Apple heeft een update uitgebracht voor de MagSafe 3-oplaadkabel van de MacBook Air en MacBook Pro. De installatie gaat automatisch, maar wat er verandert is onbekend.

Je denkt bij Apple-updates waarschijnlijk vooral aan je iPhone, Mac of AirPods. Toch komt ook je oplaadkabel af en toe aan de beurt. Apple heeft voor het eerst sinds februari 2023 nieuwe software uitgebracht voor de usb-c-naar-MagSafe 3-kabel. Met deze kabel laad je een geschikte MacBook Air of MacBook Pro via de magnetische MagSafe-aansluiting op.

Nieuwe firmware voor MagSafe 3-kabel

De nieuwe firmware verscheen vorige week en heeft versienummer 3.2.0, als opvolger van versie 3.1.12. Apple deelt geen toelichting bij deze update. Het is daardoor onbekend welke aanpassingen zijn gedaan en of je daar tijdens het opladen iets van merkt.

Hoe werk je de MagSafe 3-kabel bij?

Gelukkig hoef je hiervoor weinig te doen: de update wordt na verloop van tijd automatisch geïnstalleerd wanneer de kabel is aangesloten op je Mac en een lichtnetadapter. Je kunt de installatie niet handmatig starten.

Ook controleren of de update al binnen is, gaat niet via de gebruikelijke weg. Apple toont het firmwareversienummer van de kabel namelijk niet in de app Systeeminformatie op je Mac.

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