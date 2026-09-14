macOS 27 Golden Gate komt eraan! Wil je de nieuwe versie zo snel mogelijk installeren, dan is het slim om je Mac alvast voor te bereiden. Met dit stappenplan heb je dat zo geregeld.

Op 14 september 2026 verschijnt macOS 27 Golden Gate voor iedereen met een geschikte Mac. De update brengt nieuwe functies, optimalisaties en prestatieverbeteringen, dus er zijn genoeg redenen om snel te updaten. Toch is het verstandig om je Mac eerst goed voor te bereiden. Zo verklein je de kans op problemen voor, tijdens en na de installatie.

Vanaf wanneer kan ik macOS 27 Golden Gate installeren?

De officiële releasedatum van macOS 27 Golden Gate is maandag 14 september 2026. De updates zijn meestal vanaf 19:00 (Nederlandse tijd) te downloaden, maar het kan zijn dat deze later verschijnt op jouw Mac. Doordat Apple deze update tegelijkertijd voor iedereen beschikbaar stelt, proberen miljoenen mensen deze tegelijkertijd te downloaden.

Wil je er meteen bij zijn? Dan kan het zijn dat je te maken krijgt met langere wachttijden. Als het echt lang gaat duren raden wij aan om later op de avond of de volgende dag te proberen.

Stap 1: Werkt mijn Mac met macOS 27 Golden Gate?

Net als voorgaande jaren heeft Apple weer een aantal modellen uitgesloten van de update naar macOS 27 Golden Gate. Waar Macs met Intel-chip nog wel een update kregen naar macOS 26 Tahoe, is het bij macOS 27 echt einde oefening. Hierdoor is het lijstje met Macs die de update krijgen naar macOS 27 Golden Gate als volgt:

Weet je niet welke MacBook je hebt, of twijfel je uit welk jaar je Mac is? Kijk dan in ons overzicht met Mac-desktopmodellen of ons overzicht met MacBook-modellen. Modelnaam en modelnummer vind je via  > Over deze Mac.

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Stap 2: Heb ik genoeg RAM en opslagruimte voor macOS Golden Gate?

Je hebt minimaal 8GB RAM (werkgeheugen) nodig, maar in de praktijk werkt een Mac met 16GB RAM net iets prettiger. Dit is dan ook wat we adviseren aan mensen die een nieuwe MacBook willen kopen. Je kunt dit controleren via  > Over deze Mac . Bij de optie ‘geheugen’ zie je hoeveel RAM-geheugen je Mac beschikt.

Voor een grote update zoals macOS 27 Golden Gate, heb je meestal flink wat opslagruimte nodig. Zorg dat je minimaal 15GB opslagruimte vrij hebt. Via Systeeminstellingen > Algemeen > Opslag check je hoeveel er nog over is. Je vindt daar ook aanbevelingen hoe je opslag op kan ruimen en welke apps en documenten de meeste ruimte innemen. Dit is ook een goed moment om weer eens je Mac op te schonen met tools zoals CleanMyMac. Deze is beschikbaar via SetApp. Lees ook ons artikel met tips over je Mac-opslagruimte opruimen.

Bekijk ook Is je Mac-opslagruimte vol? Ga opruimen met deze 10 tips Zit de opslagruimte van je Mac ramvol? Dan kun je daar met de tips uit dit artikel eenvoudig iets aan doen. Je zou bijvoorbeeld op zoek kunnen gaan naar grote bestanden en apps die je niet meer gebruikt. Of kijk eens naar geoptimaliseerde opslag, een functie die samenwerkt met iCloud.

Stap 3: Check of je backups gemaakt hebt

Hoewel een update als macOS 27 Golden Gate bijna altijd wel goed gaat, moet je er toch rekening mee houden dat er bij een klein percentage van gebruikers iets misgaat. Het is daarom verstandig om altijd te zorgen dat je een backup hebt. Je kunt met Time Machine backups van je Mac maken, zodat je er geen omkijken naar hebt. Je kunt ook de belangrijkste bestanden in de cloud zetten, met diensten als iCloud Drive en Dropbox. Je kunt zelfs je Documenten-map en Bureaublad automatisch synchroniseren met iCloud.

Bekijk ook Time Machine backups maken van je Mac: dit moet je weten Met Time Machine kun je backups maken van je Mac, waardoor je verloren of verwijderde bestanden kunt terugvinden. Time Machine voorkomt dat je iets kwijtraakt op je Mac en in deze tip leggen we uit hoe het werkt.

In het afgelopen jaar heeft Apple nog flink wat updates uitgebracht voor macOS Tahoe, met nieuwe functies en ook verbeteringen. Recent is nog macOS Tahoe 26.6.2 uitgekomen en misschien heeft je Mac deze wel gedownload maar nog niet geïnstalleerd. In dat geval neemt de update onnodig ruimte in beslag. Installeer deze nu alvast, voordat Golden Gate uitkomt, zodat er weer ruimte vrijkomt.

Dit is overigens niet verplicht; je kunt ook vanuit een oudere versie van macOS 26 Tahoe (bijvoorbeeld 26.5) meteen naar macOS Golden Gate overstappen.

