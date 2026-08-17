macOS Tahoe 26 Update

macOS Tahoe 26.6.2 is uit en lost twintig beveiligingsproblemen op

Nieuws Mac en macOS
Apple heeft macOS Tahoe 26.6.2 uitgebracht. Deze nieuwe update draait om verbeterde beveiliging voor je Mac.
Benjamin Kuijten -

Na macOS Tahoe 26.6.1 een paar weken geleden, is nu macOS Tahoe 26.6.2 voor iedere geschikte Mac beschikbaar om te downloaden. De update brengt geen nieuwe functies of andere zichtbare veranderingen, maar is dankzij de vele beveiligingsverbeteringen wel de moeite waard om snel te installeren.

macOS Tahoe 26.6.2 beschikbaar

Apple zegt in de releasenotes dat deze update “oplossingen voor beveiligingsproblemen op je Mac” biedt, maar uit de speciale beveiligingspagina over de update worden we meer wijzer. In totaal worden hier twintig beveiligingsproblemen vermeld, die door de update allemaal opgelost zijn. Het gaat om problemen met de kernel van macOS, maar het draait vooral om oplossingen voor beveiligingsproblemen in WebKit. WebKit is de motor van Safari en wordt regelmatig geüpdatet om browsen zo veilig mogelijk te maken.

Het gaat dus om diverse fouten, veelal met als gevolg een spontane crash van Safari, het corrupt raken van gegevens op je Mac of het lekken van gevoelige data. Deze problemen konden allemaal veroorzaakt worden door malafide webcontent. Voor de volledige technische omschrijving kun je altijd bij Apple terecht, maar het belangrijkste is om je Mac snel te updaten en zo veilig mogelijk te houden.

macOS Tahoe 26.6.2 downloaden

Je downloadt macOS Tahoe 26.6.2 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt:

  1. Ga naar Systeeminstellingen.

  2. Klik op Algemeen > Software-update.

  3. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

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Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

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Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt, wil je natuurlijk meteen updaten. Maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor oudere macOS-versies.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.

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macOS Tahoe

macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

macOS Tahoe bento overzicht
Alles over macOS Tahoe macOS Tahoe review De beste functies in macOS Tahoe Geschikte Macs voor macOS Tahoe Bedieningspaneel in macOS Tahoe Spotlight in macOS Tahoe Toegankelijkheid in macOS Tahoe Liquid Glass: het nieuwe design van Apple macOS Tahoe installeren

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