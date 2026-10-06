Zelfs je MacBook-oplaadkabel krijgt een update: nieuwe versie voor MagSafe 3
Je denkt bij Apple-updates waarschijnlijk vooral aan je iPhone, Mac of AirPods. Toch komt ook je oplaadkabel af en toe aan de beurt. Apple heeft voor het eerst sinds februari 2023 nieuwe software uitgebracht voor de usb-c-naar-MagSafe 3-kabel. Met deze kabel laad je een geschikte MacBook Air of MacBook Pro via de magnetische MagSafe-aansluiting op.
Nieuwe firmware voor MagSafe 3-kabel
De nieuwe firmware verscheen vorige week en heeft versienummer 3.2.0, als opvolger van versie 3.1.12. Apple deelt geen toelichting bij deze update. Het is daardoor onbekend welke aanpassingen zijn gedaan en of je daar tijdens het opladen iets van merkt.
Hoe werk je de MagSafe 3-kabel bij?
Gelukkig hoef je hiervoor weinig te doen: de update wordt na verloop van tijd automatisch geïnstalleerd wanneer de kabel is aangesloten op je Mac en een lichtnetadapter. Je kunt de installatie niet handmatig starten.
Ook controleren of de update al binnen is, gaat niet via de gebruikelijke weg. Apple toont het firmwareversienummer van de kabel namelijk niet in de app Systeeminformatie op je Mac.
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MagSafe
MagSafe is een magnetische aansluiting voor het opladen en bevestigen van je device. Er zijn twee varianten: MagSafe op de iPhone is een magnetische aansluiting om accessoires vast te plakken en om je toestel draadloos op te laden op 15 Watt, terwijl MagSafe 3 op de Mac een magnetische kabelaansluiting is. Dit voorkomt dat je MacBook op de grond valt als er iemand over de kabel struikelt. Apple maakt kabels met MagSafe-aansluiting voor de Mac en voor de iPhone zijn er allerlei accessoires zoals de MagSafe Charger. Er zijn ook MagSafe-autohouders, MagSafe-opladers, MagSafe-powerbanks en meer. Lees ook onze gids met officiële MagSafe-accessoires. Alle uitleg over MagSafe vind je hier!