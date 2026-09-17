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Testen maar: eerste macOS 27.2 Golden Gate-beta is er voor ontwikkelaars

Nieuws Mac en macOS
Testers kunnen aan de slag met de beta van macOS 27.2 Golden Gate. De komende tijd wordt dit artikel met elke nieuwe beta bijgewerkt.
Sasha Koevoets -

macOS 27 Golden Gate is nog maar net voor iedereen beschikbaar, maar Apple gaat alweer verder met de volgende update. Opvallend genoeg wordt macOS 27.1 overgeslagen en kunnen ontwikkelaars meteen aan de slag met de beta van macOS 27.2 Golden Gate. Hier lees je alles over de testversies, vernieuwingen en beschikbaarheid.

Inhoudsopgave

Meest recente macOS 27.2 Golden Gate Beta

macOS 27.2 Golden Gate Beta 1

16 september 2026Apple heeft zojuist de eerste beta van macOS 27.2 Golden Gate beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars. Zodra wij weten wat de nieuwe functies in deze update zijn, lees je dat op iCulture.

macOS Golden Gate beta download

Voor de beta’s van macOS heb je geen macOS betaprofiel meer nodig. Dit geldt dus ook voor de beta van macOS Tahoe. Als geregistreerde ontwikkelaar kun je een schakelaar omzetten om mee te doen aan de beta. Ook als niet-betalende ontwikkelaar kun je meedoen. Het enige wat je nodig hebt is een Apple Account.

De publieke beta is nog niet beschikbaar voor deze macOS-versie. Zodra deze beschikbaar is kunnen betatesters zich aanmelden voor de beta’s van macOS. Na het aanmelden vind je – net als de ontwikkelaars – een schakelaar in de Systeeminstellingen.

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Nu beschikbaar: zo installeer je de publieke beta van iOS 27 en iPadOS 27 (met stappen ter voorbereiding)

Wil je de publieke beta’s van iOS 27 en iPadOS 27 installeren? In deze tip leggen we uit hoe je je voorbereidt op de publieke beta’s van Apple en hoe je je aanmeldt voor het publieke betaprogramma. Uiteraard vertellen we ook hoe je de publieke beta’s kunt installeren met een simpel stappenplan.

Tijdlijn macOS 27.2 Golden Gate beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS 27.2-beta’s. De verwachting is dat deze update eind oktober/begin november beschikbaar komt voor iedereen met een geschikte Mac:

  • macOS 27.2 Golden Gate Beta 1: 16 september 2026 (verschenen; buildnummer 26B5086k)
  • macOS 27.2 Golden Gate definitief: oktober/november 2026 (verwacht)

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Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS 27 Golden Gate ook op een aparte partitie installeren.

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De nieuwste macOS beta laat je kennismaken met functies die er binnenkort aan komen. Durf je de overstap nog niet volledig aan, dan raden we aan om de macOS beta te installeren op een apart volume of op een externe schijf. Zo kan er niets misgaan.
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macOS Golden Gate

macOS Golden Gate, ook wel bekend als macOS Golden Gate 27 of simpelweg macOS 27, is de 2026-update voor de Mac. In deze update verbetert Apple het Liquid Glass-design en zijn er nieuwe Apple Intelligence-functies. De update brengt ook de totaal vernieuwde Siri AI naar de Mac, zelfs in de EU. Zet je je Mac op Engels, dan kun je daar Siri AI gebruiken. Verder verbetert Apple veel standaardapps en is er gelet op betere prestaties en stabiliteit. Lees ook ons overzicht van macOS Golden Gate.

MacBook met macOS Golden Gate en Siri AI
Alles over macOS Golden Gate 27 De beste macOS 27-functies macOS Golden Gate: geschikte toestellen Hands-on met Siri AI in macOS Golden Gate macOS Golden Gate beta

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