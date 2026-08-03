KPN geeft je vanaf nu de mogelijkheid om de eerder doorgevoerde prijsverhoging van €1 per maand ongedaan te maken. Je kunt bezwaar aantekenen tegen de nieuwe verplichte veiligheidsdienst.

Afgelopen mei kondigde KPN een omstreden wijziging in de mobiele abonnementen aan. Door de verplichte toevoeging van een nieuwe beveiligingsdienst, werd ieder mobiel abonnement €1,- per maand duurder. Zelfs als je hier geen gebruik van maakt. De Nederlandse Consumentenbond was direct kritisch en vond dat er sprake was van een verkapte prijsverhoging. Uit de gesprekken tussen KPN en Consumentenbond is nu een oplossing gekomen, waardoor je zelf de prijsverhoging ongedaan kan maken.

KPN prijsverhoging ongedaan maken: zo krijg je €1 per maand terug

KPN heeft per 1 juni de extra veiligheidsdienst Extra Veilig Mobiel toegevoegd. Dat is een malwarefilter op het mobiele netwerk van KPN. KPN helpt je daarmee om onveilige websites te blokkeren. Providers bieden wel vaker dit soort extra diensten aan. Zo is er ook iets soortgelijks voor het vaste KPN-netwerk thuis. Maar doorgaans worden dit soort diensten optioneel tegen betaling (of zonder extra kosten) beschikbaar gesteld. Dat was bij Extra Veilig Mobiel niet het geval: iedereen betaalde vanwege dit malwarefilter €1,- per maand meer voor een mobiel KPN-abonnement, zelfs als je het filter niet gebruikt. Je moest het vanwege de netneutraliteitswetgeving bovendien zelf nog inschakelen.

KPN gaven klanten de mogelijkheid om hun abonnement kosteloos te annuleren voor de startdatum van de nieuwe algemene voorwaarden van 1 juni. Maar wat nou als je het niet eens bent met dit malwarefilter, maar wel je KPN-abonnement wil behouden? Daar is nu dus een oplossing voor.

De Consumentenbond ging in gesprek met KPN, met als resultaat dat iedereen die via een formulier bezwaar indient, niet die €1,- per maand voor Extra Veilig Mobiel hoeft te betalen.

Je kunt als volgt bezwaar indienen en daarmee de prijsverhoging op je mobiele abonnement van €1,- per maand terugdraaien: Ga naar deze pagina op de KPN-website. Scroll naar onderen tot het kopje Bezwaar tegen deze veiligheid. Klik op de link om naar het online klachtenformulier te gaan. Kies het juiste product (Mobiel, onderwerp ‘Anders’) en vul je klantnummer in. Zet bij je klacht de tekst ‘Bezwaar veiligheid’. Eventueel kun je duidelijk maken dat je geen gebruik wil maken van Extra Veilig Mobiel en daarmee niet de €1,- per maand extra wil betalen. Verstuur je klacht.

Na de verwerking van je klacht, wordt je abonnement weer €1,- per maand goedkoper en heb je de prijsverhoging dus teruggedraaid. Vanaf dat moment kun je het malwarefilter ook niet meer gebruiken. De Consumentenbond zegt tevreden te zijn met de aangeboden oplossing en noemen het “praktisch en acceptabel”. KPN zou zelf ook nog met een informatiecampagne komen om klanten op de hoogte te brengen van het kunnen doen van het bezwaar.

Wil je nog meer korting krijgen op je KPN-abonnement? Lees dan onze aparte pagina om alles te weten over kortingen bij KPN, ook voor vast internet.

Bekijk ook Korting bij KPN: goedkope iPhone 17 of hoge korting op internet en tv Ben je van plan over te stappen naar KPN, dan kun je mooi profiteren van allerlei voordelen. Op deze pagina vertellen we wat er aan korting en koopjes te vinden is bij KPN.