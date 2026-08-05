Na ruim drie jaar wachten is Ted Lasso terug. In het vierde seizoen staat de optimistische voetbalcoach voor een compleet nieuwe uitdaging.

Ted Lasso trekt zijn trainingspak weer aan. Na een lange afwezigheid keert de voetbalcoach terug voor een vierde seizoen, maar dit keer ziet zijn werk bij Richmond er behoorlijk anders uit. Vanaf deze week staat er elke week een nieuwe aflevering op Apple TV.

Ted Lasso seizoen 4 nu te zien

Het derde seizoen van Ted Lasso eindigde in mei 2023 en leek lange tijd het einde van de serie. Toch is Jason Sudeikis nu weer te zien als de altijd optimistische voetbalcoach. Dit vierde seizoen bestaat uit tien afleveringen, evenveel als bij het eerste seizoen. Na de eerste aflevering verschijnt iedere woensdag een nieuwe, met de seizoensfinale op 7 oktober 2026.

Dit seizoen krijgt Ted een heel andere kans. Hij keert terug naar Richmond, waar hij aan de slag gaat als coach van een vrouwenvoetbalteam dat op het tweede niveau speelt. Daarmee krijgt Ted niet alleen een nieuw team onder zijn hoede, maar komt hij ook voor een heel nieuw soort uitdagingen te staan.

Ook veel bekende gezichten uit de eerdere seizoenen keren terug. Zo zijn Hannah Waddingham als Rebecca, Juno Temple als Keeley en Brett Goldstein als Roy Kent opnieuw van de partij. Daarnaast krijgt het vierde seizoen een aantal nieuwe castleden.

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Na drie jaar eindelijk een vervolg

Een vierde seizoen van Ted Lasso was lange tijd niet vanzelfsprekend. Het derde seizoen was oorspronkelijk bedoeld als afsluiting van het verhaal. Uiteindelijk maakte Apple in maart 2025 officieel bekend dat de serie toch een vervolg zou krijgen. Bekijk hieronder de trailer voor het vierde seizoen.

Om de terugkeer van Ted Lasso extra te vieren, organiseert Apple op donderdag 6 augustus een opvallende lookalikewedstrijd in New York. Tijdens de zogenoemde Gathering of the Teds bij de Apple Store aan Fifth Avenue gaat Apple op zoek naar de beste Ted Lasso-dubbelganger.

Daarbij draait het niet alleen om de kenmerkende snor en kleding, want deelnemers moeten ook laten zien hoe goed ze het personage kunnen nadoen. Zo staan er onder meer een quiz over de serie en een korte motiverende ‘Ted Talk’ op het programma. De winnaar gaat uiteindelijk naar huis met een speciale Beats-koptelefoon, terwijl de finalisten ook een speciaal ontworpen voetbalsjaal krijgen.

Ted Lasso groeide sinds de start in 2020 uit tot een van de bekendste series op Apple TV. De serie won meerdere Emmy Awards, waaronder die voor beste comedyserie. Wil je eerst je geheugen opfrissen of moet je nog aan de serie beginnen? Alle eerdere afleveringen zijn ook op Apple TV te bekijken.