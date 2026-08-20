Nieuwe Beats 360 duikt op: dit is de nieuwe hoofdtelefoon

Hoewel hij nog niet aangekondigd is, duikt de Beats 360 hoofdtelefoon wel al geruime tijd op. Er zijn nu talloze details gelekt van deze aankomende Beats-hoofdtelefoon.

Ondanks Apple’s eigen AirPods, is het Apple-merk Beats nog altijd springlevend. Binnenkort komt Beats weer met een nieuwe hoofdtelefoon, vermoedelijk met de naam Beats 360. De afgelopen tijd zagen we al wat beelden opduiken, maar nu hebben we ook veel meer details. De aankondiging zal daarom niet lang meer op zich laten wachten.

Beats 360 hoofdtelefoon gelekt

Eerder dit voorjaar dook er al een nieuwe Beats-hoofdtelefoon op bij de FCC en tijdens het WK-voetbal zijn enkele sporters er al mee gespot. Beats gebruikt deze marketingtruc vaak: nog voordat ze het product aankondigen, laten ze sporters en influencers er online mee pronken om de interesse op te wekken. Nu is de hoofdtelefoon kort opgedoken bij meerdere webwinkels, zo ontdekten gebruikers op Reddit.

De nieuwe hoofdtelefoon dankt zijn naam aan het ontwerp, met de veel rondere oorschelpen. De oorschelpen zelf lijken van stof te zijn gemaakt en zouden ook vervangbaar zijn, vergelijkbaar met de AirPods Max. De hoofdband zelf lijkt ook wel wat weg te hebben van de AirPods Max, al is hij wel volledig afgedekt. Volgens een webshop is het de eerste zweet- en waterbestendige (IPX4) hoofdtelefoon die Beats gemaakt heeft.

Het gaat dus om een over-ear hoofdtelefoon, voorzien van actieve ruisonderdrukking. Deze zou tot 1,75x beter werken dan bij de Beats Studio Pro. Er zitten geavanceerde microfoons in, met een door AI-getraind algoritme voor de beste geluidskwaliteit die omgevingsgeluiden wegfiltert. Verder vermelden de specs een “all-day battery life” met ruisonderdrukking ingeschakeld. Bovenop elke oorschelp zijn knoppen om te wisselen tussen audiomodus, het aanpassen van het volume en de muziekbediening. Er is ook een aan/uit-knop, in tegenstelling tot de AirPods Max. Opladen doe je met usb-c en hij wordt geleverd met een stoffen hoes, waarin je hem opgevouwen in kan opbergen. Het lijkt er niet op dat de hoofdtelefoon werkt met Apple’s H2-chip, maar hij biedt wel de mogelijkheid voor makkelijker kooppelen.

De prijs in de VS is vermoedelijk $299,-, dus we verwachten dat de Europese prijs ook rond de €300,- ligt. Wanneer hij precies in de winkels ligt, is nog onbekend. Maar aangezien hij op steeds meer plekken opduikt, gaan we er vanuit dat hij zeer binnenkort verkrijgbaar zal zijn. Je kan dan kiezen uit de kleuren Pink, Black, Sky en Cloud.

Bekijk ook Sporter toont alweer nog onaangekondigde Beats-hoofdtelefoon: dit weten we al Er zijn beelden verschenen van een nog niet aangekondigde Beats-hoofdtelefoon. Het is wederom een sporter die al rondloopt met dit aankomende Beats-product.