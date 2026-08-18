Videoland wijzigt binnenkort zijn voorwaarden. Daardoor kunnen er ook bij de duurdere Plus- en Premium-bundels reclames getoond worden. Dit gaat er veranderen.

Tot voor kort was Videoland duidelijk over haar vier soorten bundels: met Basis en TV Gemist krijg je reclameonderbrekingen, maar bij Premium en Plus kon je reclamevrij kijken. Dat gaat veranderen, want helemaal reclamevrij worden die laatste twee niet meer. In een e-mail aan klanten laat Videoland weten dat de voorwaarden vanaf 18 september wijzigen. En in de nieuwe voorwaarden worden nieuwe manieren van reclames uitgelegd.

Alle Videoland bundels met reclame

Videoland maakt vanaf de nieuwe voorwaarden onderscheid tussen drie soorten advertenties: zelfpromotie, sponsorboodschappen en reclame. Zelfpromotie zijn reclames waar geadverteerd wordt met content, functies en andere aanbiedingen van Videoland zelf. Denk aan trailers van andere Videoland-content. Sponsorboodschappen zijn uitingen waaruit blijkt dat bepaalde content tot stand komt dankzij een bepaald merk. Deze uitingen verschijnen aan het begin of eind van de content.

Normaal zat het grote verschil altijd bij de reclames. Met Basis en TV Gemist kunnen programma’s, films en series onderbroken worden door traditionele reclames. Met ingang van de nieuwe voorwaarden kan er echter ook bij Premium en Plus reclame getoond worden, maar dan niet tijdens het kijken zoals bij Basis of TV Gemist. De streamingdienst noemt het bij Plus en Premium dan ook geen reclameonderbrekingen, maar losse reclames die voor of na het afspelen van de content te zien zijn. Ook kan er reclame verschijnen als je een stream pauzeert.

Bekijk ook Formule 1 in Nederland niet naar Apple, maar naar Videoland door overname van Viaplay Hoewel Apple in de VS sinds dit seizoen de rechten van de Formule 1 heeft, is daar in Nederland nog geen sprake van. Sterker nog: Viaplay wordt overgenomen door Videoland.

Drie soorten reclames

Op dit moment is daar bij de Premium- of Plus-bundels nog geen sprake van. Een stream start bij deze abonnementsvormen onmiddellijk zodra je de film, serie of het tv-programma start, zonder dat je eerst hoeft te kijken naar een reclame of andere vorm van promotie. Op een speciale pagina lees je meer over welke soort reclames binnenkort getoond worden bij welke Videoland-bundels.

De wijziging volgt een maand na de voorgenomen overname van Viaplay en de daarmee verkregen rechten op onder andere Formule 1 en darts.

Op de homepagina van de Videoland website is de wijziging ook terug te vinden. Onderaan de verschillende abonnementen staat vermeld dat “alle abonnementen zelfpromotie en sponsorboodschappen kunnen bevatten” en dat “Premium en Plus beperkte reclame kan bevatten voor, na of rondom het afspelen van de content”. Een maand geleden stond dit er nog niet.

Alle abonnementen kunnen zelfpromotie en sponsorboodschappen bevatten. Premium en Plus kan beperkte reclame bevatten voor, na of rondom het afspelen van de content. Live TV en evenementen kunnen ook tijdens het afspelen reclame-onderbrekingen bevatten. Basis & TV Gemist kan reclame(-onderbrekingen) bij alle content bevatten.

Videoland is beschikbaar vanaf €6,99 per maand voor de Basis-variant met reclameonderbrekingen tijdens het kijken. Met Plus €11,99 per maand) en Premium (€14,99 per maand) heb je dus geen reclameonderbrekingen, maar mogelijk wel reclame voor en na het afspelen. Ook kun je daarmee content offline opslaan en op meerdere apparaten tegelijk streamen.

TV GEMIST BASIS PLUS PREMIUM Prijs Gratis €6,99 €11,99 €14,99 Content RTL-programma’s terugkijken (tot 7 dagen) Onbeperkt films, series, tv-programma’s en live tv Onbeperkt films, series, tv-programma’s en live tv Onbeperkt films, series, tv-programma’s en live tv Aantal schermen tegelijk 1 1 2 4 Offline kijken ❌ ❌ ✅ ✅ Reclamevrij tijdens het streamen ❌ ❌ ✅* ✅* Zelfpromotie en sponsorboodschappen ✅ ✅ ✅ ✅ Live tv (RTL-zenders) ❌ ✅ ✅ ✅

*Vanaf 18 september mogelijk wel reclame voor en na de stream of tijdens het pauzeren.

Bekijk hier de e-mail aan klanten over de nieuwe voorwaarden Beste [naam abonnee],

We werken onze abonnementsvoorwaarden bij. In deze mail leggen we uit wat er voor jou verandert. Wat verandert er?

De nieuwe voorwaarden beschrijven duidelijker hoe de verschillende abonnementen met en zonder reclameonderbrekingen werken. Ook zijn de voorwaarden bijgewerkt vanwege technische en wettelijke ontwikkelingen. Dit zijn de belangrijkste punten. We hebben verduidelijkt dat er verschillende abonnementen zijn en leggen uit wat het betekent als een abonnement met of zonder reclameonderbrekingen wordt aangeboden.

We hebben toegevoegd dat abonnementen via derden of bundels kunnen verlopen.

We leggen beter uit waarom we in de toekomst mogelijk wijzigingen moeten aanbrengen in onze dienst, voorwaarden of de prijs, hoe we je daarover informeren en wat in dat geval jouw rechten zijn. Goed om te weten

Vanaf 18 september 2026 gelden de nieuwe voorwaarden en stream jij gewoon door. Ben je het er niet mee eens? Dan kan je tot 18 september 2026 via de website je abonnement opzeggen. Lees de nieuwe Abonnementsvoorwaarden. Heb je nog vragen? Check de FAQ of neem contact op met onze klantenservice. We helpen je graag. Groeten,

Het Videoland-team