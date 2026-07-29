Apple werkt volgens de geruchten aan een nieuwe lijn MacBook-modellen, namelijk de MacBook Ultra. We zetten alles wat we tot dusver weten over het design voor je op een rijtje.

Bij deze nieuwe MacBook wordt een aantal opvallende wijzigingen in het ontwerp verwacht. Volgens verschillende bronnen krijgt het toestel een veel dunner design en worden er mogelijk nieuwe technologieën toegevoegd, zoals een OLED-scherm en touchscreen. Dit zijn de belangrijkste geruchten rond het nieuwe model.

#1 OLED-scherm

Volgens meerdere bronnen krijgt de nieuwe MacBook Ultra als eerste MacBook-model een OLED-scherm. Apple gebruikt nu nog mini-LED in de MacBook Pro, maar OLED biedt diepere zwarttinten, een hoger contrast en een lager energieverbruik. Doordat iedere pixel afzonderlijk aan- en uitgaat, oogt zwart echt zwart en verbruikt het scherm minder energie.

Apple kiest naar verluidt voor een hybride OLED-paneel met meerdere OLED-lagen en een TFT-laag. Die techniek zorgt voor een hogere helderheid en een langere levensduur. Apple past deze schermtechniek ook toe bij de iPad Pro.

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#2 Dunner design

Volgens de geruchten maakt Apple de nieuwe MacBook dunner en lichter dan de huidige MacBook Pro. Die is 15,5 mm dik in de 14.2-inch uitvoering en 16,8 mm in de 16.2-inch uitvoering. Hoe dun de nieuwe MacBook precies wordt, is nog niet bekend. Bronnen melden wel dat Apple opnieuw kiest voor een 14- en 16-inch model, maar daarbij het scherm 0.1-inch gaat vergroten.

De overstap naar OLED maakt dat dunnere ontwerp mogelijk. Een OLED-scherm heeft geen aparte achtergrondverlichting nodig, waardoor Apple ruimte bespaart in de behuizing. Volgens de huidige geruchten blijven HDMI, MagSafe en de SD-kaartlezer gewoon aanwezig.

MacBook openklappen

#3 Touchscreen

Een andere veelbesproken verandering is de mogelijke komst van een touchscreen. Meerdere analisten verwachten dat Apple voor het eerst een MacBook met aanraakbediening introduceert. Dat betekent overigens niet dat macOS volledig op aanraken draait. Volgens de geruchten blijft de MacBook in de eerste plaats bedoeld voor bediening met het toetsenbord en de trackpad, terwijl het touchscreen een extra manier van bedienen toevoegt. Wel zijn er in macOS 27 Golden Gate meer hints naar ondersteuning voor touchscreen gevonden.

Bekijk ook macOS 27 bevat opvallende hints naar een MacBook met touchscreen Apple werkt naar verluidt al langere tijd aan een MacBook met touchscreen. In de nieuwste versie van macOS lijkt Apple al voor te sorteren op de eerste touchscreen MacBook.

Apple ontwikkelt daarnaast naar verluidt een nieuw scharnier dat het scherm steviger op zijn plaats houdt tijdens het aanraken. Of het scherm daardoor ook verder open kan klappen, is nog niet duidelijk.

#4 Dynamic Island op de Mac (met Face ID?)

Er gaan ook geruchten dat Apple de huidige notch vervangt voor een Dynamic Island, vergelijkbaar met dat van recente iPhone-modellen. Daarvoor is nog weinig concreet bewijs en het is onduidelijk of Apple deze verandering direct in de eerste generatie doorvoert.

Als Apple hiervoor kiest, levert dat mogelijk extra ruimte op in de menubalk van macOS. Daarnaast sluit dit ook aan bij het nieuwe design van Siri AI, waarbij deze geïntegreerd is in Spotlight en dezelfde pilvormige balk heeft als het Dynamic Island.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple’s eerste touchscreen MacBook krijgt Dynamic Island – en zo werkt de nieuwe interface’ Apple’s volgende MacBook Pro krijgt een Dynamic Island, zo zegt een bron. Het wordt de eerste Mac met een touchscreen en de interface wordt daarvoor aangepast.

Prijs en beschikbaarheid MacBook Ultra

Apple heeft nog niets bekendgemaakt over de prijs. Als de geruchten kloppen, ligt de adviesprijs waarschijnlijk boven die van de huidige MacBook Pro. Die begint na de prijsverhogingen in juni bij € 2.229.

Over de introductie van de MacBook Ultra lopen de verwachtingen uiteen. Eerst wezen geruchten op een release in het najaar van 2026, maar inmiddels houden meerdere analisten rekening met een verschuiving naar het voorjaar van 2027. Apple heeft zelf nog geen introductiedatum aangekondigd. Wil je op de hoogte blijven van de MacBook Ultra? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: