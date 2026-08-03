MacBook Air heeft ineens enorm lange levertijden: wat is hier aan de hand?

Als je bij Apple een MacBook Air probeert te bestellen, stuit je ineens op ongebruikelijk lange levertijden. Waarom is dit en hoe snel is dit opgelost?

De MacBook Air is een van Apple’s meest populaire laptop, maar problemen met voorraad of levertijden heeft Apple eigenlijk nooit. Toch is dat nu plotseling anders: als je er nu eentje bij Apple bestelt, heb je mazzel als je hem nog deze maand in huis hebt. Deze beperkte voorraad en lange levertijd van de MacBook Air heeft alles te maken met de tekorten aan geheugenchips, zo weet Mark Gurman van Bloomberg.

Levertijden MacBook Air enorm opgelopen

Het gebrek aan voorraad van de MacBook Air komt dus door de grote chiptekorten die wereldwijd nog altijd gelden, vooral wat betreft geheugen. Apple was al eerder deze zomer genoodzaakt om de prijzen van veel producten te verhogen, doordat er enorme schaarste in geheugenchips heerst en de beschikbare voorraad daardoor enorm in prijs gestegen is. Ook de MacBook Air moest daaraan geloven: het instapmodel ging van €1.199,- naar €1.429,-, een stijging van maar liefst €230,- (19%).

Bronnen rondom de winkels zeggen tegen Gurman dat Apple moeite heeft met het op peil houden van de voorraden, met als gevolg dus veel langere wachttijden. Als je nu bij Apple een instapmodel van de MacBook Air bestelt, heb je hem op z’n vroegst 25 augustus in huis. Voorraad bij de drie fysieke Apple Stores is er niet of nauwelijks. Sommige uitgebreidere modellen zijn wel wat sneller leverbaar, maar over het algemeen moet je weken op je bestelling wachten.

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Is er een nieuw model in aantocht?

Doorgaans duidt een plotselinge langere levertijd op de komst van een nieuw model, maar daar lijkt op dit moment helemaal geen sprake van te zijn. De huidige MacBook Air M5 is van afgelopen voorjaar en een opvolger wordt op z’n vroegst pas in het voorjaar van 2027 verwacht. Het is dus niet zo dat Apple ruimte aan het maken is voor een nieuw krachtiger model. We verwachten dat de levertijden de komende maanden wel wat zullen teruglopen, maar voor nu moet je dus rekening houden met een langere levering

In sommige landen stuurt Apple gebruikers door naar de wat geavanceerdere en veel duurdere MacBook Pro M5, die op dit moment nog geen last heeft van veel langere levertijden. In Nederland hebben we die aanbeveling bij Apple zelf nog niet gespot. Sterker nog: zodra je naar de Apple-website gaat, krijg je meteen een grote banner van de MacBook Air te zien.

Wil je toch sneller een nieuwe MacBook Air in huis hebben? Dan kun je nog terecht bij andere winkels die op dit moment wel voorraad hebben. Bij de meeste winkels heb je de MacBook Air M5 binnen een dag in huis, dus op dit moment lijkt dat verreweg de beste optie te zijn. In onze prijsvergelijker vind je alle actuele prijzen.