De iPhone Duo wordt misschien wel de belangrijkste nieuwe iPhone van de afgelopen jaren. Bronnen verwachten een grote vraag, terwijl de productie nog niet al te voorspoedig zou lopen. Schaarste bij de iPhone Duo ligt op de loer.

Nu de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max in de winkels liggen, zijn de ogen gericht op de eerstvolgende nieuwe iPhone: de iPhone Duo. Over een paar weken start de pre-order en wie als een van de eersten dit volledig nieuwe opvouwbare toestel in handen wil krijgen, zal er razendsnel bij moeten zijn, zo is de verwachting. Bronnen uit China, waar de productie plaatsvindt, zeggen dat de productie nog niet op volle kracht draait. Apple maakt minder exemplaren van de iPhone Duo dan ze zouden willen.

iPhone Duo schaars? Zoveel exemplaren maakt Apple dit jaar

De bron zegt dat Apple voor dit jaar ongeveer 6 tot 8 miljoen exemplaren van de iPhone Duo maakt. Ter vergelijking: van de iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max worden zo’n 20 tot 30 miljoen stuks geproduceerd. Dat grote verschil heeft te maken met de veel ingewikkeldere productie van de iPhone Duo. Het gecompliceerde scharnier maakt de productie een stuk lastiger. Op dit moment zou slechts 60% van de geproduceerde exemplaren voldoen aan Apple’s kwaliteitsstandaarden. Dat ligt nog niet op het niveau van Apple’s andere producten.

Bekijk ook iPhone Duo: alles wat je moet weten over Apple’s eerste opvouwbare iPhone ooit De iPhone Duo, eerder ook wel bekend als de iPhone Ultra of iPhone Fold, is Apple’s eerste opvouwbare iPhone. Op deze pagina lees je alles over de iPhone Duo: van de speciale functies tot het unieke ontwerp en de specs tot de prijs en releasedatum.

Het kan volgens de bron wel tot een jaar duren voordat het percentage van voor verkoop geschikte exemplaren een volwassen niveau bereikt heeft. Apple zou niet van plan zijn om de kwaliteitseisen te verlagen, maar het hele fabricageproces zou wel tijdens de massaproductie voortdurend worden bijgesteld. Dit heeft dus tot gevolg dat de productie nog niet op volledige capaciteit kan draaien en er dus veel minder bruikbare exemplaren van de band af rollen dan Apple wellicht zou willen.

Natuurlijk spreekt de iPhone Duo niet die enorme massa aan zoals de andere iPhone-modellen, vooral door de hoge prijs. De iPhone Duo begint bij €2.339,- en is daarmee zo’n duizend euro duurder dan de iPhone 18 Pro. Desalniettemin werd er lang uitgekeken naar de eerste opvouwbare iPhone van Apple en de eerste hands-on ervaringen van afgelopen maand waren enorm positief. Dat zorgt er waarschijnlijk ook voor dat de eerste interesse naar de iPhone Duo hoog is, met als gevolg dus snel uitverkochte voorraad. Helemaal omdat Apple de iPhone Duo wereldwijd tegelijkertijd uitbrengt.

De pre-order van de iPhone Duo start op 16 oktober om 14:00 uur Nederlandse tijd, met een release een week later op vrijdag 23 oktober.

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