in te bewaren en natuurlijk om ermee te betalen via Apple Pay. Maar sinds een aantal jaar kun je ook online bestellingen volgen via Wallet. Deze functie werkt automatisch zodra je online afrekent via Apple Pay én de winkel de functie ondersteunt. Dat zijn er echter helaas niet zoveel en daarom heeft Apple met Apple Intelligence een extra functie: bestellingen uit Mail herkennen en die automatisch aan Wallet toevoegen.

Nieuwe handige Wallet-functie in Nederland: pakketjes volgen

Met iOS 26 introduceerde Apple een nieuwe Apple Intelligence-functie voor de Wallet-app. Siri herkent bevestigingsmails van online bestellingen in de Mail-app, pakt daaruit de belangrijke informatie zoals bestelnummer, bestelstatus, bestelde product en prijs en vat dit voor je samen in de Wallet-app. Maar in iOS 26 werkt dit alleen in het Engels, ondanks dat Apple Intelligence in het Nederlands werkt. In iOS 27 gaat dat veranderen, zo hebben wij zelf met de beta van iOS 27 ontdekt. De functie werkt dan ook volledig in het Nederlands.

Sinds de vijfde beta van iOS 27 verschijnen online bestellingen automatisch in de Wallet-app, zelfs als je niet met Apple Pay hebt afgerekend en de winkel de functie niet zelf ondersteunt. Je krijgt vanzelf een melding van de Wallet-app dat een bestelling herkend en toegevoegd is. In de Wallet-app zelf vind je de bestelling rechtsboven via de knop met het pakketje.

In het overzicht zie je vervolgens al je herkende bestellingen. Je ziet de huidige status, op basis van gevonden e-mails met daarin hetzelfde bestelnummer. Afhankelijk van de inhoud van de bestelbevestiging zie je dingen als het bestelde product, de prijs en meer. Ook biedt het overzicht een link naar de website van de verkoper waar je de bestelling kan beheren.

Eventuele updates, bijvoorbeeld zodra je bestelling verzonden is, krijg je in de Wallet-app als je daar ook een e-mail van gekregen hebt. Hoe goed de functie dus precies werkt, is vooral afhankelijk van de frequentie van e-mails van de winkelier en hoe compleet de informatie daarin is. Als Siri een online bestelling niet automatisch herkend, kun je ook vanuit de bevestigingsmail handmatig een bestelling aan Wallet toevoegen.

Om de functie te kunnen gebruiken, heb je dus wel een iPhone nodig met iOS 27 of nieuwer. Ook moet Apple Intelligence ingeschakeld zijn. Het werkt daardoor dus alleen op een iPhone 15 Pro en nieuwer. Het kan zijn dat je de functie voorheen wel op je iPhone zag, als je deze al eens eerder op Engels ingesteld had. Met iOS 27 is dat in ieder geval niet meer nodig: het werkt automatisch in het Nederlands, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Eventueel kun je bij de instellingen voor Wallet & Apple Pay de schakelaar bij Bestellingen bijhouden inschakelen.

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Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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