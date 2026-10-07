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Apple werkt aan meer voor je slimme huis: deze apparaten komen eraan

Nieuws Accessoires Geruchten 1 reactie
Apple heeft grote plannen voor je slimme huis. Zo zijn ze druk met de ontwikkeling van onder meer een deurbel, deurslot en thermostaat.
Sasha Koevoets -

Het bedrijf uit Cupertino gaat flink uitpakken met nieuwe producten voor in je smart home. Naast de verwachte woninghub – waarmee je alle slimme apparaten in je huis kunt bedienen – zouden ook allerlei bijpassende accessoires in ontwikkeling zijn. Om die plannen waar te maken, schakelt Apple volgens Bloomberg de hulp van LG in.

Apple heeft grootse plannen voor smart home

Met het smart home-platform HomeKit en de bijbehorende Woning-app biedt Apple al jaren een manier om slimme apparaten van verschillende merken te bedienen. Zelf maakt het bedrijf relatief weinig producten voor je slimme huis. De samenwerking met LG zou daar verandering in moeten brengen, zonder dat Apple alle apparaten zelf hoeft te produceren en te ondersteunen.

Apple zou invloed hebben op het ontwerp, de functies en de technische ontwikkeling. LG verzorgt de productie en ondersteuning en brengt de accessoires onder zijn eigen merknaam uit. Dat is een opvallende stap voor LG, dat met ThinQ al een eigen platform voor zijn slimme apparaten heeft.

Volgens Bloomberg gaat het om de volgende apparaten:

  • Bedrade videodeurbel
  • Slim deurslot
  • Thermostaat
  • Temperatuursensor
  • Binnencamera met stekker
  • Buitencamera met stekker
  • Beveiligingscamera met schijnwerper

LG heeft voor deze apparaten inmiddels aanvragen ingediend bij keuringsinstanties. Daarin zijn productnamen en technische details terug te vinden. Apple’s betrokkenheid blijkt niet uit deze documenten: die informatie komt van Bloombergs bronnen.

Wat betekent dit voor jouw slimme huis?

Met de accessoires zou je straks meer uit Apple’s verwachte woninghub kunnen halen. Denk aan het bekijken van camerabeelden of het aanpassen van de temperatuur via dit slimme scherm. De precieze mogelijkheden en de samenwerking tussen de apparaten moeten nog blijken.

In de keuringsaanvragen worden wifi, Bluetooth, Thread en Matter genoemd. Thread kan zorgen voor de draadloze verbinding tussen slimme apparaten, terwijl Matter ervoor zorgt dat producten van verschillende merken met elkaar kunnen samenwerken. Welke technieken elk apparaat ondersteunt, is nog niet duidelijk.

Opvallend is dat het slimme deurslot daarnaast Ultra Wideband krijgt. Daarmee kan het slot nauwkeurig bepalen of een geschikt apparaat in de buurt is, zodat de deur bij het naderen automatisch kan ontgrendelen. Deze functie ontbreekt op veel slimme deursloten.

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Wanneer komen deze nieuwe apparaten?

Op de accessoires moeten we waarschijnlijk nog enkele maanden wachten. LG heeft gevraagd om foto’s en uitgebreidere productinformatie tot begin 2027 vertrouwelijk te houden. Dat geeft een aanwijzing voor de planning, maar vormt nog geen bevestiging van een introductie in 2027. Ook over prijzen en beschikbaarheid in Nederland is nog niets bekend.

Ondertussen gaan er ook geruchten over een slimme woninghub, een nieuwe Apple TV en een vernieuwde HomePod mini. Meer daarover lees je in ons overzicht van de verwachte smart home-aankondigingen van Apple in oktober 2026.

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