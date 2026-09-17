Testers kunnen aan de slag met de beta van macOS 27.2 Golden Gate. De komende tijd wordt dit artikel met elke nieuwe beta bijgewerkt.

macOS 27 Golden Gate is nog maar net voor iedereen beschikbaar, maar Apple gaat alweer verder met de volgende update. Opvallend genoeg wordt macOS 27.1 overgeslagen en kunnen ontwikkelaars meteen aan de slag met de beta van macOS 27.2 Golden Gate. Hier lees je alles over de testversies, vernieuwingen en beschikbaarheid.

Meest recente macOS 27.2 Golden Gate Beta

macOS 27.2 Golden Gate Beta 1

16 september 2026 – Apple heeft zojuist de eerste beta van macOS 27.2 Golden Gate beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars. Zodra wij weten wat de nieuwe functies in deze update zijn, lees je dat op iCulture.

macOS Golden Gate beta download

Voor de beta’s van macOS heb je geen macOS betaprofiel meer nodig. Dit geldt dus ook voor de beta van macOS Tahoe. Als geregistreerde ontwikkelaar kun je een schakelaar omzetten om mee te doen aan de beta. Ook als niet-betalende ontwikkelaar kun je meedoen. Het enige wat je nodig hebt is een Apple Account.

De publieke beta is nog niet beschikbaar voor deze macOS-versie. Zodra deze beschikbaar is kunnen betatesters zich aanmelden voor de beta’s van macOS. Na het aanmelden vind je – net als de ontwikkelaars – een schakelaar in de Systeeminstellingen.

Tijdlijn macOS 27.2 Golden Gate beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS 27.2-beta’s. De verwachting is dat deze update eind oktober/begin november beschikbaar komt voor iedereen met een geschikte Mac:

macOS 27.2 Golden Gate Beta 1: 16 september 2026 (verschenen; buildnummer 26B5086k)

macOS 27.2 Golden Gate definitief: oktober/november 2026 (verwacht)

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Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS 27 Golden Gate ook op een aparte partitie installeren.