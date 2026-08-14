De iPhone X wordt door Apple nu als 'verouderd' bestempeld. Het model krijgt geen service meer bij Apple. Deze iPhone is één van de belangrijkste modellen ooit voor de iPhone.

Naarmate apparaten ouder worden, wordt het voor bedrijven lastiger (lees: duurder) om service te verlenen als er iets kapotgaat. Zo ook voor Apple; er is een heel document met alle verouderde en vintageproducten.

Geen service en reparaties meer voor de iPhone X

Het is een goed moment om even stil te staan bij de evolutie van de iPhone. Generaties lang had de iPhone het klassieke ontwerp met een rechthoekig scherm en een ronde thuisknop onderaan. Tot de iPhone X in 2017 werd onthuld. Het was de eerste iPhone met belangrijke functies die we nu nog kennen: een OLED-scherm met afgeronde hoeken, Face ID, draadloos opladen en meer.

De iPhone X was ook de eerste iPhone die de prijsgrens van €1000 voorbijging. Daar was in 2017 veel ophef over, maar (helaas) kijken we daar tegenwoordig niet meer van op. Een nieuwe iPhone 17 kost op dit moment net wat minder dan €1000, maar het is de verwachting dat de iPhone 18-generatie toch weer erboven komt. Gelukkig krijg je daar tegenwoordig wel minimaal 256 GB opslag voor: dat was bij de iPhone X 64 GB.

Heb je nog een iPhone X in gebruik, dan kun je nu niet meer bij Apple terecht als er iets mis is met de hardware. Mogelijk helpt een vriendelijke medewerker je nog wel bij softwareproblemen. Reparaties kun je alleen nog doen bij onofficiële winkels. Vind je het nu toch wel tijd om over te stappen, bekijk dan ons artikel met iPhone-aanbiedingen. Benieuwd welke Apple-producten vintage of verouderd zijn? Dat lees je ook bij ons.

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