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Netflix kantoor Los Angeles

Goedkopere Netflix met reclame komt naar Nederland: vanaf deze datum gaat het in

Nieuws Diensten
Netflix introduceert volgend jaar een goedkoper abonnement met reclame in Nederland en België. Wat je daarvoor gaat betalen, houdt de streamingdienst nog even in het midden.
Sasha Koevoets -

Wil je minder betalen voor Netflix en neem je reclameblokken voor lief? Dan krijg je binnenkort een nieuw abonnement om uit te kiezen. Netflix kondigde eerder al aan zijn reclameabonnement naar meer landen te brengen en heeft nu ook de startdatum voor Nederland en België bekendgemaakt. Voor de prijs moeten we nog even geduld hebben.

Netflix met reclame vanaf maart 2027

Netflix introduceerde zijn abonnement met reclame in 2022 al in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten. Nederland en België werden tot nu toe overgeslagen, maar daar komt op 1 maart 2027 verandering in. Vanaf die datum kun je ook hier kiezen voor een goedkoper abonnement waarbij je tussendoor advertenties ziet.

Bij dit abonnement krijg je voor en tijdens films en series reclame te zien, met ongeveer vijf minuten reclame per uur. Ook moet je rekening houden met een iets kleiner aanbod. Volgens Netflix kun je vrijwel alle films en series bekijken, maar ontbreken sommige titels vanwege licentieafspraken.

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Wat kost Netflix met reclame?

Hoeveel het reclameabonnement in Nederland en België gaat kosten, heeft Netflix nog niet bekendgemaakt. Ter vergelijking: in Duitsland en Italië betaal je ongeveer €7 per maand en in Frankrijk ongeveer €8. Dat geeft een indruk van de buitenlandse tarieven, maar zegt nog niet definitief wat je straks in ons land betaalt. Het gewone abonnement kost in die landen respectievelijk €16, €14 en €15. Omdat dit abonnement bij ons dezelfde prijs heeft als in Duitsland, verwachten we nu voorzichtig dat het goedkope abonnement bij ons ook €7 per maand zal kosten.

De komst van het reclameabonnement kan ook gevolgen hebben voor het huidige Basic-abonnement van €10 per maand. In andere landen verdween dit abonnement na de introductie van de versie met reclame. Of Netflix dat ook in Nederland en België gaat doen en wat dat voor bestaande abonnees betekent, is nog niet bevestigd.

Wat vind jij van de introductie van dit abonnement? Betaal jij graag een paar euro minder in ruil voor reclame? Laat het weten in de reacties!

Wil je weten welk Netflix-abonnement het beste bij jou past? In ons overzicht van Netflix-abonnementen en prijzen zetten we de verschillen op een rij.

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