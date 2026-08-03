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Gerucht: ‘Apple wil slimme bril inzetten als gezondheidsaccessoire’

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De slimme bril van Apple komt steeds dichterbij. Privacy wordt een belangrijk speerpunt, maar Apple ziet ook grote mogelijkheden op het gebied van gezondheid.
Sasha Koevoets -

Apple werkt volop aan zijn eerste slimme bril. Volgens Mark Gurman heeft het bedrijf op de langere termijn grootse plannen met het product en moet de bril uiteindelijk ook een gezondheidsaccessoire worden, al is dat bij de eerste generatie nog niet het geval.

De slimme bril heeft een focus op gezondheid

Apple wil de slimme bril op termijn ook inzetten voor gezondheid en fitness. Hoe dat precies gaat werken, is nog niet duidelijk. Wel kan Apple daarvoor ideeën gebruiken die oorspronkelijk voor de Vision Pro waren bedacht, maar nooit zijn uitgebracht.

Apple wilde de Vision Pro namelijk uitbouwen tot een platform voor gezondheid en fitness. Zo werkte het bedrijf aan een speciale versie van de Fitness+-app voor de headset. Daarmee zou je work-outvideo’s kunnen bekijken, je bewegingen bijhouden en je activiteitsringen sluiten.

Daarnaast werkte Apple aan technologie om lichaamsbewegingen te analyseren. De Vision Pro zou daarmee meer doen dan alleen Fitness+-work-outs tonen, zoals een iPad of Apple TV dat ook kan. De headset zou je bewegingen tijdens het sporten daadwerkelijk kunnen volgen.

Volgens Gurman heeft Apple deze plannen voor de Vision Pro uiteindelijk geschrapt. Het relatief hoge gewicht van de headset en technische beperkingen maakten de uitvoering te lastig. Een deel van deze ideeën kan nu terugkeren bij de slimme bril, al zal de precieze invulling waarschijnlijk anders zijn. De bril heeft bijvoorbeeld geen display.

Zo kan de slimme bril je gezondheid volgen

Het is verder nog niet duidelijk welke gezondheidsfuncties Apple precies voor de slimme bril in gedachten heeft. Wel zoekt het bedrijf medewerkers die zich gaan bezighouden met de toekomst van gezondheid, welzijn en fitness binnen Apple’s Vision-producten. Zij moeten onder meer nieuwe mogelijkheden herkennen en deze vertalen naar bruikbare productfuncties.

Daarbij kan Apple voortbouwen op technologie die al in andere producten en diensten zit. Denk bijvoorbeeld aan de hartslagsensor in de AirPods Pro 3 en functies zoals Workout Buddy. Ook de camera’s van de slimme bril kunnen een rol spelen. Daarmee zou de bril bijvoorbeeld je bewegingen tijdens een work-out kunnen analyseren en vervolgens feedback kunnen geven om je uitvoering te verbeteren.

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Wanneer komt de slimme bril?

De ontwikkeling van de slimme bril is nog in volle gang, maar mogelijk hoeven we niet lang meer op de eerste aankondiging te wachten. Meerdere bronnen melden dat Apple van plan is om de eerste generatie tijdens WWDC 2027 te onthullen. Verder zou voor deze bril privacy een centrale rol spelen.

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‘Apple onthult slimme bril mogelijk tijdens WWDC 2027, privacy staat centraal’

Apple zou zijn eerste slimme bril tijdens WWDC 2027 willen aankondigen. Eerder stond deze gepland voor 2026, maar volgens een nieuw gerucht neemt het bedrijf extra tijd om de privacyfuncties verder uit te werken.
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