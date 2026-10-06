macOS 27.2 verklapt nóg meer over Apple’s eerste MacBook met touchscreen

De aanwijzingen voor Apple's eerste MacBook met touchscreen worden steeds concreter. In macOS 27.2 zijn nieuwe verwijzingen naar aanraakbediening gevonden in diverse standaardapps. Zelfs het Dock lijkt alvast aangepast te worden voor bediening met je vingers.

Het is niet de eerste keer dat er aanwijzingen voor touchscreenbediening in macOS zitten. Eerder kreeg het besturingssysteem al functies die opvallend goed passen bij een touchscreen, maar in macOS 27.2 gaat Apple nog een stap verder. In de code van onder meer Safari, Foto’s en Notities zijn nu specifieke verwijzingen gevonden naar het herkennen van aanrakingen en drukbewegingen. Daarmee lijkt Apple steeds meer onderdelen van macOS klaar te maken voor een Mac waarop je niet alleen het trackpad, maar ook het scherm zelf kunt gebruiken.

macOS 27.2 bevat nieuwe hints naar touchscreen

Apple bracht onlangs de derde beta van macOS 27.2 uit voor ontwikkelaars. In de code daarvan zijn meerdere nieuwe onderdelen ontdekt die specifiek verwijzen naar aanraakbediening. Het gaat bovendien niet om één afzonderlijke functie, maar om toevoegingen in meerdere standaardapps van Apple.

Zo is in de Foto’s-app een onderdeel met de naam PXGTouchDwellGestureRecognizer gevonden, terwijl Notities een ICTouchPressGestureRecognizer bevat. Safari krijgt een zogenaamde touch sentinel recognizer en in Snelle weergave (Quick Look) is een nieuwe functie met de naam dragTouch opgedoken. De verwijzingen zijn ontdekt door Aaron Perris en lijken erop te wijzen dat Apple verschillende soorten aanrakingen, zoals drukken, vasthouden en slepen, binnen macOS wil kunnen herkennen. De gemeenschappelijke deler van al deze onderdelen is namelijk de Touch.

Daar blijft het niet bij. In macOS 27.2 beta 3 zit ook een nieuwe animatie voor het lang indrukken van een app-icoon in het Dock. Met een muis of trackpad is zo’n animatie niet per se noodzakelijk, maar bij een touchscreen is duidelijke visuele feedback na een lange druk juist wel logisch. Het is daarmee opnieuw een kleine verandering die goed past bij een Mac die je straks ook met je vingers kunt bedienen.

macOS 27.2 beta 3 introduces a new long-press animation for Dock icons, hinting at the upcoming touchscreen MacBook Pro pic.twitter.com/4zfZOxy8MO — ldt (@madeby_ldt) October 5, 2026

Apple maakt macOS stap voor stap geschikt voor aanraking

De nieuwe verwijzingen staan namelijk niet op zichzelf. Sinds de komst van macOS 27 Golden Gate heeft Apple meerdere aanpassingen gedaan die opvallend goed van pas komen op een touchscreen. Safari, Mail en andere apps ondersteunen bijvoorbeeld pull-to-refresh, waarbij je de inhoud naar beneden trekt om de pagina te vernieuwen. Op een trackpad werkt dat prima, maar het is vooral een beweging die we kennen van de iPhone en iPad. Al kun je dit ook uitschakelen met een trucje.

Een nog duidelijkere aanwijzing zit in Sidecar. Daarmee kun je een iPad als tweede scherm voor je Mac gebruiken en sinds macOS 27 kun je macOS-elementen op dat iPad-scherm rechtstreeks met je vingers bedienen. Voorheen was die directe aanraakbediening niet mogelijk. Apple heeft dus al een groot deel van het werk gedaan om macOS te laten reageren op aanrakingen.

Dat betekent overigens niet dat de nieuwe code in macOS 27.2 100% zeker bewijst dat een touchscreen MacBook eraan komt. Sommige onderdelen kunnen ook bedoeld zijn om de aanraakbediening via Sidecar verder te verbeteren. Maar gecombineerd met de eerdere wijzigingen en de vele geruchten over een MacBook met touchscreen, wordt het wel steeds aannemelijker dat Apple de software alvast voorbereidt op nieuwe hardware. Of duidt het wellicht zelfs op een iPad die straks op macOS draait?

Bekijk ook macOS 27 bevat opvallende hints naar een MacBook met touchscreen Apple werkt naar verluidt al langere tijd aan een MacBook met touchscreen. In de nieuwste versie van macOS lijkt Apple al voor te sorteren op de eerste touchscreen MacBook.

Zo zou een touchscreen op de Mac kunnen werken

Een belangrijke vraag is hoe Apple een touchscreen wil toevoegen zonder van macOS simpelweg een soort iPadOS te maken. Apple heeft de Mac-interface jarenlang ontworpen voor een nauwkeurige muisaanwijzer, waardoor veel knoppen en menu’s eigenlijk te klein zijn om comfortabel met een vinger te bedienen.

Volgens Bloomberg heeft Apple daar een slimme oplossing voor bedacht. Zodra je een knop of ander onderdeel op het scherm met je vinger aanraakt, zou macOS automatisch relevante bedieningselementen groter of beter bereikbaar kunnen maken. Tik je bijvoorbeeld op de menubalk, dan kunnen de opties tijdelijk worden vergroot zodat je ze gemakkelijker met je vinger kunt selecteren. Dit idee is niet nieuw: het doet een klein beetje denken aan het toetsenbord van de iPhone. Kort door de bocht wordt hier het touchoppervlak van toetsen groter als het aannemelijker is dat je erop tikt.

Voor Mac-gebruikers zou dit trucje ervoor zorgen dat de vertrouwde bediening met toetsenbord en trackpad gewoon blijft bestaan. Het touchscreen wordt dan vooral een extra mogelijkheid, bijvoorbeeld om snel door foto’s te bladeren, door een webpagina te scrollen, een knop aan te tikken of een venster te verplaatsen. Je hoeft dus niet ineens alles op je Mac met je vingers te doen.

Wanneer komt de MacBook met touchscreen?

Lang hoeven we mogelijk niet meer te wachten om te zien wat Apple precies van plan is. Volgens de meest recente geruchten kan de eerste MacBook met touchscreen al deze maand aangekondigd worden. Bloomberg houdt daarbij nog wel een slag om de arm: de introductie kan eventueel doorschuiven naar november.

Behalve een touchscreen zou de nieuwe MacBook een OLED-display krijgen en aanzienlijk lichter worden dan de huidige modellen. Mogelijk brengt Apple hem uit als een compleet nieuw topmodel onder de naam MacBook Ultra, al wordt het apparaat in andere geruchten nog gewoon als een nieuwe generatie MacBook Pro omschreven. Apple zou het model daarmee duidelijk boven de huidige MacBooks kunnen positioneren.

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Apple heeft een MacBook met touchscreen zelf nog altijd niet aangekondigd. Maar met iedere nieuwe macOS-update lijken er meer puzzelstukjes op hun plek te vallen. Als de geruchten over een introductie in oktober of november kloppen, hoeven we waarschijnlijk niet lang meer te wachten voordat duidelijk wordt waar al deze nieuwe touchfuncties daadwerkelijk voor bedoeld zijn.