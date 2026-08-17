Na macOS Tahoe 26.6.1 een paar weken geleden, is nu macOS Tahoe 26.6.2 voor iedere geschikte Mac beschikbaar om te downloaden. De update brengt geen nieuwe functies of andere zichtbare veranderingen, maar is dankzij de vele beveiligingsverbeteringen wel de moeite waard om snel te installeren.

macOS Tahoe 26.6.2 beschikbaar

Apple zegt in de releasenotes dat deze update “oplossingen voor beveiligingsproblemen op je Mac” biedt, maar uit de speciale beveiligingspagina over de update worden we meer wijzer. In totaal worden hier twintig beveiligingsproblemen vermeld, die door de update allemaal opgelost zijn. Het gaat om problemen met de kernel van macOS, maar het draait vooral om oplossingen voor beveiligingsproblemen in WebKit. WebKit is de motor van Safari en wordt regelmatig geüpdatet om browsen zo veilig mogelijk te maken.

Het gaat dus om diverse fouten, veelal met als gevolg een spontane crash van Safari, het corrupt raken van gegevens op je Mac of het lekken van gevoelige data. Deze problemen konden allemaal veroorzaakt worden door malafide webcontent. Voor de volledige technische omschrijving kun je altijd bij Apple terecht, maar het belangrijkste is om je Mac snel te updaten en zo veilig mogelijk te houden.

macOS Tahoe 26.6.2 downloaden

Je downloadt macOS Tahoe 26.6.2 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt: Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

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Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

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