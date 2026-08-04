Wordt je volgende smartphone weer een iPhone of toch Android? Deze site helpt je met kiezen

Met het enorme aanbod van smartphones kunnen we ons voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. De website Smartphone.nl helpt je met het kiezen van je volgende toestel, of dat nu een iPhone of Android is.

Voor het vergelijken van de nieuwste iPhones kun je natuurlijk bij iCulture terecht, waar we regelmatige directe een op een vergelijkingen maken met een duidelijk koopadvies. Maar er is meer dan alleen de iPhone: er zijn honderden Android-toestellen op de markt die misschien voor jou ook wel de moeite waard zijn. Om je daarbij te helpen is er de website Smartphone.nl, met een handige keuzehulp die jou stap op stap op web helpt.

Smartphone.nl helpt je met kiezen

De website combineert technische eigenschappen, aanbiedingen en een ruim aanbod van toestellen om voor jou een passend aanbod te geven. Met de keuzehulp kan je kiezen waar je naar op zoek bent (los toestel, met abonnement of alleen een sim only. In een aantal vragen geef je aan wat voor jou belangrijk is in een goede smartphone, waarna de site een top 3 geeft die zo goed mogelijk bij jouw wensen past. Als de iPhone toch jouw voorkeur heeft, kun je dat in de vragen aangeven. Maar wie weet komt er toch nog een verrassend toestel naar voren waar je zelf nooit aan gedacht zou hebben.

Per onderdeel krijgen de toestellen een individuele score, op basis van onder andere de technische eigenschappen. Denk aan de schermkwaliteit, prestaties, camera en batterijduur. Naast de specs, worden de scores ook bepaald door benchmarks en externe reviews. Het is dus vooral bedoeld om je advies te geven op basis van de eigenschappen die voor jou van belang zijn.

Naast de keuzehulp kun je ook door toestellen bladeren en de gewenste filters selecteren om tot een geschikt model te komen. Zo kun je aangeven welke merken je wil zien, maar ook hoeveel camera’s erop zitten, wat het schermformaat is en nog veel meer. Per toestelpagina zie je vervolgens waar je hem het voordeligst kan aanschaffen.

Smartphone.nl is gemaakt door BigSpark, de uitgever van onder andere iCulture en Androidworld.