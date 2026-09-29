macOS 27.0.1 beschikbaar: de eerste bugfixes voor macOS Golden Gate

macOS 27.0.1 beschikbaar

Apple brengt doorgaans kort na het verschijnen van een nieuwe grote update een vervolgupdate uit met de eerste bugfixes, zo ook nu bij macOS 27. Net als in iOS 27.0.1, focust Apple met macOS 27.0.1 op uitsluitend bugfixes voor de Mac. Apple zegt in de releasenotes niet welke problemen er opgelost zijn. We weten in ieder geval dat Apple met deze update geen beveiligingsverbeteringen toegevoegd heeft, dus het draait uitsluitend om het oplossen van kleine softwareproblemen. Mocht je de afgelopen weken een onverwachte bug tegengekomen zijn in macOS 27, dan raden we aan om de update snel te downloaden.

Apple houdt het in de releasenotes dan ook kort:

Deze update bevat probleemoplossingen voor je Mac.

Mocht er meer duidelijkheid zijn over welke bugs er precies opgelost zijn, dan werken we dit artikel bij. Overigens heeft Apple voor Macs die nog niet over zijn naar macOS 27 (of die niet kunnen updaten naar deze versie) een andere update uitgebracht. Voor die modellen staan macOS Tahoe 26.7.1 en macOS Sequoia 15.8.1 klaar. In die updates heeft Apple juist uitsluitend de beveiliging verbeterd, dus het wordt aangeraden om die snel te installeren indien deze voor jou beschikbaar is. De opgeloste beveiligingsproblemen speelden niet in macOS 27.

macOS 27.0.1 downloaden

Je downloadt macOS Golden Gate 27.0.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Downloaden doe je daarom als volgt: Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Werk nu bij om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS-update installeren (ook van eerdere versies) Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt, wil je natuurlijk meteen updaten. Maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor oudere macOS-versies.

Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaa