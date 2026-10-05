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Gerucht: ‘Nieuwe MacBook Pro met OLED touchscreen wordt véél lichter’

Nieuws Geruchten Mac en macOS
De nieuwe MacBook Pro, die voorzien wordt van een OLED touchscreen, zou volgens een betrouwbare bron veel lichter worden. Het verschil in gewicht met de huidige modellen zou significant zijn.
Benjamin Kuijten -

Apple komt nog dit najaar met een nieuwe MacBook Pro, al werd er eerder ook al gesproken over een MacBook Ultra. Hoe dit model ook gaat heten, er zijn een aantal dingen die we al weten. Zo komt er een volledig nieuw OLED-display, dat tevens een touchscreen is en ook nog een Dynamic Island heeft. Nu deelt Mark Gurman van Bloomberg nieuwe info over het gewicht van deze nieuwe MacBook Pro van 2026.

‘Nieuwe OLED MacBook Pro wordt veel lichter’

Of de nieuwe MacBook Pro een volledig nieuw design krijgt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar volgens Gurman heeft Apple de onderdelen binnenin wel helemaal opnieuw ontworpen. Onderdelen zijn kleiner geworden en de indeling is aangepast, met als gevolg dat de nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro/Ultra veel lichter wordt.

Het huidige 14-inch model weegt zo’n 1,6 kilo, terwijl de 16-inch maar liefst 2,14 kilo weegt. Ter vergelijking: de MacBook Pro’s in soortgelijke formaten met het vorige design, wogen respectievelijk 1,4 kilo en 2,0 kilo. Oftewel: sinds het huidige ontwerp heeft Apple de MacBook Pro’s behoorlijk zwaarder gemaakt en dat komt niet ten gunste van de draagbaarheid.

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Een lichter gewicht MacBook Pro is daarom meer dan welkom. Dit maakt het meenemen van dit model een stuk makkelijker. De huidige 13- en 15-inch MacBook Air wegen slechts 1,23 kilo en 1,51 kilo. Waarschijnlijk zal Apple de nieuwe MacBook Pro’s niet zo licht kunnen maken, vooral omdat er ook een actieve koeling in deze modellen zit. De bron zegt niet hoe licht de nieuwe modellen worden, maar wij gaan ervan uit dat het ergens tussen de huidige MacBook Pro’s en de MacBook Air’s komt te liggen.

De nieuwe MacBook Pro wordt op z’n vroegst rond het einde van de maand verwacht, maar een release in november lijkt waarschijnlijker. Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer Apple deze modellen gaat aankondigen. Op of rond 13 oktober worden er wel nieuwe aankondigingen verwacht, maar dat staat waarschijnlijk in het teken van smart home. Lees ook alles wat we verwachten van Apple in oktober.

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MacBook Pro

De MacBook Pro is Apple's krachtigste MacBook van de line-up. Je kan kiezen uit twee formaten (14- en 16-inch) met verschillende specificaties. Het nieuwste model is de M5 MacBook Pro in 14-inch formaat, maar de 14- en 16-inch modellen uit eind 2024 met M4 Pro-chip of de nog krachtiger M4 Max-chip zijn ook nog actueel. Nieuw is ook de verbeterde camera met Center Stage en de extra en verbeterde poorten. Deze modellen hebben het vernieuwde design met miniLED-display, zoals die in de 2021-modellen geïntroduceerd werden. Alles over de MacBook Pro kopen, MacBooks vergelijken en meer lees je hier. Lees ook onze review van de MacBook Pro M4.

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