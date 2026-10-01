De afgelopen maanden zijn er al veel geruchten geweest over Apple’s vernieuwde focus op smart home. Daarbij passeerden drie producten de revue: het volledig nieuwe smart home-display, een nieuwe HomePod mini en een nieuwe Apple TV. Maar een product zagen we maar zelden voorbij komen: de grote HomePod. In het nieuwste verslag van Mark Gurman wordt de grote HomePod kort genoemd.

Grote HomePod laat nog op zich wachten

In zijn verslag, dat vooral focust op het nieuwe smart home-display, zegt hij dat Apple “uiteindelijk ook de grotere HomePod wil updaten”. Dat duidt erop dat een nieuwe versie van de oorspronkelijke HomePod nog niet op korte termijn verwacht wordt. Apple focust vooral op de HomePod mini, waar nog maar een uitvoering van verschenen is.

De eerste HomePod verscheen oorspronkelijk in 2018 en was vooral gericht op goede geluidskwaliteit, Siri-spraakbediening en enkele smart home-functies. Dit model was vanaf het begin al geen doorslaand succes, vooral door de hoge prijs. In 2020 volgde de veel goedkopere HomePod mini, die populairder werd vanwege de lage prijs en het meer speelse uiterlijk. De grote HomePod voelde als een behoorlijke investering in je smart home, terwijl de HomePod mini meer als een extra accessoire aanvoelt waarvan je er bovendien gemakkelijk meerdere in huis kwijt kunt.

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De grote HomePod maakte in 2023 een comeback, nadat Apple het eerste model in 2022 uit de schappen haalde. Hij werd iets goedkoper, er kwam minder focus op geluidskwaliteit en qua specs en functies kreeg hij meer overeenkomsten met de HomePod mini. Waar de twee nu dus grotendeels dezelfde mogelijkheden hebben, gaat dat met de aankomende nieuwe HomePod mini 2 dus veranderen. Die krijgt naar verwachting een snellere chip, Siri AI en andere extra functies. We verwachten dat Apple de grote HomePod nog in het assortiment houdt, maar een update komt er op zeer korte termijn nog niet.

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