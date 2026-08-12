iPhone 17 Pro, iPhone Air en iPhone 17

Zes nieuwe iPhones opgedoken in iOS 27, maar welke modellen zijn het?

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In de code van iOS 27 zijn verwijzingen naar zes nieuwe iPhone-modellen opgedoken. Op basis hiervan weten we precies welke zes modellen het komende jaar uit komen.
Benjamin Kuijten -

Welke nieuwe iPhones we nog in 2026 krijgen, is inmiddels zo goed als duidelijk. Maar welke modellen volgen daarna? Dat heeft de beta van iOS 27 verklapt. Macworld ontdekte in de nieuwste beta verwijzingen naar in totaal zes nieuwe nog niet-aangekondigde iPhone-modellen.

Deze zes iPhones verschijnen het komende jaar

Apple heeft in de beta van iOS 27 niet de uiteindelijke namen verstopt, want dat zou alles wel heel voorspelbaar maken. In plaats daarvan gebruikt Apple interne identificatienummers, die vaker in het geruchtencircuit rond gaan. Dit zijn ze:

Dankzij deze info weten we in ieder geval welke modellen Apple gedurende de iOS 27-cylcus uit gaat brengen. In september verwachten we eerst de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Ultra/Fold. Pas in het voorjaar van 2027 komen de volgende drie modellen: iPhone 18, iPhone 18e en iPhone Air 2. Vooral wat betreft laatstgenoemde was er enige twijfel of en wanneer deze zou komen, maar het lijkt er nu dus sterk op dat Apple hem tijdens de iOS 27-cyclus verwacht.

Het is voor het eerst dat Apple dit jaar de release meer opsplitst. Vorig en afgelopen voorjaar verschenen wel al de iPhone 16e en iPhone 17e, maar de standaard iPhone 18 en iPhone Air 2 voegen zich daar vanaf komend voorjaar bij. Op die manier heeft Apple het hele jaar een actueel aanbod voor de juiste doelgroep: de Pro-modellen en de extra dure opvouwbare iPhone in het najaar, met het instap- en standaardmodel en de speciale iPhone Air in het voorjaar.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

iPhone 16e zwart achterkant

Alles over de iPhone 17e

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Alles over de iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max oranje

Alles over de iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold, via https://www.macrumors.com/2025/09/02/foldable-iphone-foldable-ipad-launch-dates/

Alles over de iPhone Fold

Bekijk ook
iPhone-lineup met iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone 17e en iPhone Air

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Laatst bijgewerkt
12 augustus 2026 om 14:47
Bron
Macworld

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