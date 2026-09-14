De afgelopen maanden hebben ontwikkelaars al druk kunnen testen met visionOS 27, de grote software-update voor Vision Pro. Deze headset – die nog steeds niet in Nederland verkrijgbaar is – krijgt in deze update weer een aantal nieuwe functies. Dit is wat je wil weten over de update.
visionOS 27 beschikbaar
Met visionOS 27 brengt Apple verschillende nieuwe functies en verbeteringen naar de Apple Vision Pro. In deze versie wordt verder gebouwd aan de ruimtelijke ervaring, met verbeteringen voor onder meer widgets, Persona’s en Apple Intelligence. Ook worden bestaande functies verder verfijnd en krijgt het systeem diverse verbeteringen op het gebied van prestaties en gebruiksgemak. Daarmee maakt visionOS 27 de Vision Pro weer een stukje veelzijdiger en prettiger in dagelijks gebruik (voor als je er een in bezit hebt).
visionOS 27 downloaden
Om visionOS 27 te downloaden, volg je deze stappen:
- Maak eerst een backup van je Vision Pro (via Instellingen > je naam > iCloud).
- Ga naar Instellingen > Algemeen > Software-update.
- De Vision Pro zoekt naar een nieuwe update. Tik op Download en installeren.
- Zodra de update klaar is om te installeren, doe je de Vision Pro af. Sluit hem voor de zekerheid aan op het stopcontact om de installatie niet te onderbreken.
- Aan de voorkant kun je zien hoe ver de installatie is.
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visionOS 27
visionOS 27 is de nieuwste software-update voor de Apple Vision Pro, voor najaar 2026. De update brengt Siri AI naar de Vision Pro, ook in de EU. Daarmee kan je veel persoonlijkere vragen stellen, conversaties voeren en nog veel meer. Ook komen er nieuwe Apple Intelligence-functies en zijn er verbeteringen voor ruimtelijk werken met de Vision Pro. Denk aan gebogen vensters voor meer overzicht en het plaatsen van 3D-modellen vanaf de Mac in de echte wereld. Ook is het Bedieningspaneel vernieuwd.
visionOS 27 zal verschijnen voor beide Vision Pro-modellen (uit 2024 en 2025). De definitieve release staat gepland voor september 2026. Lees meer over visionOS 27 op onze pagina.