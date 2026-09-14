macOS 27 Golden Gate nu te downloaden: dit zit er in de grote update van 2026
Na maandenlang testen is macOS 27 Golden Gate nu beschikbaar voor iedereen met een geschikte Mac. Maar wat heeft de update te bieden, welke Mac heb ik nodig en hoe installeer je hem? We zetten alles wat je over macOS 27 Golden Gate moet weten voor je op een rij.
macOS 27 Golden Gate beschikbaar
macOS 27 Golden Gate draait vooral om slimme functies, betere prestaties en verdere verfijning van de Mac. De grootste vernieuwing is Siri AI, waarmee Apple zijn assistent persoonlijker en slimmer maakt. De Mac is het enige toegankelijke apparaat in de EU waarop je Siri AI kan gebruiken, al werkt het grotendeels alleen in het Engels. Daarnaast wordt Apple Intelligence verder uitgebreid en krijgen verschillende standaardapps nieuwe mogelijkheden.
Ook op andere plekken heeft Apple verbeteringen doorgevoerd. Safari, Opdrachten en Wachtwoorden krijgen nieuwe functies, terwijl het Liquid Glass-design verder wordt verfijnd. Onder de motorkap richt Apple zich vooral op betere prestaties en stabiliteit. macOS 27 Golden Gate is daarmee geen update vol grote veranderingen, maar bouwt vooral voort op de basis die macOS 26 Tahoe heeft gelegd.
Releasenotes macOS 27 Golden Gate
macOS 27 biedt Apple Intelligence in alle apps, nieuwe functies voor ouderlijk toezicht en een uitgebreide reeks verbeteringen die je Mac nog sneller, betrouwbaarder en aangenamer maken.
Apple Intelligence in apps
Bekijk hoe je dagelijkse apps slimmer en nuttiger worden, van browsen op het web in Safari tot het bewerken van foto’s.
Ontwerp
Liquid Glass-updates in macOS verbeteren de leesbaarheid, voegen meer karakter en definitie toe aan appsymbolen, en maken het mogelijk om de weergave te personaliseren.
Systeemverbeteringen
Ontdek allerlei kleine manieren waarop het gebruik van je Mac nog leuker wordt, zoals snellere en soepelere ervaringen in de verschillende systemen.
Kinderveiligheid
Krijg toegang tot nieuwe functies waarmee je eenvoudiger de content kunt beheren die je kinderen kunnen zien, met wie ze mogen communiceren en wanneer ze toegang hebben tot apps.
Geschikte Macs voor macOS 27 Golden Gate
Bij iedere grote macOS-update is het de vraag welke Macs nog worden ondersteund. Met macOS 27 Golden Gate neemt Apple definitief afscheid van Macs met een Intel-chip. Daardoor is de update alleen beschikbaar voor Macs met Apple Silicon.
De volgende modellen zijn geschikt voor macOS 27 Golden Gate:
- MacBook Air M1 en nieuwer (2020 en later)
- MacBook Pro M1 en nieuwer (2020 en later)
- MacBook Neo A18 (2026)
- iMac M1 en nieuwer (2021 en later)
- Mac mini M1 en nieuwer (2020 en later)
- Mac Studio M1 Max/Ultra en nieuwer (2022 en later)
- Mac Pro (2023)
macOS 27 Golden Gate downloaden
Je downloadt macOS 27 Golden Gate via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt:
- Ga naar Systeeminstellingen.
- Klik op Algemeen > Software-update.
- De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.
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Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.
Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.
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macOS Golden Gate
macOS Golden Gate, ook wel bekend als macOS Golden Gate 27 of simpelweg macOS 27, is de 2026-update voor de Mac. In deze update verbetert Apple het Liquid Glass-design en zijn er nieuwe Apple Intelligence-functies. De update brengt ook de totaal vernieuwde Siri AI naar de Mac, zelfs in de EU. Zet je je Mac op Engels, dan kun je daar Siri AI gebruiken. Verder verbetert Apple veel standaardapps en is er gelet op betere prestaties en stabiliteit. Lees ook ons overzicht van macOS Golden Gate.