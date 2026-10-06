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MagSafe 3 kabel mac

Zelfs je MacBook-oplaadkabel krijgt een update: nieuwe versie voor MagSafe 3

Nieuws Accessoires Apple
Apple heeft een update uitgebracht voor de MagSafe 3-oplaadkabel van de MacBook Air en MacBook Pro. De installatie gaat automatisch, maar wat er verandert is onbekend.
Sasha Koevoets -

Je denkt bij Apple-updates waarschijnlijk vooral aan je iPhone, Mac of AirPods. Toch komt ook je oplaadkabel af en toe aan de beurt. Apple heeft voor het eerst sinds februari 2023 nieuwe software uitgebracht voor de usb-c-naar-MagSafe 3-kabel. Met deze kabel laad je een geschikte MacBook Air of MacBook Pro via de magnetische MagSafe-aansluiting op.

Nieuwe firmware voor MagSafe 3-kabel

De nieuwe firmware verscheen vorige week en heeft versienummer 3.2.0, als opvolger van versie 3.1.12. Apple deelt geen toelichting bij deze update. Het is daardoor onbekend welke aanpassingen zijn gedaan en of je daar tijdens het opladen iets van merkt.

usb-c-magsafe-Mac

Hoe werk je de MagSafe 3-kabel bij?

Gelukkig hoef je hiervoor weinig te doen: de update wordt na verloop van tijd automatisch geïnstalleerd wanneer de kabel is aangesloten op je Mac en een lichtnetadapter. Je kunt de installatie niet handmatig starten.

Ook controleren of de update al binnen is, gaat niet via de gebruikelijke weg. Apple toont het firmwareversienummer van de kabel namelijk niet in de app Systeeminformatie op je Mac.

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MagSafe op de iPhone en Mac: dit moet je weten

Wat is Apple MagSafe? Je vindt deze magnetische aansluiting op verschillende devices, zoals de iPhone en MacBook. In dit overzicht vertellen je alles over MacSafe op de iPhone, Mac en MacBook!

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MagSafe

MagSafe is een magnetische aansluiting voor het opladen en bevestigen van je device. Er zijn twee varianten: MagSafe op de iPhone is een magnetische aansluiting om accessoires vast te plakken en om je toestel draadloos op te laden op 15 Watt, terwijl MagSafe 3 op de Mac een magnetische kabelaansluiting is. Dit voorkomt dat je MacBook op de grond valt als er iemand over de kabel struikelt. Apple maakt kabels met MagSafe-aansluiting voor de Mac en voor de iPhone zijn er allerlei accessoires zoals de MagSafe Charger. Er zijn ook MagSafe-autohouders, MagSafe-opladers, MagSafe-powerbanks en meer. Lees ook onze gids met officiële MagSafe-accessoires. Alle uitleg over MagSafe vind je hier!

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Uitleg MagSafe De beste MagSafe-laders voor je iPhone Overzicht MagSafe-accessoires Alles over de MagSafe Charger Review MagSafe Charger voor iPhone MagSafe Battery Pack Review MagSafe Battery Pack Review Apple MagSafe Wallet MagSafe-problemen? Zo los je ze op Zo weet je of een MagSafe-lader echt op nep is

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