Wanneer verschijnt de iPhone Ultra? Dit weten we nu

Apple werkt al jaren aan een vouwbare iPhone, maar een officiële aankondiging is er nog altijd niet. Wanneer kunnen we Apple's eerste vouwbare iPhone nu echt verwachten? We zetten de verwachtingen op een rij.

Apple lijkt met de ontwikkeling van de eerste vouwbare iPhone een nieuwe productcategorie te betreden. Hoewel het toestel al lange tijd onderwerp is van geruchten, is het nog altijd wachten op een officiële bevestiging van Apple zelf. Wel wijzen de meeste signalen erop dat 2026 het jaar wordt waarin het toestel voor het eerst wordt getoond.

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iPhone Ultra komt in het najaar van 2026

Volgens de huidige geruchten presenteert Apple de iPhone Ultra in de tweede helft van 2026. De meest waarschijnlijke periode is september, tijdens het jaarlijkse iPhone-event. De verkoop zou eind september of begin oktober kunnen beginnen, al sluiten sommige analisten een latere release niet uit.

De voorlopige planning ziet er als volgt uit:

Aankondiging: september 2026

september 2026 Pre-order: enkele dagen na de onthulling

enkele dagen na de onthulling Release: eind september of begin oktober 2026

Houd er wel rekening mee dat Apple zelf nog niets heeft bevestigd. De planning is volledig gebaseerd op geruchten en kan nog veranderen. Sommige geruchten spreken bijvoorbeeld over een pre-order tegelijkertijd met de iPhone 18 Pro-modellen, maar een latere uitleverdatum voor de iPhone Ultra.

Apple neemt de tijd

Waar concurrenten als Samsung en Google al meerdere generaties opvouwbare smartphones hebben uitgebracht, wordt dit Apple’s eerste toestel in deze categorie. Volgens analisten wacht Apple bewust langer, omdat het bedrijf hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de gebruikte onderdelen. Apple stapt bovendien vaker pas in als een nieuwe techniek voldoende is doorontwikkeld.

Volgens de huidige geruchten krijgt de opvouwbare iPhone een stevig scharnier en is de vouw in het scherm vrijwel onzichtbaar. Juist die zichtbare vouw geldt al jaren als een van de grootste nadelen van opvouwbare smartphones. Apple wil het toestel pas uitbrengen als het aan de eigen kwaliteitseisen voldoet en daar hoort naar verluidt een kreukvrij scherm bij.

Bekijk ook Gerucht: ‘Dit is hoe onzichtbaar de vouw wordt op de iPhone Fold Apple is druk bezig met de ontwikkeling van de eerste vouwbare iPhone. Dit toestel krijgt twee schermen: een aan de binnenkant en een aan de buitenkant. Dit is wat we tot nu toe weten.

iPhone Ultra of iPhone Fold?

Naast de releasedatum bestaat ook nog onduidelijkheid over de naam. Lange tijd gingen geruchten uit van iPhone Fold, maar de laatste maanden duikt steeds vaker de naam iPhone Ultra op. Apple heeft de naam nog niet bevestigd, waardoor beide benamingen voorlopig speculatief blijven.

Mocht Apple inderdaad voor iPhone Ultra kiezen, dan sluit dat aan bij de bestaande Apple Watch Ultra. Er gaan bovendien geruchten dat Apple de benaming voor meer toekomstige producten wil gebruiken, zoals MacBook Ultra en AirPods Ultra. Of dat daadwerkelijk gebeurt, blijft voorlopig afwachten. Hier vertellen we meer over de eerste opvouwbare iPhone van het bedrijf: