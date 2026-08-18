macOS Golden Gate stoplicht knoppen in lichte modus

Deze iconische Mac-knoppen krijgen een nieuwe (maar ook nostalgische) look in macOS 27

Nieuws Mac en macOS
Apple heeft in macOS Golden Gate 27 een set iconische Mac-knoppen voor het eerst in jaren een nieuwe look gegeven. Het is een klein detail dat Mac-veteranen zullen waarderen.
Benjamin Kuijten -

Hoewel macOS in de loop der jaren best wat veranderd is (onder invloed van iOS), zijn er nog altijd onderdelen die doen denken aan het oude Mac OS X-tijdperk. Een klassiek voorbeeld zijn de stoplichtknoppen in Mac-vensters. De rode, oranje en groene knoppen zijn een essentieel onderdeel van het werken op een Mac en met de aankomende macOS 27-update geeft Apple ze een nieuwe look. Want ook deze knoppen ontkomen niet aan de Liquid Glass-uitstraling.

Mac stoplichtknoppen met Liquid Glass

In de zesde beta van macOS 27 zijn de drie stoplichtknoppen voorzien van een vleugje Liquid Glass. Vanaf macOS 27 zien de knoppen er een stuk minder plat uit, want ze zijn omringd door een subtiel maar aanwezig stukje reflecties. Dat is ook goed te zien bij een venster dat niet op de voorgrond staat en de knoppen grijs worden. Je ziet duidelijk aan de boven- en onderkant van de knoppen witte reflecties, waardoor het geheel wat beter past bij de rest van de interface.

Mac-stoplicht knoppen in macOS Golden Gate 27 vs macOS Tahoe 26
Mac-stoplicht knoppen in macOS Golden Gate 27 vs macOS Tahoe 26

De knoppen zien er vanaf macOS 27 niet alleen anders uit, maar reageren ook net even anders als je ze met een cursor versleept. Net als alle andere Liquid Glass-knoppen op de iPhone, iPad en Mac, strekken ze uit als je erop klikt en versleept, waarna ze met een bounce-effect weer hun originele vorm aannemen.

Geïnspireerd op Apple’s Aqua-design?

Het nieuwe ontwerp van de stoplichtknoppen in macOS 27 doet enigszins denken aan Apple’s oudere Aqua-interface. Dit werd met Mac OS X 10.0 geïntroduceerd en de waterachtige look werd in de loop der jaren steeds minder, met uiteindelijk een veel plattere look in macOS Big Sur. Met het nieuwe Liquid Glass-sausje heeft het weer iets meer weg van Apple’s oudere Aqua-look.

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macOS Golden Gate

macOS Golden Gate, ook wel bekend als macOS Golden Gate 27 of simpelweg macOS 27, is de 2026-update voor de Mac. In deze update verbetert Apple het Liquid Glass-design en zijn er nieuwe Apple Intelligence-functies. De update brengt ook de totaal vernieuwde Siri AI naar de Mac, zelfs in de EU. Zet je je Mac op Engels, dan kun je daar Siri AI gebruiken. Verder verbetert Apple veel standaardapps en is er gelet op betere prestaties en stabiliteit. Lees ook ons overzicht van macOS Golden Gate.

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