Pass4Wallet is weer terug na maandenlange storing: zo maak je Apple’s Wallet-app nog handiger

Al in 2019 kon je op iCulture onze review van de Pass4Wallet-app lezen, de app waarmee je in een handomdraai én met heel veel opties zelf je eigen Wallet-kaarten kan maken. Het is wat ons betreft de beste app om de Wallet-app nog handiger te maken. Sindsdien gebruiken we de app regelmatig: zodra we ergens een nieuwe (fysieke) klantenkaart krijgen of toegangskaartjes bestellen, maken we ze dankzij Pass4Wallet in een handomdraai geschikt voor Apple’s Wallet-app. Maar de afgelopen tijd was er sprake van een onduidelijke storing, waardoor de app onbruikbaar werd. Nu is er goed nieuws: met de nieuwste update is Pass4Wallet weer up and running en nog beter dan voorheen.

Pass4Wallet is terug na lange storing

De storing van Pass4Wallet had te maken met niet werkende servers, waardoor na het invoeren van alle gegevens er geen Wallet-kaart gemaakt kon worden. Waardoor dit precies ontstaan is, is tot op heden nog onduidelijk. De app kreeg eerder dit jaar nog updates, dus het is niet zo dat de app al jarenlang verwaarloosd werd. Met de nieuwe update van vandaag (versie 4.3.0) is de app weer terug. In de update zeggen de makers alleen dat ze “om verschillende redenen de app de afgelopen maanden niet konden ondersteunen”. Maar de update lost dat in een keer op.

Met de nieuwe versie gaat het aanmaken van een Wallet-kaart namelijk helemaal lokaal, direct in de app zelf. De app hoeft geen gegevens meer uit te wisselen met de servers. Dit voorkomt ook storingen in de toekomst. Bovendien maakt dit de app nog privacyvriendelijker: er worden nu helemaal geen gegevens meer gedeeld.

De werking is verder nog exact hetzelfde als voorheen: je scant een bestaande code of voert deze handmatig in, waarna je kan kiezen in welke vorm (streepjescode, QR-code) het op de Wallet-kaart getoond wordt. Verder kies je de kleur van de kaart, de vorm en eventueel een logo van de winkel of het bedrijf. Hang je er een locatie aan, dan wordt de kaart automatisch op je toegangsscherm of op je slimme stapel op de Apple Watch getoond zodra je in de buurt bent. Zo heb je altijd al je klantenkaarten, kortingscoupons en andere tickets bij de hand.

Vanwege de storing van Pass4Wallet, bespraken we op iCulture onlangs nog het Nederlandse alternatief Bijdehand. Hoewel die app er wel wat mooier uit ziet dan Pass4Wallet, is hij qua mogelijkheden wat minder uitgebreid. Voor de basisfuncties voldoet hij nog steeds, dus mocht je voldoende hebben aan het simpelweg digitaal maken van een aantal klantenkaarten, dan vinden we het nog steeds een aanrader.

Bekijk ook Deze Nederlandse app is onze nieuwe favoriet om Wallet-kaarten te maken, maar in iOS 27 kan het ook standaard Apple’s Wallet-app vinden we nog altijd de beste app voor klantenkaarten, maar er zijn allerlei extra apps die het gebruik nog makkelijker maken. Een relatief nieuwe Nederlandse app is daarvoor onze favoriet.

Pass4Wallet – store cards Versie 4.2.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 17.0+ Grootte 29.41 MB Uitgever Andrzej Michnia GirAppe Studio Leeftijd 4+ Talen