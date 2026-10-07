Dit Nederlandse alternatief voor Google Maps wordt steeds populairder

Magic Earth is een Nederlands alternatief voor Google Maps dat privacy vooropzet. Dit biedt de app op iPhone, CarPlay en Apple Watch en dit kost het.

Google Maps is voor veel mensen bijna synoniem geworden met navigeren, maar er zijn genoeg alternatieven. Eén daarvan komt gewoon uit Nederland en wist in korte tijd opvallend veel nieuwe gebruikers aan zich te binden. Magic Earth zet daarbij vooral in op iets waar Google niet bepaald om bekendstaat: privacy. Dat Magic Earth juist nu meer aandacht krijgt, is niet zo vreemd. Steeds meer gebruikers kijken kritischer naar hoeveel persoonlijke gegevens grote techbedrijven verzamelen en zoeken naar Europese alternatieven. Magic Earth speelt daar handig op in, zonder dat je meteen hoeft in te leveren op functies als CarPlay, offline kaarten en verkeersinformatie.

Deze app groeit hard als alternatief voor Google Maps

Magic Earth bestaat al jarenlang en is ook onder iCulture-lezers geen onbekende. Toch lijkt de navigatie-app de laatste jaren aan een flinke opmars bezig. Ontwikkelaar Magic Lane maakte eerder bekend dat het aantal gebruikers in een periode van zes weken met meer dan 250 procent was gestegen. Het Nederlandse bedrijf schreef die toename vooral toe aan de groeiende belangstelling voor Europese en privacyvriendelijke alternatieven voor diensten van grote Amerikaanse techbedrijven.

Dat maakt Magic Earth interessant voor iedereen die minder afhankelijk wil zijn van Google, zonder meteen allerlei navigatiefuncties op te geven. De app is beschikbaar voor de iPhone en iPad en werkt daarnaast met onder andere Apple CarPlay en de Apple Watch.

Magic Earth Navigation & Maps Versie 9.5.3 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 17.0+ Grootte 92.66 MB Uitgever Magic Lane International BV Leeftijd 12+ Talen

Privacy is het grote verschil met Google Maps

De belangrijkste troef van Magic Earth is niet een bijzondere kaartweergave of spectaculaire nieuwe navigatiefunctie, maar de manier waarop de app met je gegevens omgaat. Magic Lane zegt gebruikers niet te volgen, geen advertentieprofielen op te bouwen en persoonlijke gegevens niet te verkopen. Je locatie wordt uiteraard wel gebruikt om te kunnen navigeren, maar de ontwikkelaar zegt die informatie niet te gebruiken om een profiel van jou en je reisgedrag op te bouwen.

Dat is een wezenlijk andere aanpak dan bij Google, waar Maps onderdeel is van een veel groter ecosysteem met onder andere Zoeken, YouTube en advertenties. Dat wil overigens niet automatisch zeggen dat Google Maps onveilig is om te gebruiken, maar voor wie zo weinig mogelijk persoonsgegevens met grote techbedrijven wil delen kan Magic Earth een aantrekkelijk alternatief zijn.

Magic Earth maakt voor de kaarten gebruik van OpenStreetMap. Dat is een open kaartendatabase die door een grote internationale gemeenschap wordt bijgehouden. Daardoor is Magic Lane voor zijn basiskaarten niet afhankelijk van Google of Apple. De app voegt daar zelf onder meer navigatie, routeberekening, verkeersinformatie en andere gegevens aan toe.

Dit kun je met Magic Earth op je iPhone

Qua navigatie hoeft Magic Earth zich niet te beperken tot autoritten. Je kunt routes plannen voor de auto, fiets en te voet en er is ondersteuning voor het openbaar vervoer. De basisversie biedt onder andere zoeken naar bestemmingen, gewone kaartweergave en stapsgewijze navigatie.

Voor uitgebreidere functies is tegenwoordig Magic Earth Premium nodig. Daarmee krijg je onder meer realtime verkeersinformatie en routes die daar rekening mee houden, offline kaarten, uitgebreidere routeprofielen en terrein- en hoogtegegevens. Vooral die offline kaarten zijn handig op vakantie of wanneer je regelmatig rijdt op plekken met een slechte mobiele verbinding: de kaart en navigatie kunnen dan gewoon op de iPhone zelf beschikbaar blijven.

Voor Apple-gebruikers zijn vooral CarPlay en de Apple Watch interessant. Beide zitten momenteel in het Premium-pakket. Via CarPlay krijg je de navigatie op het scherm van je auto te zien, terwijl de Apple Watch-versie aanwijzingen rechtstreeks op je pols kan tonen.

Bekijk ook Review: Magic Earth is een gratis (offline) navigatie-app mét CarPlay Is Google Maps, TomTom of Apple Kaarten niets voor jou? Dan moet je eens Magic Earth proberen, een gratis navigatie-app met offline-kaarten, CarPlay en meer. In onze review van Magic Earth lees je onze bevindingen.

Magic Earth is niet meer volledig gratis

Er zit tegenwoordig wel een belangrijke kanttekening aan Magic Earth. De app was jarenlang volledig gratis, maar stapte in 2025 over op een betaald model. Aanvankelijk vroeg de ontwikkelaar slechts €0,99 per jaar. Inmiddels is het verdienmodel opnieuw aangepast en kun je Magic Earth weer gratis gebruiken, maar dan alleen met de basisfuncties.

Wie alle mogelijkheden wil, heeft Magic Earth Premium nodig. Dat abonnement kost op dit moment €14,99 per jaar via de App Store. Daarbij krijg je onder andere CarPlay, de Apple Watch-app, offline kaarten, realtime verkeersinformatie, uitgebreidere voertuigprofielen en het opnemen van activiteiten. Er is een proefperiode van veertien dagen.

Is Magic Earth een goede vervanger voor Google Maps?

Of je Google Maps meteen van je iPhone kunt verwijderen, hangt vooral af van waarvoor je de app gebruikt. Google Maps heeft dankzij de enorme hoeveelheid gebruikers en bedrijfsinformatie nog altijd sterke kaarten voor bijvoorbeeld restaurants, winkels, openingstijden en reviews. Ook Apple Kaarten heeft als voordeel dat de app diep met de iPhone, Siri, CarPlay en andere Apple-diensten geïntegreerd is.

Magic Earth probeert zich daarom vooral op een ander punt te onderscheiden. Wie een volwaardige navigatie-app zoekt, maar zijn locatiegegevens liever niet onderdeel laat worden van een groter gebruikers- of advertentieprofiel, krijgt hier een interessant Europees alternatief. Bovendien kun je de basisnavigatie eerst gratis proberen voordat je besluit of functies als CarPlay en offline kaarten een betaald abonnement waard zijn.

Dat Magic Earth Google Maps op korte termijn van de troon stoot, verwachten we niet. Daarvoor is Google Maps simpelweg te groot en te ingeburgerd. Maar de sterke groei laat wel zien dat er behoefte is aan navigatie-apps die privacy nadrukkelijker centraal stellen. En in tegenstelling tot veel kleine alternatieven biedt Magic Earth daarbij genoeg functies om het ook daadwerkelijk als dagelijkse navigatie-app op je iPhone te gebruiken.