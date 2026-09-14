Mac-gebruikers kunnen weer gaan updaten, want de grote update van 2026 staat klaar. macOS 27 Golden Gate is nu voor iedereen beschikbaar.

Na maandenlang testen is macOS 27 Golden Gate nu beschikbaar voor iedereen met een geschikte Mac. Maar wat heeft de update te bieden, welke Mac heb ik nodig en hoe installeer je hem? We zetten alles wat je over macOS 27 Golden Gate moet weten voor je op een rij.

macOS 27 Golden Gate beschikbaar

macOS 27 Golden Gate draait vooral om slimme functies, betere prestaties en verdere verfijning van de Mac. De grootste vernieuwing is Siri AI, waarmee Apple zijn assistent persoonlijker en slimmer maakt. De Mac is het enige toegankelijke apparaat in de EU waarop je Siri AI kan gebruiken, al werkt het grotendeels alleen in het Engels. Daarnaast wordt Apple Intelligence verder uitgebreid en krijgen verschillende standaardapps nieuwe mogelijkheden.

Ook op andere plekken heeft Apple verbeteringen doorgevoerd. Safari, Opdrachten en Wachtwoorden krijgen nieuwe functies, terwijl het Liquid Glass-design verder wordt verfijnd. Onder de motorkap richt Apple zich vooral op betere prestaties en stabiliteit. macOS 27 Golden Gate is daarmee geen update vol grote veranderingen, maar bouwt vooral voort op de basis die macOS 26 Tahoe heeft gelegd.

Bekijk ook macOS Golden Gate 27: alles over de volgende grote Mac-update Dit jaar brengt Apple macOS Golden Gate uit als opvolger van macOS Tahoe. In dit artikel zetten we functies en beschikbaarheid voor je uiteen.

Releasenotes macOS 27 Golden Gate

macOS 27 biedt Apple Intelligence in alle apps, nieuwe functies voor ouderlijk toezicht en een uitgebreide reeks verbeteringen die je Mac nog sneller, betrouwbaarder en aangenamer maken. Apple Intelligence in apps

Bekijk hoe je dagelijkse apps slimmer en nuttiger worden, van browsen op het web in Safari tot het bewerken van foto’s. Ontwerp

Liquid Glass-updates in macOS verbeteren de leesbaarheid, voegen meer karakter en definitie toe aan appsymbolen, en maken het mogelijk om de weergave te personaliseren. Systeemverbeteringen

Ontdek allerlei kleine manieren waarop het gebruik van je Mac nog leuker wordt, zoals snellere en soepelere ervaringen in de verschillende systemen. Kinder­veiligheid

Krijg toegang tot nieuwe functies waarmee je eenvoudiger de content kunt beheren die je kinderen kunnen zien, met wie ze mogen communiceren en wanneer ze toegang hebben tot apps.

Geschikte Macs voor macOS 27 Golden Gate

Bij iedere grote macOS-update is het de vraag welke Macs nog worden ondersteund. Met macOS 27 Golden Gate neemt Apple definitief afscheid van Macs met een Intel-chip. Daardoor is de update alleen beschikbaar voor Macs met Apple Silicon.

De volgende modellen zijn geschikt voor macOS 27 Golden Gate:

Bekijk ook Geen Intel meer: macOS 27 Golden Gate verschijnt alleen voor deze Macs Het Intel-tijdperk komt nu echt ten einde. Met ingang van macOS 27 zal de update alleen nog beschikbaar zijn voor Apple Silicon-modellen. Dit zijn de geschikte toestellen voor macOS 27 Golden Gate.

macOS 27 Golden Gate downloaden

Je downloadt macOS 27 Golden Gate via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt: Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

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Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS-update installeren (ook van eerdere versies) Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt, wil je natuurlijk meteen updaten. Maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor oudere macOS-versies.