Apple werkt aan een nieuwe functie waarmee je straks iets op je iPhone kopieert en rechtstreeks op een Windows-pc plakt en andersom. De functie lijkt sterk op Apple's Universeel klembord en komt er na een verzoek van Microsoft.

Dankzij een nieuwe mogelijkheid kunnen het klembord van je iPhone en Windows straks beter met elkaar samenwerken. Even snel een tekst, link of andere inhoud van je iPhone naar een Windows-pc kopiëren wordt daardoor een stuk makkelijker. Hoe gaat dat werken en wanneer kun je de functie verwachten?

Microsoft vraagt Apple om toegang tot het iPhone-klembord

Microsoft wil dat Windows-pc’s beter samenwerken met het klembord van de iPhone. De Digital Markets Act (DMA) geeft Microsoft de mogelijkheid om bij Apple een verzoek in te dienen om deze functie mogelijk te maken. Deze Europese wet verplicht grote techbedrijven namelijk om bepaalde onderdelen van hun besturingssystemen open te stellen voor andere fabrikanten.

Microsoft wil dat gebruikers bijvoorbeeld tekst van hun iPhone kopiëren en meteen op een Windows-pc plakken. Andersom moet dat net zo makkelijk werken. Ook wil Microsoft voorkomen dat je hiervoor steeds een app moet openen of handmatig een overdracht moet starten. Het klembord moet automatisch op de achtergrond synchroniseren. Daarmee zou de functie ongeveer werken zoals Apple’s eigen Universeel klembord, waarmee je bijvoorbeeld tekst op een iPhone kopieert en meteen op een Mac plakt.

Bekijk ook Universeel klembord gebruiken tussen iPhone, iPad en Mac Universeel klembord is een handige functie in macOS, iOS en iPadOS. Hiermee kun je eenvoudig afbeeldingen, video’s, linkjes en tekst uitwisselen tussen je Mac, iPhone en iPad. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Apple stelt ontwikkelaars van apps wel in staat om automatisch het klembord uit te lezen, maar daarvoor moet de app op de iPhone wel op de voorgrond in beeld staan én moet je daar expliciet toestemming voor geven. Deze huidige mogelijkheden zorgen bij Microsoft voor beperkingen, die met het nieuwe systeem opgelost worden. Apple is inmiddels akkoord gegaan met dit verzoek van Microsoft en heeft een oplossing voorgesteld.

Zo maakt Apple kopiëren tussen iPhone en Windows mogelijk

Een iPhone deelt het klembord met een extern apparaat, in dit geval een gekoppeld Windows-apparaat. Hiervoor moet de fabrikant gebruikmaken van de AccessorySetupKit-api. Dat is een tool voor ontwikkelaars waarmee accessoires van andere fabrikanten veilig aan een iPhone gekoppeld worden en toegang krijgen tot bepaalde functies. Dit wordt sinds iOS 26.5 ook gebruikt om meldingen door te sturen naar bijvoorbeeld een smartwatch van derden. Apple introduceerde dit met iOS 18 en maakt het makkelijker om accessoires van derden te koppelen. Dit wordt dus uitgebreid met het synchroniseren van een klembord.

Gebruikers hoeven daarbij niet steeds opnieuw toestemming te geven. In plaats daarvan geef je een gekoppeld apparaat eenmalig toegang tot het klembord. Het is nog niet duidelijk of de functie beperkt blijft tot gebruikers in de Europese Unie of dat Apple het wereldwijd uitrolt. Met iOS 26.5 kwamen er functies die alleen in de EU werken.

Bekijk ook Deze drie nieuwe iPhone-functies kunnen we nu alleen in de EU gebruiken Dankzij iOS 26.5 kunnen we in de EU nu gebruikmaken van drie nieuwe functies, die niet beschikbaar zijn voor gebruikers in andere regio’s.

Wanneer werkt kopiëren en plakken tussen iPhone en Windows?

Het duurt nog een tijd voordat je deze functie kunt gebruiken. Volgens Apple kost het ontwikkelen van samenwerking tussen verschillende platforms veel tijd. De planning is dat de functie in het najaar van 2027 klaar is. Daarna volgt een testfase. Een definitieve versie komt op z’n vroegst eind 2027, maar mogelijk pas in het voorjaar van 2028.