Wellicht draait je Mac nog op een oudere versie van macOS, bijvoorbeeld macOS Sequoia. Als je nog een oudere Mac hebt liggen, die je maar sporadisch gebruikt, is de kans groot dat ‘ie niet up-to-date is. Updaten naar macOS Golden Gate is misschien wel mogelijk, maar hou er rekening mee dat de prestaties minder worden bij oudere Macs. Als je je oudere Mac zelden gebruikt is het beter om nog even af te wachten totdat de eerste ervaringen van gebruikers met een oudere Mac bekend zijn. macOS 27 Golden Gate is de afgelopen weken vooral getest door early adopters en die beschikken meestal over een wat nieuwere Mac. Ervaringen met oudere Macs zijn daardoor schaarser.

Op deze pagina kun je checken welke apps al zijn aangepast voor de nieuwste macOS-versie. Hoewel het vaak zonder problemen gaat, kan het gebeuren dat niet alle apps even vlekkeloos werken. Als je echt afhankelijk bent van een bepaalde app, wacht dan even met updaten naar macOS Golden Gate en check de reacties online van andere gebruikers.

Check ook de Mac App Store of de updatefunctie van de app zelf om te checken of je wel de meest recente versie hebt. Vaak staat er in de update-omschrijving of de app al is aangepast voor macOS Tahoe. Update al je apps alvast voordat je macOS 27 Golden Gate gaat installeren, zodat je zonder frustraties weer op je Mac kunt werken.

Stap 6: Zorg dat je er zelf klaar bent

Niet alleen je Mac moet er klaar voor zijn, ook jijzelf. Zorg dat je je Apple Account en je wachtwoord bij de hand hebt, zodat je er niet naar hoeft te zoeken. Ook een snelle wifiverbinding kan van pas komen, zodat je de update snel kunt binnenhalen. Wil je meteen updaten zodra macOS Golden Gate beschikbaar is, dan kun je het beste thuis of op je werk zitten, op een vertrouwd netwerk. Gebruik van openbare hotspots brengt risico’s met zich mee en is vaak trager.

Hou er rekening mee dat het downloaden even kan duren, zeker op het moment dat de update naar macOS 27 beschikbaar komt. Wereldwijd proberen tientallen miljoenen mensen tegelijk macOS 27 Golden Gate te downloaden. Heb je de update niet meteen nodig, dan kun je het beste even een paar uur wachten en de volgende dag proberen. Dan gaat het opeens veel sneller. De afgelopen jaren waren er wel eens problemen met Apple’s server toen nieuwe macOS-versies uitkwamen, waardoor het downloaden niet lukte. Raak dus niet meteen in paniek als de download vastloopt en probeer het anders de volgende dag nog eens.

Tijdens het downloaden kun je je Mac blijven gebruiken, maar als de update eenmaal wordt geïnstalleerd, kun je even niets op je Mac doen. Kies dus een verstandig moment om de update te installeren (bijvoorbeeld ’s avonds laat of ’s nachts) of als je hem toch een tijdje niet nodig hebt. Het installeren kan minimaal een half uur duren. Wat goed is om te weten: na het downloaden van het installatiebestand ben je niet verplicht om meteen te installeren. Dat kun je dus op een later moment doen. Het downloaden en installeren gaat apart van elkaar.

Stap 7: Nu of later Golden Gate installeren?

Dat brengt ons meteen bij de volgende vraag: moet je macOS Golden Gate installeren zodra de update uitkomt of kun je beter nog even wachten? Als wij eerlijk antwoord moeten geven, raden we aan om even af te wachten. Je had de afgelopen weken al mee kunnen doen aan de publieke beta, dus als je zit te popelen om de nieuwe functies te ontdekken had je beter daaraan kunnen meedoen.

Apple heeft macOS 27 Golden Gate uitgebreid getest met een flinke reeks beta’s, maar er duiken in de praktijk toch vaak nog wat problemen op, zodra de update echt voor iedereen uit is. Als daar een probleem tussen zit waardoor het werken op de Mac voor jou onmogelijk wordt, levert dat alleen maar frustratie op.

Ook als je afhankelijk bent van je Mac voor bijvoorbeeld je werk, raden we aan om nog een paar dagen na de release te wachten met updaten. Je kunt op de berichten rondom de software-updates reageren, zodat je je ervaringen met de update kunt delen.

Stap 8: macOS Golden Gate installeren

Heb je alle stappen doorlopen en heb je jezelf goed kunnen voorbereiden op macOS Tahoe?

Zodra macOS 27 Golden Gate beschikbaar is, download je de update als volgt: Ga naar  > Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. Je Mac gaat nu zoeken naar de nieuwste versie. Is de update beschikbaar, dan verschijnt dat op het scherm. Klik op de knop om deze te downloaden en te installeren.

Het installeren van macOS Golden Gate kan een flinke tijd in beslag nemen, dus wees vooral geduldig. Klik pas op de download- en installatieknop als je zeker weet dat je je Mac eventjes niet nodig hebt.

Bekijk ook Zo kun je een macOS-update installeren (ook van eerdere versies) Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt, wil je natuurlijk meteen updaten. Maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor oudere macOS-versies.

Stap 9: Ontdek wat er nieuw is in macOS Golden Gate!

Terwijl je zit te wachten tot de update is geslaagd heb je mooi even de tijd om onze andere macOS Golden Gate-tips te lezen. Zo lees je over het verfijnde Liquid Glass-design en onze ervaringen met Siri AI. Ook heeft Apple Intelligence een grotere rol en is er veel focus op de stabiliteit van het systeem. Wij hebben de 12 beste functies voor macOS Golden Gate op een rijtje gezet.