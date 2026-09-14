tvOS 27 voor Apple TV is er: deze verfijningen vind je op de Apple TV (maar het échte nieuwe moet nog komen)
Ieder jaar is het de vraag wat er nu weer nieuw is op de Apple TV, omdat Apple daar zelf nooit veel tijd aan besteedt. Maar dat hebben wij voor je uitgezocht: tvOS 27 bevat een aantal vernieuwingen die de Apple TV net wat fijner maken, maar zonder grote veranderingen. Maar er is ook goed nieuws: die veranderingen verwachten we op korte termijn.
tvOS 27 beschikbaar: dit zit erin
De grootste vernieuwing in de update is de vernieuwde Podcasts-app. Deze was altijd het ondergeschoven kindje, zeker als je het vergelijkt met de Podcasts-app op de andere Apple-apparaten. De nieuwe versie heeft een geheel nieuw uiterlijk dat overeenkomt met de standaarden die je nu van Apple gewend bent. Ook is er nu ondersteuning voor videopodcasts.
De andere verbeteringen vinden we vooral in kleine dingen. Zo is de AutoMix-functie nu beschikbaar op de Apple TV. Daarmee lopen opeenvolgende nummers in Apple Music in elkaar over, waarbij het tempo aangepast wordt en ook het beste moment in het nummer voor de overgang gekozen wordt. Verder is er ondersteuning voor hi-res lossless audio en kun je via de instellingen kiezen voor grotere tekst.
We verwachten dat Apple later dit jaar meer nieuwe functies gaat uitbrengen. Dan verwachten we namelijk een nieuwe Apple TV, voorzien van krachtigere chip die geschikt is voor Apple Intelligence. Hierdoor verwachten we veel nieuwe mogelijkheden in tvOS 27, al zal dit dus alleen maar werken op het aankomende Apple TV-model. Wellicht dat Apple nog wat meer nieuwe functies in tvOS 27 achter de hand houdt, zoals ze dat destijds ook deden met de Apple TV 4K uit 2022. Ook daarvoor verschenen pas bij de release nieuwe functies, die in een tvOS-update ook naar vorige modellen kwam.
tvOS 27 downloaden
Je downloadt tvOS 27 als volgt:
- Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app.
- Kies voor Systeem, helemaal onderaan.
- Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden.
- De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.
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tvOS 27
tvOS 27 is de 2026-update voor de Apple TV. In deze versie vernieuwt Apple de Podcasts-app, zijn er nieuwe HomeKit-functies, verbeteringen voor Apple Music en zijn ook de prestaties van de Apple TV verbeterd. De update is relatief klein, zelfs in vergelijking met voorgaande jaren. tvOS 27 verschijnt echter alleen voor de Apple TV 4K uit 2021 en nieuwer. Lees ook ons overzicht over tvOS 27.
1 reactie
Mr. Element
Deze updates zijn over de jaren van flut, via flutter naar flutst gegaan. Gebakken lucht, steeds heter gebakken.