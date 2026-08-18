Apple heeft in macOS Golden Gate 27 een set iconische Mac-knoppen voor het eerst in jaren een nieuwe look gegeven. Het is een klein detail dat Mac-veteranen zullen waarderen.

Hoewel macOS in de loop der jaren best wat veranderd is (onder invloed van iOS), zijn er nog altijd onderdelen die doen denken aan het oude Mac OS X-tijdperk. Een klassiek voorbeeld zijn de stoplichtknoppen in Mac-vensters. De rode, oranje en groene knoppen zijn een essentieel onderdeel van het werken op een Mac en met de aankomende macOS 27-update geeft Apple ze een nieuwe look. Want ook deze knoppen ontkomen niet aan de Liquid Glass-uitstraling.

Mac stoplichtknoppen met Liquid Glass

In de zesde beta van macOS 27 zijn de drie stoplichtknoppen voorzien van een vleugje Liquid Glass. Vanaf macOS 27 zien de knoppen er een stuk minder plat uit, want ze zijn omringd door een subtiel maar aanwezig stukje reflecties. Dat is ook goed te zien bij een venster dat niet op de voorgrond staat en de knoppen grijs worden. Je ziet duidelijk aan de boven- en onderkant van de knoppen witte reflecties, waardoor het geheel wat beter past bij de rest van de interface.

De knoppen zien er vanaf macOS 27 niet alleen anders uit, maar reageren ook net even anders als je ze met een cursor versleept. Net als alle andere Liquid Glass-knoppen op de iPhone, iPad en Mac, strekken ze uit als je erop klikt en versleept, waarna ze met een bounce-effect weer hun originele vorm aannemen.

Looks like they are interactive too. pic.twitter.com/1DYMKAHdQj — Léo Natan (@LeoNatan) August 17, 2026

Geïnspireerd op Apple’s Aqua-design?

Het nieuwe ontwerp van de stoplichtknoppen in macOS 27 doet enigszins denken aan Apple’s oudere Aqua-interface. Dit werd met Mac OS X 10.0 geïntroduceerd en de waterachtige look werd in de loop der jaren steeds minder, met uiteindelijk een veel plattere look in macOS Big Sur. Met het nieuwe Liquid Glass-sausje heeft het weer iets meer weg van Apple’s oudere Aqua-look.

macOS Traffic Lights (2000-2025) 🚥 pic.twitter.com/Zq0N5hML4L — Basic Apple Guy (@BasicAppleGuy) August 10, 2025