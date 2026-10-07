Teardown Apple Watch Series 12 en Ultra 4 toont opmerkelijke veranderingen

De Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 hebben nu officieel de teardown-behandeling gehad. Volgens de experts van iFixit hebben beide modellen een iets grotere batterij, maar wie hoopte dat de nieuwste Apple Watches ook veel gemakkelijker te repareren zouden zijn, komt bedrogen uit.

Apple Watch Ultra 4: grotere batterij, dezelfde problemen

Bij de Apple Watch Ultra 4 begint de teardown zoals we inmiddels van de Apple Watch gewend zijn: met warmte. iFixit verwarmt het scherm om de lijm langs de rand los te krijgen en wrikt het display vervolgens voorzichtig omhoog. Dat blijft meteen het grootste probleem voor reparaties. Om bij de batterij te komen, moet namelijk eerst het complete vastgelijmde scherm worden verwijderd.

Wie naar de vier zichtbare schroeven aan de onderkant van de Ultra 4 kijkt, zou misschien denken dat Apple een gemakkelijkere ingang heeft gemaakt. Helaas is dat niet zo. Via die schroeven krijg je alleen toegang tot de sensoren aan de achterzijde. Voor de batterij en de overige onderdelen moet je nog altijd via het scherm naar binnen.

Eenmaal binnen blijkt het gelukkig wel relatief eenvoudig om de batterij los te koppelen. Ook gebruikt Apple een eenvoudige drukconnector voor het scherm. Voorzichtigheid blijft daarbij geboden: direct onder het display zitten kwetsbare flexkabels die je tijdens het openen gemakkelijk kunt raken.

Interessanter is de batterij zelf. iFixit meet een capaciteit van 2,444 Wh, tegenover 2,313 Wh in de Apple Watch Ultra 3. De batterij is dus daadwerkelijk wat groter geworden. Dat is interessant, omdat Apple bij de nieuwste Ultra ook meer uit de batterij probeert te halen.

Series 12-batterij is gemakkelijker los te halen

Bij de Apple Watch Series 12 heeft Apple op reparatiegebied wél een kleine maar welkome aanpassing gedaan. Ook hier moet iFixit eerst het vastgelijmde scherm verwijderen. De ruimte rond het display is zelfs zo krap dat er behoorlijk wat kracht nodig is om het gereedschap ertussen te krijgen. Volgens iFixit levert dat het nodige risico op voor het scherm.

Daarna volgt het goede nieuws. Apple gebruikt voor de batterij nu zogenaamde stretch-release-lijm met een treklipje. Door daaraan te trekken laat de lijm los en kan de batterij veel eenvoudiger uit de behuizing worden gehaald. Bij eerdere modellen moest de batterij nog voorzichtig uit de kast worden gewrikt.

Ook de batterij van de Series 12 is iets groter geworden. In het geteste 46mm-model gaat het om 1,461 Wh, tegenover 1,403 Wh bij de 46mm Apple Watch Series 11. Het verschil is niet enorm, maar samen met het nieuwe treklipje is er intern dus wel wat veranderd.

Apple heeft daarnaast de eerdere ZIF-connector met tape voor het display ingeruild voor een eenvoudigere drukconnector. Dat maakt het aansluiten minder omslachtig. Daar staat tegenover dat je bij een schermreparatie nu ook de batterij moet verwijderen om overal goed bij te kunnen. Het is dus niet op ieder vlak een vooruitgang.

Toch allebei slechts een score van 4

Ondanks de verbeteringen bij de Series 12 zijn de uiteindelijke reparatiescores niet bepaald indrukwekkend. Zowel de Apple Watch Series 12 als de Apple Watch Ultra 4 krijgt van iFixit een 4 uit 10. Voor de Series 12 is dat wel een punt hoger dan de vorige reguliere Apple Watch die iFixit beoordeelde. Bij de Ultra 4 verandert de score niet.

Het grootste struikelblok blijft het vastgelijmde scherm. Vrijwel iedere belangrijke reparatie begint met het voorzichtig loshalen daarvan, met het risico dat je het display of een van de kabels beschadigt. Ook maakt Apple voor de Apple Watch nog altijd geen onderdelen, speciale gereedschappen en reparatiehandleidingen beschikbaar via het eigen Self Service Repair-programma, merkt iFixit op.

Bron: iFixit

Bekijk ook Laat je kapotte Apple Watch repareren! Dit zijn de kosten Waarom blijven rondlopen met een kapotte Apple Watch, als je het ook kunt laten repareren? In dit artikel lees je wat de kosten zijn en welke andere opties je hebt. Zo kun je ook zelf aan de slag met de gidsen van iFixit.

Google laat zien dat het anders kan

Dat een compacte smartwatch niet per definitie zo lastig te repareren hoeft te zijn, blijkt volgens iFixit uit de Pixel Watch 5 van Google. Die kreeg maar liefst een 9 uit 10. Het scherm daarvan kan worden verwijderd door twee Torx-schroeven los te draaien en een afdichting te verwijderen. Ook voor de batterij hoeft er niet met vastgelijmde onderdelen te worden gevochten.

Voor Apple is er dus nog genoeg te verbeteren. De nieuwe lijmstrip van de Series 12 is een stap in de goede richting, maar zolang je eerst een kwetsbaar vastgelijmd scherm moet verwijderen om een slijtgevoelig onderdeel als de batterij te bereiken, blijft zelf repareren behoorlijk ingewikkeld.

Wat heb je hier als Apple Watch-gebruiker aan?

Voor de meeste gebruikers verandert er door deze aanpassingen niet zoveel. Een batterij vervangen in een Apple Watch Series 12 is technisch wat eenvoudiger geworden, maar het openen van het horloge blijft een klus waarbij gemakkelijk iets mis kan gaan. Wie geen ervaring heeft met dit soort reparaties, kan een batterij- of schermreparatie daarom nog altijd beter aan Apple of een gespecialiseerde reparateur overlaten.

De teardown is vooral interessant omdat hij laat zien waar Apple zijn prioriteiten heeft gelegd. Zowel de Series 12 als de Ultra 4 krijgt een iets grotere batterij en intern zijn enkele aansluitingen vereenvoudigd, maar een grote stap richting een écht makkelijk repareerbare Apple Watch blijft voorlopig uit. Zeker na de verbeteringen die Apple de afgelopen jaren bij onder andere de iPhone heeft doorgevoerd, valt daar bij de Apple Watch nog genoeg winst te behalen.