De Notities-app in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia heeft meerdere nieuwe functies: audio-opnames, wiskundenotities en nog veel meer. We nemen de verbeteringen van de Notities-app in iOS 18 met je door.

De Notities-app krijgt ieder jaar bij de grote iOS-update altijd wel wat handige nieuwe functies. In de loop der jaren is de app uitgegroeid tot een behoorlijk complete app, waar veel iPhone-gebruikers vaak gebruik van maken. Maar het kan natuurlijk altijd beter en het resultaat daarvan zien we in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia. De Notities-app heeft in iOS 18 en de andere updates namelijk een aantal welkome nieuwe toevoegingen gekregen. Deze maken het werken met de app makkelijker.

#1 Audio-opnames toevoegen aan je notitie (en transcriberen)

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

Een van de handigste nieuwe toevoegingen in de Notities-app in iOS 18 is het toevoegen van een audio-opname. Je kunt in een aantekening eenvoudig een opname invoegen, met een interface die je al kent van de Dictafoon-app. Je kunt al afbeeldingen, tekeningen, tabellen en scans invoegen, maar door een opname rechtstreeks in de Notities-app te maken, kun je je aantekeningen ook verrijken met spraak. Dit zal vooral bij studenten van pas kunnen komen.

De Notities-app kan ook live een transcriptie maken van de audio-opname, zodat je het ook eenvoudig kan doorzoeken. Dit werkt helaas alleen in het Engels. De reden daarvoor is ons niet helemaal duidelijk, aangezien de Berichten-app al sinds iOS 17 ook een transcriptie maakt van je spraakbericht, ook in het Nederlands.

#2 Math Notes: wiskundige notities maken

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

De tweede nieuwe functie voor de Notities-app in iOS 18, zijn wiskundige notities. Deze functie vind je ook in de Rekenmachine-app, maar is ook gewoon rechtstreeks in Notities te gebruiken. De Math Notes komen het beste tot hun recht op de iPad, in combinatie met de Apple Pencil. Je kunt namelijk berekeningen opschrijven, waarna de Notities-app automatisch de uitkomst voor je uitrekent. En dan gaat het niet alleen maar om optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, maar ook om meer ingewikkeldere wiskundige berekeningen.

Behalve voor geschreven berekeningen, werkt het ook door berekeningen te typen. Zodra je het is-teken (=) typt, laat de Notities-app automatisch de uitkomst zien. Wil je weten hoeveel de boodschappen bij elkaar kosten? Dan kun je zelfs individuele bedragen van bijvoorbeeld elk artikel automatisch bij elkaar op laten tellen.

Bekijk ook Math Notes (Wiskundenotities): zo werkt Apple’s nieuwste rekenfunctie In deze tip lees je hoe Math Notes werkt. Hiermee kun je (handgeschreven) sommen oplossen vanuit de Notities-app en meer.

#3 Smart Script: handschrift mooier maken op de iPad

Beschikbaar op: iPadOS 18

Op de iPad heeft de Notities-app nog iets extra’s, genaamd Smart Script. Als je met de Apple Pencil schrijft en je handschrift lastiger te lezen is, dan helpt deze functie je daarbij. Je handschrift wordt namelijk automatisch leesbaarder gemaakt, terwijl het nog wel herkenbaar jouw handschrift is. Je kunt zelfs gekopieerde getypte tekst plakken in je eigen handschrift, zodat het lijkt alsof jij het geschreven hebt. Functies als autocorrectie, het verplaatsen van tekst voor het invoegen van extra woorden of juist het weghalen van geschreven tekst zijn ook beschikbaar dankzij Smart Script.

Bekijk ook Smart Script in iPadOS 18: zo werkt deze nieuwe handschriftfunctie Smart Script is een nieuwe functie in iPadOS 18. Daarmee wordt je handschrift mooier gemaakt, maar kun je ook getypte tekst omzetten naar handgeschreven tekst. En dat allemaal in jouw eigen herkenbare handschrift.

#4 Secties in- en uitklappen

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

Je kunt al een tijdje de opmaak van je notities met tussenkopjes en subkoppen, zodat alles wat overzichtelijker wordt. Sinds iOS 18 en de andere updates kun je dergelijke tussenkopjes ook in- en uitklappen, zodat de tekst daaronder je aantekeningen niet verstoort. Dit geeft meer overzicht in je notitie, vooral bij veel en langere verhalen.

#5 Woorden markeren met kleur

Beschikbaar op: iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia

Nieuw in de Notities-app in iOS 18 en de andere updates, is dat je individuele woorden of zelfs alleen letters kan markeren met een kleurtje. Niet alleen de letters zelf worden dan in een andere kleur geschreven, maar er verschijnt ook een gekleurd blokje omheen om de markering extra duidelijk te maken. Het is dus niet alleen maar voor de lol, want het zorgt ervoor dat belangrijke woorden in je aantekeningen extra benadrukt worden. Er zijn in totaal vijf kleuren: paars, roze, oranje, groen en blauw.

Meer over iOS 18

