tvOS 27 verklapt dat Siri AI naar de Apple TV komt (maar vereist mogelijk wel een nieuw model)
Siri AI was de grote publiekstrekker tijdens de afgelopen WWDC. Na jaren van uitstel maakte Apple eindelijk zijn belofte waar en uit de beta’s van iOS 27 en macOS 27 blijkt dat de vernieuwde assistent indruk maakt. Siri AI vindt zijn weg naar de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch, maar hoe zit het nou eigenlijk met de Apple TV? Daarvoor hebben we nu goed nieuws, want het lijkt er sterk op dat tvOS 27 ook Siri AI gaat ondersteunen.
Siri AI in tvOS 27 ontdekt
9to5Mac ontdekte dat in Xcode (de Mac-app voor het maken van apps) voor tvOS 27 verwijzingen bevat voor de nieuwe Siri. Zo is in de lijst van apps Siri opgedoken, terwijl dat in tvOS 26 nog niet het geval was. tvOS 26 bevat wel Siri ingebouwd, maar niet via een losse app. Met ingang van iOS 27, watchOS 27 en macOS 27 krijgen de apparaten een volwaardige Siri-app waarin je gesprekken na kan lezen. Het lijkt er dus op dat dit ook naar de Apple TV komt.
Bovendien is hier de interne link com.apple.campo bijgevoegd. Campo is de codenaam voor de nieuwe Siri AI, wat dus een sterke aanwijzing is dat de volledig nieuwe Siri ook naar de Apple TV komt.
De reden dat Apple dit nu nog niet aangekondigd heeft, is waarschijnlijk omdat de geschikte hardware nog niet beschikbaar is. Voor Siri AI is vermoedelijk een krachtigere chip nodig dan nu in de Apple TV zit. De huidige Apple TV heeft een A15-chip, die qua prestaties en werkgeheugen niet krachtig genoeg is om Apple Intelligence en Siri AI te draaien. Daar is (in ieder geval op iPhone) een A17 Pro-chip of nieuwer voor nodig.
Gelukkig gaan er al maanden geruchten dat Apple binnenkort met een nieuwe Apple TV komt, met als grootste verbetering een snellere chip voor dus vermoedelijk Siri AI. Je zou dan ook op de Apple TV gerichter naar geschikte content kunnen zoeken om te kijken dan nu met Siri het geval is. Ook kun je vermoedelijk dezelfde soort vragen stellen. Apple’s doel met Siri AI is om de ervaring op al je apparaten zo gelijk mogelijk te houden.
Gaat dit ook in de EU werken?
De grote vraag voor ons in Europa is of Siri AI op de Apple TV wel beschikbaar komt. Op de iPhone, iPad en Apple Watch werkt Siri AI voorlopig niet in de EU, omdat Apple volgens de Europese Commissie nog niet voldoet aan de strengere DMA-regels. Maar Apple wil niet toegeven, met als gevolg nog geen Siri AI in Europa. Althans: niet op apparaten die als poortwachter gelden door het hoge marktaandeel. Op de Mac en Vision Pro is hier geen sprake van, waardoor Siri AI op die apparaten wél in de EU werkt. Dat zal zeer waarschijnlijk ook op de Apple TV het geval zijn, waardoor we straks in de EU gewoon Siri AI kunnen gebruiken op de Apple TV. De enige voorwaarde is dat je Apple TV wel op Engels moet staan, want de nieuwe assistent kan nog geen Nederlands.
Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief
Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!
- Het belangrijkste Apple-nieuws
- Gemaakt voor iedere Apple-fan
- Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
- Ieder moment opzegbaar
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over geruchten van iCulture
tvOS 27
tvOS 27 is de 2026-update voor de Apple TV. In deze versie vernieuwt Apple de Podcasts-app, zijn er nieuwe HomeKit-functies, verbeteringen voor Apple Music en zijn ook de prestaties van de Apple TV verbeterd. De update is relatief klein, zelfs in vergelijking met voorgaande jaren. tvOS 27 verschijnt echter alleen voor de Apple TV 4K uit 2021 en nieuwer. Lees ook ons overzicht over tvOS 27.