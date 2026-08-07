Apple heeft onverwachts updates uitgebracht voor verschillende macOS-versies. Ze lossen een beveiligingsprobleem met Schermdeling op en zijn daarom het installeren waard.

Het gaat om macOS Tahoe 26.6.1, macOS Sequoia 15.7.9 en macOS Sonoma 14.8.9. Met deze tussentijdse releases dicht Apple een kwetsbaarheid die ongewenste toegang tot je Mac mogelijk kon maken. Verder zijn er geen nieuwe functies toegevoegd.

Omdat het hier om een snelle bugfix gaat, is er vooraf geen betaperiode geweest. De drie updates volgen slechts negen dagen na de vorige reeks macOS-updates. Er zitten dan ook geen nieuwe functies in: de updates zijn specifiek bedoeld om een beveiligingsprobleem op te lossen. We bespreken het probleem hieronder.

Het gaat om deze versies:

Apple raadt de updates aan voor alle gebruikers. Dat geldt dus niet alleen voor Macs met het nieuwste macOS Tahoe, maar ook voor Macs waarop nog macOS Sequoia of macOS Sonoma staat.

Bekijk ook Apple rolt nieuwe updates uit voor oudere Macs met macOS Sequoia en Sonoma Regelmatig brengt Apple voor oudere apparaten ook nog software-updates uit, zodat de beveiliging op deze apparaten niet in gevaar komt.

Probleem met Schermdeling opgelost

Apple maakt bekend welk beveiligingsprobleem met de updates wordt aangepakt. Het gaat om een kwetsbaarheid in Schermdeling, de ingebouwde macOS-functie waarmee je op afstand het scherm van een andere Mac kunt bekijken en bedienen. Dat kan normaal gesproken alleen met toestemming van beide gebruikers, maar door een fout in de authenticatie kon een aanvaller op hetzelfde netwerk zich mogelijk bij Schermdeling aanmelden zonder geldige inloggegevens. Apple heeft dit opgelost door de manier waarop de authenticatie wordt afgehandeld te verbeteren.

Het is niet bekend of het lek daadwerkelijk is misbruikt. Toch is het verstandig om de update snel te installeren. Zeker bij een functie als Schermdeling kan ongewenste toegang grote gevolgen hebben, afhankelijk van hoe je Mac en de bijbehorende toegangsrechten zijn ingesteld. In een apart artikel hebben we uitgelegd hoe je macOS‑updates op je Mac installeert.

Bekijk ook Schermdeling op de Mac: help anderen op afstand door het scherm te delen Wil je familieleden helpen met problemen op hun Mac maar kan je er zelf niet bij zijn? In deze tip leggen we uit hoe je het scherm kunt delen, zodat iemand op afstand kan meekijken. Deze functie heet Schermdeling en is standaard aanwezig op de Mac. Het kan ook met apps van derden.